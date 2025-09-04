Voces en Sumar piden que Yolanda Díaz retire la ley de las 37,5 horas para evitar una derrota en el Congreso

Yolanda Díaz se someterá a un examen crucial la próxima semana. Su ley estrella de esta legislatura, la que pretende reducir la jornada máxima de trabajo de 40 horas semanales a 37,5, se debatirá en el Congreso de los Diputados.

Será el miércoles cuando se aborden las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts sin que, de momento, los de Carles Puigdemont se hayan movido de su voto negativo.

De ahí que los dos partidos en el Gobierno, PSOE y Sumar, vean complicado que los separatistas catalanes cambien su postura y estén valorando varias opciones para evitar una derrota.

Algunas voces en Sumar apuestan por que Díaz retire la norma. "Yo lo haría", admite en privado el dirigente de uno de los partidos integrados en la coalición.

Entienden que el golpe "sería un poco duro" para la vicepresidenta segunda, que en julio ya tuvo que aplazar la votación sobre esta ley.

Algo que, de momento, descarta la propia Yolanda Díaz. "No me planteo retirarla. Los trabajadores tienen derecho a saber qué piensan los grupos parlamentarios", decía la vicepresidenta esta pasada noche en Hora 25 de la Cadena 25.

Según el reglamento de la Cámara, en virtud del artículo 128, el Gobierno tiene la potestad de retirar una norma en cualquier fase antes de que se vote. Lo puede hacer hasta el mismo día de la votación, como sucedió con la Ley del Suelo, que el ministerio de Vivienda apartó in extremis para evitar una derrota parlamentaria.

Un movimiento así no desagradaría tampoco en las filas del PSOE. "Poder se podría", recuerdan fuentes parlamentarias socialistas, que respetan la autonomía de Sumar y del Ministerio de Trabajo para tomar una medida así.

"El Gobierno ya ha hecho su trabajo", afirmaba este martes el portavoz Patxi López para evitar posicionarse sobre qué deberían hacer sus socios.

Toda la atención está puesta en Junts, que podrían tumbar la norma y obligar a Díaz a volver a presentarla en el Consejo de Ministros e iniciar otra tramitación parlamentaria desde cero.

La ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas fue aprobada por el Consejo de Ministros de España el 6 de mayo de 2025, sin el respaldo de la CEOE. De ahí que en la izquierda vean la mano de la patronal catalana, Foment, detrás de la oposición de Junts.

La cuestión es si Puigdemont podría cambiar su oposición frontal, que se concretaría en la retirada de su enmienda de totalidad. De ahí que en Sumar le pidan que "ayude", y recuerdan alguno de los últimos movimientos, como la sentencia del Constitucional avalando la Ley de Amnistía

Además de llamamientos desesperados, queda por ver si Díaz está negociando directamente con el prófugo. "Aquí todo el mundo habla con todo el mundo", desvelan fuentes de Sumar.

La vicepresidenta segunda llegó a calificar de "buena noticia" llena de "salud democrática" el encuentro de este martes entre el presidente catalán, Salvador Illa, y Carles Puigdemont en Bruselas.

No en vano, Yolanda Díaz fue la primera en fotografiarse con Puigdemont, antes incluso del acuerdo entre Junts y PSOE para investir a Sánchez. Fue en septiembre de 2023 cuando la ministra de Trabajo se desplazó hasta Bélgica para tener un encuentro con el líder de Junts. Ahora, Díaz no se lo plantea porque "no es un problema de ir a Bruselas".

Una de las opciones que le quedan es ofrecer ayudas para compensar las posibles pérdidas que algunas pequeñas y medianas empresas tendrían al aplicar la reducción de la jornada laboral. "Hay margen para la negociación", aseguraba Díaz en su entrevista en la SER donde evitaba criticar a Junts y resaltaba la preocupación de los neoconvergentes por las Pymes.