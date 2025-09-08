Gamarra: "La acusación de prostitución y explotación de menores a la familia de Sánchez toma una dimensión especial"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, da una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP Efe

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que las últimas informaciones sobre su entorno familiar sitúan al Ejecutivo en "el contexto más comprometedor de la democracia reciente".

Gamarra ha hecho referencia a las declaraciones de Paco Narváez en EL ESPAÑOL para afirmar que las acusaciones a la familia de Begoña Gómez de "hacer negocio de la prostitución" toman una "dimensión especial".

"Ya no sólo se les acusa de lucrarse, [Narváez] ha estado hablando de explotación de menores, de consumo de drogas y que la mujer del presidente estaba allí", ha condenado la dirigente popular.

Gamarra ha calificado de "muy graves" las denuncias realizadas por Paco Narváez, excomercial de la revista MENsual, quien asegura que Begoña Gómez le pagó personalmente en sobres entre 2003 y 2005 en la sauna Adán por los anuncios publicitarios.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, la vicesecretaria popular ha sostenido que la prostitución "no puede tener cabida en el círculo cercano del presidente". Por ello los populares han exigido explicaciones. "Queremos saber hasta qué punto se ha beneficiado personal y patrimonialmente", ha dicho.

Gamarra ha destacado que "estas informaciones no han sido negadas por nadie ni en Ferraz, ni en Moncloa", y ha acusado al Gobierno de usar lo que ocurre en Gaza como "cortina de humo" para "desviar el foco" de los casos de corrupción les afectan.

En ese sentido, El PP entiende que el paquete de sanciones a Israel presentado este lunes por el presidente supone una ruptura de los "consensos históricos" de España en política exterior y recrimina al Gobierno que lo haya presentado con "decisiones unilaterales, sin consultar ni informar al Parlamento español ni al resto de las capitales europeas".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.