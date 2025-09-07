El PP pide explicaciones a Sánchez por su "cinismo" al "haberse enriquecido" por la prostitución y querer prohibirla

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberse "enriquecido y beneficiado de los prostíbulos de su familia", al mismo tiempo que defendía un programa contra la prostitución cuando era concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

La reacción del dirigente del PP se produce tras la exclusiva de EL ESPAÑOL, que ha hablado con varios testigos que sostienen que Begoña Gómez, la mujer del presidente, se encargaba personalmente de pagos en metálico a proveedores en las saunas que regentaba su padre.

"Hoy hemos conocido que Sánchez era un cínico hace ya varias décadas, cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid, al mismo tiempo que su mujer gestionaba los prostíbulos de su padre", ha pronunciado Bendodo en un acto en la localidad madrileña de Benalmádena.

El responsable de política territorial del PP ha calificado esta actitud de "cinismo, con todas las letras".

Sánchez fue concejal en el consistorio madrileño de 2004 a 2009, mientras que conoció a Begoña Gómez en 2003 y se casó con ella en 2006.

"No nos merecemos un presidente que se haya enriquecido y beneficiado de los prostíbulos de su familia y que ahora viene a hablarnos de prohibir la prostitución", ha añadido Bendodo.

El Gobierno tiene previsto llevar en las próximas semanas al Consejo de Ministros una ley con la que pretende "abolir" la prostitución y que ha despertado ya discrepancias entre sus socios, ya que hay sectores de partidos como Sumar más favorables a regular esta actividad.

"Esto es el socialismo de catálogo, de Tito Berni y de Ábalos", ha remachado Bendodo, quien ha pedido a Sánchez que ofrezca explicaciones por lo que considera una "hipocresía feminista".

Los bulos

Elías Bendodo no ha sido el único alto cargo del PP que se ha pronunciado al respecto. También la vicesecretaria de Regeneración Institucional de este partido, Cuca Gamarra, se ha hecho eco de la exclusiva de EL ESPAÑOL.

"El bulócrata Sánchez, el presidente sin moral, nuevamente pillado: mientras defendía el fin de la prostitución como concejal del PSOE, su pareja gestionaba pagos de locales en los que se ejercía. ¿Dirá que tampoco lo sabía? ¿En el PSOE alguien le va a pedir alguna explicación?", ha escrito Gamarra en la red social X.

El bulócrata Sánchez, el presidente sin moral, nuevamente pillado: mientras defendía el fin de la prostitución como concejal del PSOE, su pareja gestionaba pagos de locales en los que se ejercía.



¿Dirá que tampoco lo sabía? ¿En el PSOE alguien le va a pedir alguna explicación? https://t.co/cniG7ndsDA — Cuca Gamarra (@cucagamarra) September 7, 2025

También la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha utilizado esta misma vía para condenar la actitud del matrimonio Sánchez-Gómez.

"La catedrático sin cátedra gestionaba los pagos de locales donde se ejercía la prostitución. Y Pedro Sánchez, el presidente sin moral, pretende darnos lecciones de 'feminismo'. Se han lucrado política y económicamente de utilizar a las mujeres y a los hombres para sus propios intereses", ha escrito Ester Muñoz.

La catedrático sin cátedra gestionaba los pagos de locales donde se ejercía la prostitución.



Y Pedro Sánchez, el presidente sin moral, pretende darnos lecciones de "feminismo".



Se han lucrado política y económicamente de utilizar a las mujeres y a los hombres para sus propios… https://t.co/imE5VUOROB — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) September 7, 2025

Mientras, desde la cuenta del PP de la Comunidad de Madrid han publicado la noticia de EL ESPAÑOL y han comentado: "de casta le viene al galgo".

También se ha referido a ello el diputado popular Jaime de Olano, que ha llamado "farsante" a Pedro Sánchez.