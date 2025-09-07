Paco Narváez: "Begoña Gómez me pagó en la sauna Adán en 2003, 2004 y 2005 por los anuncios en la revista MENsual"

"Begoña Gómez me pagó en la sauna Adán en 2003, 2004 y 2005 por los anuncios en la revista MENsual", asegura Paco de Narváez quien en aquellos años era jefe comercial de la publicación.

"Siempre me daba billetes en un sobre", añade. También asegura que en la sala Adán le "ofrecieron en varias ocasiones los servicios sexuales de chaperos".

Paco de Narváez es un periodista que fue premiado con la Antena de Plata en 2001 por su labor como director y presentador del programa 'Séptimo Cielo' de Radio Voz.

Sin embargo, una grave enfermedad le alejó de los micrófonos y se incorporó a la revista pionera gay MENsual como jefe de comunicación y publicidad. Narváez ocupó este puesto desde finales del año 2002 hasta que quebró la revista a finales del 2005.

Esta publicación, editada por la empresa catalana MacroBasic SL, distribuía mensualmente la Guía Gay de España en la que las saunas de Sabiniano Gómez, padre de la mujer del presidente del Gobierno, se anunciaban en sus páginas centrales.

Narváez, en una extensa entrevista con EL ESPAÑOL, desvela que Begoña Gómez era "la que llevaba las cuentas" y la encargada de pagar a los proveedores de la sauna Adán, situada en la calle San Bernardo de Madrid.

La esposa de Pedro Sánchez le dio "innumerables veces" sobres con billetes para pagar la publicidad de las saunas de Sabiniano Gómez en MENsual entre 2003 y finales de 2005.

En esta época, a partir de mayo de 2004, Pedro Sánchez fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid del PSOE con un programa que incluía la lucha contra la prostitución.

El periodista relata, con todo lujo de detalles, sus encuentros con Begoña Gómez en la oficina de la sauna Adán. La esposa de Sánchez era conocida como 'La Chica', ya que así también la llamaba su padre.

EL ESPAÑOL tiene en su poder dos números de la revista MENsual, el de agosto de 2003 y el del mismo mes de 2004.

Este periódico ha comprobado que Paco de Narváez aparece en el staff de la revista como responsable de "comunicación y publicidad" junto a su correo corporativo.

Su relato queda corroborado también con la vida laboral del periodista y éste aparece dado de alta en la Seguridad Social como empleado de MacroBasic SL en la época en la que relata los hechos.

En la relación de trabajadores que aparece en la página cuatro de la publicación se cita también a los jefes de Narváez. El editor ejecutivo era José Peña, más conocido como Pep.

Por su parte, curiosamente, el director editorial de MENsual, al que se le conocía como Pere, tiene el mismo nombre que el presidente del Gobierno: Pedro Sánchez.

Los anuncios pagados por Begoña Gómez también aparecían en la web de contactos de MENSual. EL ESPAÑOL ha tenido acceso, a través de Web Archive, a la página oficial de la publicación entre 2003 y 2005.

Begoña Gómez, según el relato de Narváez, le pagaba en metálico mensualmente 330€ por la publicidad en la revista y la web, unos 520€ de la actualidad. La revista tenía una tirada reducida y limitada a los círculos gays.

Los anuncios publicitaban cuatro saunas de Sabiniano Gómez y sus hermanos: Adán, Cristal, Comendadoras y Alameda. Las tres primeras estaban abiertas 24 horas al día, mientras que la última tenía un horario de 12 a 00.

Paco de Narváez, periodista. Estuvo muchos años en la radio y después acaba en la revista MENsual, una publicación gay icónica de los años 90 y comienzos de los 2000.

Pues mira, hago una pequeña introducción. Yo trabajaba en los medios de comunicación en ese momento. Estaba a finales de los 2000 en la radio en Onda Cero precisamente. Y tuve un gran problema, que es un cáncer de garganta y tuve que dejar el medio.

Desgraciadamente, para la recuperación decidí marcharme fuera de Madrid y recalé en Sitges, en la provincia de Barcelona.

Allí estuve más o menos un año recuperándome y cuando ya estaba apto de nuevo para trabajar pues fue muy complicado por el tema del catalán.

Me sale un trabajo en esta revista. Era pionera en España por la temática gay, pero además es la única que sacaba desnudos.

Me dijo mi jefe que aparte tenía que hacer labores comerciales y especialmente viajar a Madrid.

"La sauna Adán era un pilar fundamental del incipiente lobby gay que se estaba formando"

¿De qué año estamos hablando?

Es finales de 2002, porque yo me fui de Madrid terminando justo la temporada de radio. Llegué a Barcelona a finales y esto empezó en el 2003. Digamos que de lo que voy a hablar es de finales de 2002 a finales de 2005, que es cuando yo estuve trabajando en MENsual.

La parte profesional periodística lo tenía, hablando en castizo, 'chupao' porque eran cuatro cosas. Lo más gordo de mi trabajo era la parte comercial y relaciones públicas. ¿Por qué tenía que venir a Madrid todos los meses? Porque parte de los clientes fuertes estaban en Madrid.

Muchos clientes de Barcelona y Madrid, o del resto de España, pagaban por transferencia bancaria, pero otros no. Otros se negaban y querían que tú fueses y te pagaban en metálico. En un sobre. Evidentemente se les daba la revista y su recibo. No sé cómo llevaban la contabilidad en mi empresa porque nunca, nunca quise saberlo.

Era cuando yo tenía que ir a Madrid absolutamente todos los meses. Es ahí cuando empiezo a conocer y, perdónenme la expresión, el gran mariconeo de España y conozco a los grandes empresarios.

También hay, digamos, cuestiones bastante desagradables. Entre ellas está el negocio que se tiene en ciertos locales de tanto de Barcelona como de Madrid de aquella época.

Y eso significa viajar a Madrid cada mes.

A finales de cada mes. Tengo que viajar con el número de la revista del mes siguiente y un recibo para cobrar la publicidad, que me imagino que eso tendría también un número de factura.

"Sabiniano era un tío muy correcto, muy educado y muy bien puesto"

¿Entre esos clientes está la sauna Adán de Sabiniano Gómez?

Claro, claro. Sabiniano y sus hermanos era el único negocio que tenían en esa época. Digamos que es un pilar fundamental del incipiente lobby gay que se estaba formando en Madrid.

Tenía algo muy positivo que él no era gay, entonces se le respetaba mucho por parte de otros empresarios que eran gays y también tenían saunas.

Sabiniano era un tío muy correcto, muy educado, con pelo blanco y siempre muy, muy bien puesto.

Él guardaba las distancias, pero era un señor bastante respetado por el negocio que tenía. No estaba en la comidilla y el chismorreo de los grandes empresarios gays.

¿Era un cliente importante de la revista MENsual?

Claro, Claro, porque además cuando empezó MENsual mis jefes tenían una relación personal de amistad con Sabiniano.

¿Quiénes eran sus jefes?

Mis jefes se llaman, bueno, se llamaban Pep y Pere. No sé si estarán vivos o no. Era una pareja de toda la vida y yo les estoy agradecido porque me dieron la oportunidad también de trabajar allí. Luego empiezo a notar que están metidos en la órbita socialista.

¿Tenían vínculos con el PSOE?

Con el PSC, claro. Eran militantes del PSC. En la empresa había carteles de Maragall por todos los sitios y se entusiasmaron mucho cuando hicieron el tripartito con Esquerra Republicana y con Iniciativa Los Verdes allí. Y bueno, eran socialistas.

¿Son ellos los que le presentan a Sabiniano?

No, la primera visita a Madrid la hago con un chico canario que era al que yo iba a sustituir. Esta visita fue muy importante porque tenía que presentarme a todos los empresarios que colaboraban y ponían publicidad, incluso los que pagaban con transferencias. Era un primer contacto.

Recuerdo que ese viaje fueron cuatro días. Yo normalmente viajaba los jueves y estaba en Madrid viernes, sábado y domingo y regresaba el lunes a Barcelona.

Pues esa primera visita fue increíble porque me presentó absolutamente a todos: a los que vendían ropa y ponían anuncios, a los las discotecas, los bares, las saunas... todo, todo el negocio para público gay o para público gay friendly estaba allí en la revista.

"La sauna Adán tenía tres plantas, pero arriba estaba las salas premium y luego la oficina"

Además, también empezó la competencia muy fuerte con Shanghai y con la revista Zero, que eran mucho más modernas. Tenían un formato mucho más atractivo y MENsual se estaba quedando un poco atrás.

Tal es así que cuando yo entré a trabajar el formato era pequeñito de la revista y se pasó a un A-4 más grande.

Como reclamo importante, se llegó a un convenio con una revista americana Unzipped. La cabecera pasa a ser MENsual Unzipped.

¿También tenían la Guía Gay de España?

Claro es que antes en la revista pequeñita estaba todo mezclado. Con el formato grande se vendía incluso en quioscos. Iba en una bolsa de plástico.

¿Y cómo es esa primera vez que conoce a Sabiniano?

Bueno, lo de Sabiniano la primera vez fue con este chico. Fue algo, digamos, de cortesía. Bajó en la sauna Adán y fue muy correcto. Eso fue en las oficinas.

La sala eran tres plantas, pero arriba digamos que estaban las salas premium. O sea, digamos que iba otro tipo de gente. Pero bueno, fuimos a una cafetería muy cercana que hay allí y tomamos algo.

"Sabiniano era muy buen cliente, tenía la doble página en la Guía Gay de España. Pagaba 330 euros al mes"

Recuerdo que era una tarde. Sabiniano me empezó a explicar directamente que lo que quisiera, que si tenía que hacer algún reportaje...

El tío de verdad era muy educado, aunque ponía sus distancias. Daba a entender que él era un muy buen cliente de la revista. De hecho es así porque él en la Guía Gay de España, que la doble página central era la suya, pagaba 330 euros al mes. [Hasta le 10% de lo que recaudaba la revista en metálico].

¿Lo pagaba en efectivo?

Pagaba en efectivo. En efectivo.

¿Le daba un recibo?

Yo le daba la revista. Venía también una bolsa de plástico, un recibo que imagino tendría su número de factura o algo, porque eso ya lo llevaban directamente desde Barcelona.

Eso lo llevaba una chica que trabajaba con nosotros que se llamaba Nuria. [EL ESPAÑOL ha corroborado que en el staff de MENsual aparecía una mujer llamada Nuria R. como responsable de administración]

Sabiniano me pagaba 330 € en metálico más otros clientes también y yo siempre cubría mi sueldo.

"Luego conocí a 'La Chica', así llamaban a Begoña por ser la hija de 'Sabi'"

Me decía mi jefe 'oye, ¿cuánto tienes que cobrar tú a todos los clientes?' Imagínate 3.500 o 4.000 en publicidad. 'Bueno, pues cuando llegues a tu sueldo ya te lo coges y nos traes el resto.

Entonces ese primer contacto tanto con Sabiniano como con los demás clientes fue importante porque empecé a conocer el ambiente gay de Madrid.

¿Entonces conoce a Begoña Gómez, hoy esposa del presidente del Gobierno?

Claro, quién lo iba a decir primero. ¿Quién iba a decir que yo conozco a Sabiniano, que iba a ser el suegro del presidente del Gobierno. Luego conocí a 'La Chica', le llamaban 'La Chica' a la hija de 'Sabi', que es Begoña.

Voy al mes siguiente a cobrar. Yo tenía que bajar a la sauna y pasar al vestuario. Dejabas la ropa en las taquillas, te ponías una toallita, que por cierto daban dos, una muy, muy pequeñita. Se te salía todo con esa toalla y, además, de una tela áspera. Luego te daban una toallita un poco más larga y unas chanclas de plástico que por ahí habrán pasado.

También te daban una pulserita con una llave. Me cambiaba porque no podía estar vestido en una sauna con una barra, porque eran tres plantas, Me ponía allí a tomar algo y a esperar a que tuviera recaudación.

Había siempre un encargado, bueno lo de aquella sauna era una cosa increíble. Durante tres años que estuve yendo, me atenderían cuatro o cinco encargados. Ibas cada tres meses y el encargado ya no estaba, era otro y tal. La verdad es que luego todos muy amables, muy amables.

Ahí le estaba pagando el encargado. ¿Cuánto tiempo estuvo así? ¿Cuándo hay un cambio en la forma de pago y conoce a Begoña?

Los primeros meses siempre era en la parte de abajo y ya en un momento, no sé si fue al cuarto o quinto mes, yo ya estaba muy mosqueado de las cosas que pasaban allí (por la prostitución).

Le dije al encargado si era posible otra forma, porque yo sabía que estaban las oficinas arriba,. Le dije si podía ir allí directamente cobrar y no quedarme abajo una o dos horas.

¿Tenía que esperar a que hubiera recaudación?

Claro. Me dijo el encargado: 'Oye, mira, si quieres hay una opción. Normalmente los lunes y los martes, mejor los lunes, en la oficina te pueden pagar'. Dije que fantástico, maravilloso. Pues si yo tenía el tren el lunes por la tarde o el martes por la mañana, les dejaba como los últimos para ir a cobrar y yo llegaba por la mañana, subía en el ascensor no sé si era la cuarta o quinta planta.

Y ahí empieza a ir los lunes.

Normalmente antes siempre iba los viernes porque me interesaba siempre cobrar y quitarme este muerto de encima, hablando mal y pronto cobrar ya dinerito. El mismo viernes, el sábado y el domingo iba a otros clientes.

Entonces digo perfecto y empiezo a ir los lunes. Fue al quinto viaje o así, más o menos. Los primeros siempre fueron abajo.

Estamos hablando de 2003, ¿no?

Sí, 2003.. Me dicen que vaya a tal hora y me dan el sobre. Entonces muchas veces me pagaba Begoña, porque además me hacía gracia que abrían la puerta. Era un recinto con unos muebles bastante de esos años setenteros, bastantes pasados y muy añejo de metal.

Había dos o tres mesas. Yo me quedaba ya en la puerta o me decían siéntate. Y había una chica, que es Begoña. Más menudita, con el pelo más cortito, no la recuerdo tan rubia como hasta ahora.

Pero, bueno, date cuenta que era la hija de 'Sabi'. No iba a pensar que 20 años después iba a convertirse en la mujer del presidente de Gobierno.

"Cuando no estaba Begoña, me pagaba el hermano de Sabiniano"

Muchas veces se levantaba, me daba un sobre y yo le firmaba. 'Hola, hola' y nada, nunca hubo una cercanía de un beso o algo. Hola, Begoña. Era la hija de 'Sab'i, y la hija de 'Sabi' era...

Cuando no estaba ella, me pagaba Paco, que es el hermano de 'Sabi'. Siempre le conocí como Paco, pero he estado escuchando que le llaman también Enrique.

La verdad que no lo sé. A mí me decían que era Paco, el hermano de 'Sabi' y tío de Begoña. Y así transcurrió en los tres años que estuve yendo.

O sea que Begoña, en ese momento, era la contable.

Sí, la que llevaba un poco las cuentas. Cuando llegabas allí la referencia siempre era 'La Chica', la hija de 'Sabi'.

A mí jamás me pagó Sabiniano en mano. Él era otra cosa. Algunas veces incluso, al llegar los lunes, algún día también veía a 'Sabi' en la oficina y levantarse 'La Chica' y pagarme.

Era una relación muy profesional. Es que no llega a ser ni cordial tampoco, porque no había, digamos, ese entusiasmo que podía tener con otros clientes. Esto era muy correcto, pagabas y ya está.

¿Le sigue pagando Begoña Gómez hasta 2005?

Claro.A ver, no siempre me pagaba Begoña. Había veces que tenía vacaciones o había la fiesta del Orgullo y t no pasaba mucho por la oficina. Me decían: 'Oye, baja a la sauna'. Entonces ese mes tocaba otra vez bajar.

¿Cuándo fue la última vez que le pagó Begoña Gómez una mensualidad?

Sería en el 2005. Sí, seguramente.

Date cuenta. Tres años trabajando allí iba una vez al mes. Pues son 36 veces mínimo. En las dos últimas veces tengo otro testigo que es mi pareja Paco, que se llama igual que yo. Él se quedó esperando en la puerta.

Se lo preguntaba porque es un dato importante, en 2003 empieza esa relación entre Begoña y Pedro Sánchez y en 2004 él entra en el Ayuntamiento de Madrid.

Exactamente.

O sea que incluido toda esa época. ¿Incluso cuando Sánchez era concejal en el Ayuntamiento, Begoña seguía pagándole?

Claro, claro. Mira, no sé si fue al cuarto o el quinto viaje yo tuve una conversación con Sabiniano y con mi jefe Pep. Quería vender la revista porque veía que aquello aquello no iba. Querían buscar un socio capitalista o venderla y tal.

Coincidía con las fiestas del Orgullo y vine yo con mi jefe y entonces fuimos a saludar a Sabiniano.

¿Estamos hablando de mediados de 2003?

Exactamente. Fue una cena con Sabiniano como Dios manda. Era la época que se estaba debatiendo lo del matrimonio igualitario y recuerdo que él estaba en contra. A mí jefe Pep y a mí tampoco nos parecía conveniente lo de utilizar el término matrimonio.

Porque usted es gay, ¿no?

Sí, yo soy gay. Claro.

Y tuvieron ese debate.

Sí, ese debate. En una cena.

¿Dónde fue la cena?

En la calle San Bernardo, justo que había un Museo del Jamón, pues en la esquina del otro lado. Es cuando bajamos y sabían que era Sabiniano, nos pusieron mesa estupenda porque tenía planta de un empresario importante.

Entonces estuvimos debatiendo, fíjate dos homosexuales, mi jefe y yo, y Sabiniano diciendo que nos parecía muy bien el tema matrimonio, pero que quizá mejor llamarle unión civil o tal.

Bueno, y ahí se quedó el tema. Le preguntó entonces Sabiniano a mi jefe por su relación, porque él estaba con Pere, que era su pareja, pero nunca se habían casado.

Por eso salió el tema del matrimonio. Después Pep ya le pregunta a él y le pregunta por su familia. Habla del hermano de Begoña, Miguel Ángel, muy bien porque era un lumbreras y tenía mucha capacidad intelectual.

"Sabiniano nos contó que estaba saliendo con un chico, que era de la órbita socialista y de 'la casa'"

Y cuando llega el tema de Begoña pues bueno, Sabiniano dice: 'La Chica pues ya sabes cómo es'. Mi jefe la conocía. Lógicamente. Entonces sigue: 'Me está echando aquí un cable, lleva las cuentas y tal'.

En esa conversación salió el tema de que Begoña estaba saliendo con un chico, que ahora nos damos cuenta que era Pedro Sánchez.

Nos dijo que era de la órbita socialista, que era de 'la casa', que había sido deportista, que el tío estaba formado y que era de una buena familia. Lo que se habla en una conversación normal entre dos señores y ya está.

En esa conversación comentó que él estaba metido en política y quería dedicarse a ello como profesión activa. Y luego mira, en 2004 fue concejal por el Ayuntamiento de Madrid. No se había casado con Begoña, pero estaba con Begoña. Él estuvo con Begoña el año 2003, 2004, 2005 y se casaron en 2006.

Sí, en el 2005 tienen una hija.

En el cinco tienen una hija antes de casarse. O sea, Sánchez sabía perfectamente a qué se dedicaba su chica... Blanco y en botella.

O sea, ¿Pedro Sánchez sabía perfectamente a qué se dedicaba Begoña?

Hombre, es por deducción y por sentido común. Yo jamás vi a Pedro Sánchez en las saunas. Jamás. Pero a ver, por deducción, si están de novios de 2003 a 2005...

"El padre de Begoña no tenía otros negocios, todo su patrimonio sale de esos negocios"

Que es cuando iba y le pagaba Begoña.

Evidentemente. A ver, primero Begoña sabía lo que hacían en ese recinto y sabía los negocios del padre. Es que la historia es que el padre no tenía otros negocios, todo su patrimonio sale de esos negocios. Y no es de una sauna normal.

Hay saunas estupendas, tanto heterosexuales como homosexuales y son recintos de ocio. Pero la sauna Adán era particular, lo importante era el negocio de la prostitución.

Entonces cuando Pedro Sánchez se va a vivir con Begoña Gómez, ¿ella sigue trabajando en la sauna?

Claro, yo la última vez que la vi fue en el 2005. Nuestra empresa quebró y no sé si estuvo más tiempo, pero hasta finales de 2005 sí que me pagó Begoña.

¿Cuántas veces le pagó Begoña Gómez en la sauna Adán?

Pues en tres años, en innumerables veces.