Sánchez: "Si la Cámara tumba los Presupuestos seguiré con mi hoja de ruta. Unas elecciones paralizarían España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado este curso político con una entrevista en TVE tras más de un año sin comparecer en un plató o un estudio en España y allí ha advertido que piensa seguir gobernando con o sin Presupuestos.

"La parálisis sería meter al país en un proceso electoral y perder la oportunidad de transformar el país con los fondos europeos", ha defendido durante su entrevista con Pepa Bueno.

El jefe del Ejecutivo ha advertido a los grupos que "el Gobierno va a mantener su hoja de ruta" y, ante la repregunta sobre qué pasaría si se lo tumbaran, Sánchez ha asegurado que "seguiremos con los Presupuestos que tenemos" porque "son un instrumento, no un fin".

Durante la entrevista, Pepa Bueno incluso enfrentó a Sánchez con unas imágenes de la hemeroteca en las que, cuando era líder de la oposición, defendía que Rajoy debía convocar elecciones si no sacaba adelante las cuentas. "Aprobó los presupuestos en 2018 y una semana más tarde hubo una moción de censura", ha argumentado siete años después.

Sobre la propuesta de Feijóo de reformar la Constitución si hay dos prórrogas presupuestarias, Sánchez ha ironizado pidiéndole "si lo ha consultado con sus líderes territoriales" que, a su juicio, "están en la misma situación".

Sánchez sobre la corrupción

Más complejo para Sánchez ha sido responder a las preguntas sobre corrupción. El líder socialista ha asegurado que los casos de Cerdán y Ábalos le afectaron "en lo personal y lo político" y ha reiterado que "pensó en dimitir" aunque se mantuvo porque "su responsabilidad no es abandonar el barco".

El presidente del Gobierno ha negado que haya corrupción estructural y ha repetido que no va a haber "financiación irregular del PSOE".

Más duro ha sido contra los jueces que investigan a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano.

"Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia", ha afirmado sobre los magistrados Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma, a los que ha acusado de hacer "un daño inmenso" y ha pedido "una reflexión" al CGPJ de "cómo defenderse ante procesos que son defectuosos en el fondo y la forma".

Sánchez ha asegurado que estos casos "son palmarios" y que "hay un problema de instrucción, de penas de telediario que están pagando" tanto Begoña Gómez como David Sánchez. Aunque más tarde, ironizando, ha llegado a burlarse de las imputaciones. "Ya no sé ni cuántas van", ha afirmado riéndose.

También ha defendido al Fiscal General procesado, Álvaro García Ortiz. "Creo en su inocencia", ha reiterado a la par que ha dictaminado que hay "falta de consistencia" en su imputación.

El jefe del Ejecutivo no ha querido pronunciarse sobre cuál será la línea roja en la corrupción, al asegurar que, desde el primer momento, han tomado medidas. "Hemos tomado decisiones sin haber todavía un juicio", ha asegurado mientras que ha defendido que todavía están "en las fases preliminares de la investigación".



Con esta entrevista ante Pepa Bueno, Sánchez ha roto con su bloqueo a las entrevistas en España durante más de un año. Hay que remontarse a enero de este 2025 que es cuando fue entrevistado por última vez, aunque no se trató de un medio nacional sino del programa Squawk Box de la CNBC, durante la cumbre de Davos (Suiza). Pese a todo, Sánchez ha asegurado que "siempre ha estado disponible" y que "es un placer someterme a las preguntas de los periodistas".

