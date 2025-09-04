Feijóo informó a la Casa Real de que no iría al año judicial para no normalizar la humillación a un Poder del Estado

La dirección nacional del PP notificó al Tribunal Supremo el pasado 31 de julio que Alberto Núñez Feijóo se ausentará de la solemne apertura del Año Judicial.

La comunicación de la ausencia del líder de la oposición se notificó al TS sólo nueve días después de que éste remitiera la invitación a Génova, el día 22, martes. Y a las 48 horas de que el mismo Supremo confirmara el procesamiento de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos.

Oficialmente, el PP aduce un "compromiso previo de agenda con la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso". Sin embargo, el compromiso de Feijóo para ese acto se cerró en la segunda semana de julio, y entonces ya se conocía extraoficialmente la fecha de la apertura del Año Judicial, el primer viernes de septiembre.

En esos días finales de julio, después de comentar los hechos con quien correspondía en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el Supremo, ambas instituciones "entendieron perfectamente" la decisión del PP, según estas mismas fuentes.

Todo ello corrobora que la decisión de no acudir al acto solemne de este 5 de septiembre está vinculada, realmente, al deseo de Feijóo de dar un golpe en el tablero político.

Porque fue él mismo quien se lo explicó a la Casa Real, para no dar normalidad a una situación excepcional que humilla a un Poder del Estado.

La entrevista de Sánchez

Así lo corroboran fuentes de Génova, al aclarar que "en todo caso, no íbamos a ir al Año Judicial en este contexto".

¿Y cuál es ese contexto?

Una clave definitiva fue la entrevista la entrevista que concedió el pasado lunes Pedro Sánchez en TVE, cuando "atacó a los jueces, asegurando que en España se persigue a la gente judicialmente por motivos ideológicos". La respuesta unánime de todas las asociaciones judiciales ratificó a Feijóo en su decisión.

"El problema es que el Año Judicial no empieza este viernes", explica una fuente autorizada del PP, "sino que comenzó el lunes pasado".

Según Génova, "las acusaciones de persecución política se oyen en los regímenes autoritarios de Latinoamérica, por parte de la oposición". Pero no "en un país de la Unión Europea y denunciado por un jefe de Gobierno".

Por eso, aseguran las fuentes, "no se puede blanquear ni dejar pasar" ese ataque ni el repetido, este miércoles, en otra entrevista concedida por Sánchez, en este caso al diario británico The Guardian.

Y por ello, Feijóo decidió no pedir cambios en la agenda del PP madrileño, perfectamente dispuesto a ello, "porque no tiene sentido hacer como que no pasa nada, porque sí pasa".

En la semana posterior al congreso nacional del PP, la dirección programó el regreso del descanso estival con un primer Comité de Dirección el 25 de agosto y que, "el lunes siguiente, se convocaría un retiro en Aranjuez" para organizar el inicio de curso en una jornada completa de trabajo.

También comunicaron a Alfonso Rueda y a Isabel Díaz Ayuso que Feijóo acudiría "como todos los años" a las inauguraciones del PP gallego y del madrileño.

Dejar solo al Rey

Génova asegura que el PP mantiene "respeto absoluto y apoyo" a la Casa Real y niega que con esta ausencia se deje solo al Rey. "No dejamos solo al Rey; Felipe VI va a estar tan acompañado como este miércoles, en el que el Gobierno le ha mandado al fiscal presunto delincuente a que lo reciba en la Zarzuela".

Los populares también sostienen que "quien deja solo al Rey es Pedro Sánchez al huir de Paiporta, o los ministros que no lo acompañan y lo hacen viajar en soledad en sus visitas oficiales". Añaden que "quien falta el respeto al Rey todos los días es este Gobierno, que le impide visitar las zonas arrasadas por los incendios hasta que a Moncloa le conviene".

En todo caso, esta decisión de Feijóo tiene pocos precedentes. De hecho, es la primera vez que un líder de la oposición se ausenta de la apertura del Año Judicial. Pero el líder del PP ya marcó distancias con el Ejecutivo, en otro acto con el Rey, al considerar inadecuado el contexto político.

El pasado junio, el líder popular tampoco acudió al acto del 40 aniversario de la adhesión a la UE, en el Palacio Real. Entonces argumentó que "no podía compartir escenario con el secretario general del PSOE y el presidente actual del Gobierno de España" tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán en el caso Koldo.

El precedente histórico más cercano en el acto del CGPJ data de 1997, cuando José María Aznar, ya presidente del Gobierno, faltó a aquella ceremonia por malestar con la crisis judicial.

No es tradicional ya que el jefe del Ejecutivo acuda a este acto solemne. Pero al día siguiente, Aznar quiso aclarar las cosas atacando a los "jueces estrella", y sus "pasarelas al estrellato no pasan por los tribunales".

Por qué va García Ortiz

En Génova advierten de que el PP no quiere salir "en una foto" con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, "que ampara a un fiscal general procesado por gravísimos delitos". Y recuerdan que "García Ortiz va este viernes al Supremo, y la próxima vez que vaya, en pocas fechas, será para sentarse en el banquillo de los acusados".

Los populares insisten en que, aunque el Rey sea "invitado de honor" al acto organizado por el CGPJ, "en estas circunstancias, con este Gobierno que ataca a los jueces y degrada a la Fiscalía, nos sería mucho más difícil explicar la presencia de Feijóo que su ausencia".

La protesta de Feijóo se enmarca en un clima de máxima tensión entre el Ejecutivo y la judicatura. La ausencia busca evidenciar que el PP no está dispuesto a "blanquear ni al Fiscal ni los ataques de Sánchez a los jueces" con su presencia institucional.

Por eso, concluyen, "la pregunta no es por qué no va Feijóo, sino por qué sí va Álvaro García Ortiz".