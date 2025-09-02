Pepa Bueno a Sánchez: "Usted está siendo víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria"

Hora de máxima audiencia. Pepa Bueno había puesto contra las cuerdas en varias ocasiones durante la entrevista al presidente del Gobierno.

Era el estreno de la periodista como responsable del Telediario de la noche de Televisión Española y la primera entrevista que concedía Pedro Sánchez a un canal nacional en más de un año. Había expectación.

Pero cuando el cuestionario llegaba a su fin, ante un Sánchez sorprendido, seguramente contrariado, Bueno asumió como propia una de las tesis de Moncloa, y con ello alimentó el mensaje autocompasivo del presidente.

"Usted ha sido víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria. Otros presidentes también, pero es verdad que ahora todo se multiplica enormemente con las redes sociales, con el contagio de la política profesional, y salta del mundo digital a la vida física", dijo.

Y la periodista concluyó así su pregunta: "Hemos escuchado todos cánticos con insultos en conciertos masivos este verano y a muchas personas expresar con mucha naturalidad el odio que le tienen a usted personalmente. ¿Cómo gestiona usted esa situación?".

Pasaban ya las diez de la noche de una entrevista que había empezado puntual, a las 21:30 horas.

Bueno había arrancado con un pellizco al presidente, reprochándole lo poco que se prodiga por los medios de comunicación.

"Un año es mucho tiempo sin que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta. ¿Va a cambiar? ¿Va a estar más disponible esta temporada?", le dijo.

Doce minutos después, tras hablar del problema de los incendios y sus posibles soluciones, la periodista introdujo el tema de la corrupción.

El 'caso Koldo'

"Hablemos, presidente, de Santos Cerdán, de José Luis Ábalos, los dos secretarios de Organización de su partido, los dos personas de su absoluta confianza política durante muchos años...".

Sánchez iba bien preparado, como de costumbre.

"¿Nadie le advirtió? ¿Su instinto político no funcionó aquí? ¿Ningún compañero le dijo nada, tampoco ningún servicio del Estado de algo que parece que todo el mundo sabía?", continuó.

El presidente negaba y justificaba la sustitución de Ábalos en el Gobierno como parte de una simple remodelación, para lo que se dice "recobrar impulso político".

Y Bueno seguía hurgando.

"Hemos escuchado conversaciones intolerables desde el punto de vista del sexismo y el machismo. De alguna manera, el caso Koldo golpea sobre los cimientos del proyecto político con el que usted llegó a la Moncloa. ¿No pensó en dimitir cuando un caso de esta envergadura y que golpea tanto sus cimientos se hizo público?", preguntó.

Sánchez negaba y Bueno repreguntaba: "¿Está en condiciones de afirmar que no hay corrupción estructural en su partido?".

Y a la negativa del presidente, reponía: "¿Y si se demuestra que la hay? Porque también le sorprendió el caso Cerdán. Si se demuestra que la hay, ¿dimitiría?".

De Koldo, saltó la periodista a Álvaro García Ortiz. Pasaban los minutos pero no caducaba el asunto.

"Me gustaría escuchar por qué usted cree que es aceptable en este momento y en este caso, que un fiscal general del Estado, que es el garante de la legalidad en España, pueda ejercer su función mientras se sienta en el banquillo de los acusados", preguntó.

Bueno estaba siendo incisiva y Sánchez mantenía la compostura.

El 'caso Begoña'

"Y luego están los casos que afectan a su entorno personal. El procesamiento de su hermano, la imputación de su esposa...".

El presidente despejaba balones. Quizás no esperaba que el apartado de la corrupción se alargara tanto.

"Presidente, por aclararme: ¿dónde pone el listón en estas investigaciones que afectan a personas de su máxima confianza política o de su máxima confianza personal?".

Sánchez sugería entonces que todo era cosa de algunos jueces.

Bueno porfiaba: "¿Presidente, me está diciendo que hay jueces que están en guerra?".

E insistía: "¿Cuál es la línea roja que le obligaría a usted a cambiar esa decisión que ha tomado de seguir adelante pase lo que pase?".

Acabó el capítulo de la corrupción pero no terminaron las preguntas embarazosas para el presidente.

"Escuche lo que decía usted, en el año 2017 a Mariano Rajoy".

El 'caso Presupuestos'

Y se reprodujo un vídeo de Sánchez en el que aseguraba que un presidente que no puede aprobar su ley más importante debe someterse a una cuestión de confianza.

"¿Por qué lo que valía para el señor Rajoy no vale para usted?", preguntó Bueno, reencarnada ya en ese momento en Carlos Alsina.

Fue cuando se vio más descolocado a Sánchez.

El presidente no llevaba preparada una respuesta para eso.

Tras intentar hilar algunos argumentos, la periodista remató así: "Desnaturaliza el funcionamiento habitual de una democracia que un gobierno esté sostenido por grupos que no le avalan el Presupuesto".

Pero el chasco llegó al final. Fue como el partido que se remonta en el descuento con un gol en propia puerta: "Usted ha sido víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria...".

La afirmación de la periodista permitió a Sánchez desplegar su discurso favorito: "La polarización de España es asimétrica". "Yo no insulto". "Lo que no se puede hacer es meter a todos los políticos y políticas en el mismo saco de aquellos que lo que hacen es generar odio...".

Bueno le había servido en bandeja a Isabel Díaz Ayuso: "Lo que queremos son unos mínimos de convivencia, de respeto y de destierro del insulto. A partir de ahí podremos debatir sobre lo que se considere. Pero el me gusta la fruta es lo que tenemos que desterrar de la dialéctica política".

Fue el punto final.

"Terminamos aquí, presidente, gracias por venir a la tele pública".

Y eso fue todo.