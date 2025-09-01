Feijóo propone que haya "elecciones automáticas" si un Gobierno prorroga dos veces seguidas los Presupuestos

Alberto Núñez Feijóo ha desvelado este lunes que el Partido Popular estudia una propuesta jurídica para implementar "elecciones automáticas" cada vez que un Gobierno prorrogue de manera consecutiva dos veces los Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha planteado el líder del PP este lunes en Aranjuez, durante la rueda de prensa celebrada en el intermedio de la reunión de arranque de curso político del Comité de Dirección del partido. El líder popular ha justificado la medida como "una cuestión de sentido común". Y como algo "urgente" tras la España de Pedro Sánchez.

Para Feijóo, "no puede seguir gobernando quien no aprueba las cuentas del Estado". Si se permite que una legislatura pase sin que haya Presupuestos, "estaríamos aceptando que España puede tener gobiernos que incumplan la Constitución", ha explicado.

La iniciativa, según ha detallado, está siendo revisada por un grupo de juristas. Feijóo ha confirmado que el cambio legislativo propuesto implica modificar la Ley General Presupuestaria, vigente desde el primer Gobierno de Mariano Rajoy, y afectaría a la propia Constitución.

El líder de la oposición ha recordado, de hecho, su propio compromiso de convocar elecciones en caso de no poder aprobar Presupuestos: "A la primera ocasión en que no se aprueben las cuentas, disolveré las Cámaras". Y por ello, ha criticado que Sánchez pretenda gobernar "toda la legislatura" sin Presupuestos.

"Nepotismo presupuestario"

Feijóo ha alertado del riesgo de que la ausencia de Presupuestos se convierta en una norma. "No es admisible que los futuros gobiernos perpetúen este modelo y que cumplir la Constitución sea opcional. Sin control parlamentario sobre el gasto público, no hay democracia. Esto es nepotismo presupuestario", ha dicho el presidente del PP.

"Este modelo de responsabilidad ya existe en otros países europeos, pero en España es más necesario que nunca: este Ejecutivo ni presenta ni aprueba cuentas", ha rematado.

El anuncio se enmarca en el compromiso de Feijóo de detallar "en las próximas semanas" ésta y otras reformas, con el objetivo de una "limpieza total" legislativa tras la etapa del "sanchismo". El líder popular ha adelantado que al menos "un centenar de leyes" serán derogadas o reformadas si el PP alcanza el Gobierno en la próxima legislatura.

Entre las prioridades "para este cuatrimestre", Feijóo ha señalado tres: la garantía democrática e institucional; el planteamiento de cambios "radicales" en la política migratoria, calificando de "inhumana" la gestión del PSOE de Sánchez; y la "defensa del campo" tras los incendios devastadores del mes de agosto.

Ha prometido enfrentarse incluso al PP Europeo "si es necesario", para lograr una "reforma total" de las leyes climáticas. Exigirá "priorizar" los intereses de agricultores, ganaderos y pescadores frente a lo que considera "medidas absurdas impuestas desde las grandes ciudades".

En este contexto, Feijóo ha rechazado tajantemente el supuesto pacto de Estado que Pedro Sánchez ha vuelto a proponer este lunes.

"Un señor que creó una vicepresidencia en 2018 para ese pacto, que lo planteó otra vez en 2022 y vuelve de nuevo en 2025, no tiene credibilidad. No puede proponer pactos de Estado quien ha demolido las bases de la política de Defensa y de la política exterior", ha afirmado el líder de la oposición.

De hecho, según Feijóo, España se ha convertido en "un socio no fiable y sin prestigio" en la UE y en la OTAN, tras "el ridículo de la última cumbre" y la "encadenada sucesión de escándalos de corrupción".

"Prolongar la agonía"

Feijóo también ha abordado la polémica sobre la condonación de la deuda autonómica, calificándola de "trampa y mentira". Porque, por un lado, "la deuda no desaparece". Y por otro, "pagaremos todos la mala gestión de los independentistas. No es justo, ni ético, ni moral”, ha subrayado.

Se preguntó por qué esta medida no figuraba en el programa del PSOE y sólo se plantea bajo exigencia de los grupos independentistas. El líder del PP prometió que "nunca" pagarán al independentismo "lo que no le debemos los españoles", calificando el plan del Gobierno como "una simple argucia para prolongar su agonía".

Esta batería de propuestas forma parte de la estrategia de Feijóo para fortalecer la posición del PP ante el nuevo curso político. Exige un giro en las políticas presupuestarias, migratorias y rurales, y cuestiona tanto la credibilidad de Sánchez como la dirección del país bajo el mandato socialista.

Feijóo intensifica así el pulso contra el Gobierno, reivindicando una democracia más controlada y transparente y augurando reformas claves, incluso frente a las posiciones de su propia familia política europea.