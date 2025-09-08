Paco Narváez: "Quien diga que en Adán no había prostitución, miente; era el grueso del negocio y había menores"

"Quien diga que en Adán no había prostitución, miente; era el grueso del negocio y había menores", afirma Paco de Narváez quien fue jefe comercial de la revista MENsual y al que pagaba Begoña Gómez mensualmente los anuncios de las saunas en la publicación pionera gay.

"Un encargado de la sauna Adán me dijo que se grababa en las habitaciones. También me dio viagra y éxtasis", añade Narváez.

El periodista explica con detalle en esta segunda parte de su extensa entrevista con EL ESPAÑOL el negocio de la prostitución de Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez.

Paco de Narváez: "La mayoría de los 'chaperos' eran brasileños y colombianos; había menores de edad también" EL ESPAÑOL

También narra la historia de un menor brasileño, inmigrante ilegal y apodado 'El Niño Polla', que se prostituía en la sauna Adán.

En la primera parte de la entrevista, Narváez afirma: "Begoña Gómez me pagó en la sauna Adán en 2003, 2004 y 2005 por los anuncios en la revista MENsual".

"Siempre me daba billetes en un sobre", añade. También explica que a Begoña Gómez le llamaban 'La Chica' en la sauna y que "era la que llevaba las cuentas".

Narváez narra una cena en la que Sabiniano Gómez les contó a él y a su jefe que "'La Chica' estaba con un chico, que era de la 'órbita socialista' y de 'la casa'".

Paco de Narváez es un periodista que fue premiado con la Antena de Plata en 2001 por su labor como director y presentador del programa 'Séptimo Cielo' de Radio Voz.

Sin embargo, una grave enfermedad le alejó de los micrófonos y se incorporó a la revista pionera gay MENsual como jefe de comunicación y publicidad. Narváez ocupó este puesto desde finales del año 2002 hasta que quebró la revista, a finales del 2005.

EL ESPAÑOL tiene en su poder dos números de la revista MENsual, el de agosto de 2003 y el del mismo mes de 2004.

Este periódico ha comprobado que Paco de Narváez aparece en el staff de la revista como responsable de "comunicación y publicidad" junto a su correo corporativo.

Su relato queda corroborado también con la vida laboral del periodista, que estuvo dado de alta en la Seguridad Social como empleado de MacroBasic SL en la época en la que relata los hechos.

En la relación de trabajadores que aparece en la página cuatro de la publicación se cita también a los jefes de Narváez. El editor ejecutivo era José Peña, más conocido como Pep.

Por su parte, curiosamente, el director editorial de MENsual, al que se le conocía como Pere, tiene el mismo nombre que el presidente del Gobierno: Pedro Sánchez.

Los anuncios pagados por Begoña Gómez también aparecían en la web de contactos de MENSual. EL ESPAÑOL ha tenido acceso, a través de Web Archive, a la página oficial de la publicación entre 2003 y 2005.

¿Había prostitución en la sauna Adán?

Claro. Mira, quien diga lo contrario es un canalla y miente. Evidentemente. Vamos a ver...

A usted le han ofrecido prostitución.

Claro, claro. En el segundo viaje, que ya me tocó ir solo. El primero lo hice con este chico canario, que era a quien yo sustituía.

La mayoría de los 'chaperos' eran brasileños y colombianos; había menores de edad también

Tenía que bajar al vestuario para ponerme, digamos... Lo que se ve ahí pasar es tremendo. No era como una sauna normal. La mayoría de los chaperos en la sauna Adán eran brasileños y colombianos. Había menores de edad también.

Algo que me sorprendió es que el encargado me dijo: 'Bueno, si te ha gustado alguno, aquí invita la casa'.

¿Cómo que invitaba la casa?

Pues que si me gustaba algún 'chaperito', que invitaba a la casa y no pasaba nada. Luego ya empiezas a analizar el tema y a preguntar a mis jefes de Barcelona porque era un poco extraño.

La sauna Adán era como una sucursal del PSC

La sauna Adán era como una sucursal del PSC. Mucha gente gay que venía a Madrid, pues venía a esa sauna, ¿no?

Porque sin decir nombres ni nada. ¿Había políticos, empresarios, gente importante... en la sauna?

Había políticos, empresarios, el clero, ingenieros, deportistas... A ver, homosexuales hay en todas partes.

¿Había un menor en la sauna Adán?

Sí, había varios, pero yo puedo constatar uno porque lo viví y el chico me contó su historia. Él era colombiano, había entrado de turista y se había quedado. O sea, no tenía papeles, pero estaba estudiando 'Marketing'. Además, en la plaza del Conde del Valle de Súchil, que hay un gran centro de estudios.

Estudiaba con lo que le pagaban allí, por supuesto, en negro. Allí no había ni nóminas ni historias. Creo que en esa sala sólo estarían con nómina pues los cuatro más fijos.

Pero allí entraba y salía un montón de gente. Este chico me dijo que él estaba allí por ganar dinero y porque tenía a su 'hermanito'. Palabras textuales.

"No tenía papeles, su hermano era 'chapero' y tenía 17 años. Le llamaban 'El Niño Polla'"

Él tendría unos 22 o 23 años y le pregunté cuántos tenía su 'hermanito'. Pues el niño tenía 17 años, no era mayor de edad. Era 'chapero'. Este chico además estaba muy cotizado. Te lo voy a decir claramente, sin escandalizar, estaba muy cotizado porque tenía un miembro viril muy grande y le llamaban 'El Niño Polla'.

Entonces su hermano trabajaba en la barra y digamos que vigilaba al niño para ver con quién se metía y tal.

Entonces entre el sueldo que sacaba por 'sus chapas', más lo de su hermano mayor tiraban para adelante y vivían, ¿no? A mí me impactó un montón y en el viaje posterior se lo dije a mi jefe. Me miró y me dijo: 'Mira, tú de lo que veas en la sauna Adán y tal, cállate. Lo que pasa en la sala de 'Sabi', ¡cállate!'.

"Todo el patrimonio de Sabiniano Gómez es del negocio de la prostitución"

Yo le contesté: 'Pep, es que esto no es normal'.

¿La prostitución era el negocio principal de la sauna de Sabiniano Gómez?

Todo su patrimonio de entonces y el que hace posteriormente sale de esos negocios y no de una sauna normal. El grueso del negocio es la prostitución. Evidentemente podía entrar cualquier persona, si no qué, pero un cliente que haya ido a otras saunas va allí, ve eso en la Adán y no vuelve.

¿Había drogas allí?

Claro, claro, lo que quisieras.

Paco de Narváez: "No sé de donde lo sacó, tenía Viagra y Cialis" EL ESPAÑOL

Pero, ¿quién las vendía? ¿El personal de la sauna?

Hay cosas que yo no sé. No te voy a contar absolutamente nada que sea una especulación o me hayan contado. Yo contaré lo que me pasó a mí. Lo puedo constatar porque yo compré una vez, y lo hice porque yo utilicé como usuario esa sauna una vez.

Es una anécdota muy curiosa. A mí realmente no me gustaba la gente que había allí, era gente muy mayor, con chaperitos y tal, y otros que no me gustaban físicamente. Pero un día esperando en la barra aparecía un chico que tendría mi edad. A mí me gustó y se ve que yo a él también.

El chico era búlgaro, hablaba muy poco inglés y un poco de español, pero nos entendíamos bastante bien. Pregunté al encargado de turno que quería estar con él, pero no en esas cabinas. Le dije: 'Tú me has contado que arriba hay algo'. Y entonces fue cuando yo conocí esa parte de arriba.

Más premium, digamos.

Claro. Y entonces el chico este, cuando le metimos en una cabina, le preguntó [al encargado] que si tenía drogas. Porque además en estos años coincide con el tema del Viagra y del Cialis, que fue muy importante en particular para la población gay.

"El encargado nos subió éxtasis y nos dijo: 'Invitación de la casa'"

Yo recurrí al encargado, no sé de dónde lo sacó. Pero el chico recurrió al encargado y le dijo que tenía Viagra y Cialis. La diferencia es que la Viagra, tú te la tomas y el efecto te dura cuatro horas con tu miembro viril en plenas condiciones, y luego salió el Cialis, que la llamaban 'el weekend', porque te la tomabas el viernes y te duraba casi hasta el domingo.

Pero, para ir al grano, nos trajo una Viagra y este chico le preguntó si tenía otra clase de drogas, que a él le gustaba el éxtasis en pastilla.

Y recuerdo que en esa época, cuando las pastillas de éxtasis no estaban adulteradas, las que tenían un sello de 'Mitsubishi' o 'Armani' eran muy buenas. Y recuerdo que ese chico [el encargado] nos subió una Viagra y una pastillita de 'Mitsubishi'.

Yo pasé con ese chico toda la tarde y no me cobraron, nos dijeron: 'Invitación de la casa’. Aunque cuando ya salimos nos negamos y le dimos un dinero.

"El Niño" le dice a Paco de Narváez: "Sí cuando viene gente importante aquí se graba". EL ESPAÑOL

¿Había cámaras en las habitaciones?

Lo curioso es que el encargado me dice al bajar: 'Oye, espero que no te hayan grabado'. Le pregunto... y se echa a reír. Dice: 'Cuando viene gente muy importante, se graba'.

Se grababa. A ver, yo no he visto un micrófono, pero me lo dijo el encargado. Pensaba que un poco de broma, pero no.

"Cuando iba alguien importante a la sauna, se le grababa"

Me dijo: 'Yo sé que aquí graban, porque iban policías, gente del clero, deportistas... o sea de todo'.

En eso no había mucha distinción. Lo que sí era, digamos, que de lo que tenía un porcentaje mucho más alto de clientes era de políticos y, vuelvo a repetir, del PSOE.

Y así es como descubro que cuando iba alguien importante a la sauna, se le grababa. Pero todo era 'chitón', 'chitón'.

