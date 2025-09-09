Un diputado de Compromís quiere que Sánchez pida autorización a la ONU para intervenir militarmente en Gaza

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado que España proponga a la ONU autorizar la intervención militar en Gaza, mediante tropas conformadas por una coalición de países a modo de cascos azules, incluyendo militares españoles, para defender a un pueblo que está siendo "masacrado" por Israel.

"Los ejércitos también están para defender los derechos humanos de niños en otras partes del mundo", ha afirmado este martes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.



El diputado ha defendido también que el Gobierno y el Ejército español den seguridad y garantías a las personas que se están "jugando la vida por abrir un corredor humanitario en Gaza", después del ataque con un dron que ha sufrido uno de los principales buques de la Flotilla Sumud que viaja a la Franja con material humanitario y en el que viajan Greta Thunberg y Ada Colau.

"España debería pedir autorización a la ONU y, por tanto, hacerlo desde el marco legal. Y que una coalición de diferentes estados pudiera intervenir y defender a un pueblo que está siendo masacrado", ha apuntado.



"Nazismo"

En esta línea, Ibáñez ha remarcado que está haciendo Israel con el pueblo palestino es "nazismo" y, en consecuencia, no vale solamente intentar resolver este genocidio como cualquier otro conflicto.

Esta postura a favor de la intervención militar en Gaza no se ha debatido en ningún momento en el grupo parlamentario Sumar, según han aclarado fuentes de Compromís, y es exclusiva de Iniciativa, una de las formaciones integradas en la coalición valenciana.

Otras fuentes, estas del entorno del diputado Alberto Ibáñez, han explicado que esta idea de la intervención militar es una propuesta suya que no se ha planteado ni debatido dentro de Compromís.

Compromís se desliga

De hecho, la otra diputada de Compromís, Águeda Micó, del partido Més y que está integrada en el Grupo Mixto del Congreso, ha dicho en otra rueda de prensa que "las intervenciones militares no son la mejor forma de afrontar una situación tan complicada".

Voces internas de Compromís recalcan que esta posición de Micó es la que representa a la mayoría en el partido, que apuesta por impulsar la ruptura del acuerdo de asociación con Israel, prohibir a todas las empresas españolas hacer negocios con el Estado de Israel e imponer sanciones económicas al país hebreo, así como denunciar a los responsables del genocidio en Gaza en los tribunales internacionales.