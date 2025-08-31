Fernando Clavijo: "Llevamos dos años sin presupuestos y el Gobierno sufre una derrota tras otra, es un callejón sin salida"

Después de que Junts dinamitara todos los puentes, apenas queda Coalición Canaria (CC), un raro espécimen en la política española: un partido que todavía es capaz de alcanzar acuerdos a su derecha (PP) y a su izquierda (PSOE).

Su líder, Fernando Clavijo Batlle (San Cristóbal de La Laguna, 1971), presidió el gobierno de Canarias entre 2015 y 2019 mediante un pacto con el PSOE, y vuelve a hacerlo ahora, en coalición con el PP.

A esta vocación se aferra para encarar el desafío sin precedentes al que se enfrentan las Islas.

En los últimos cinco años, Canarias ha recibido cerca de 150.000 inmigrantes irregulares. El archipiélago acoge actualmente a 5.080 menores inmigrantes no acompañados. De ellos, 1.090 son solicitantes de asilo.

Clavijo constata que la política del Gobierno sobre inmigración es inexistente y confiesa que la mayoría de CCAA han sido "muy insolidarias" con el problema de Canarias: "Nos hemos sentido muy solos".

Admite que su reunión con Pedro Sánchez del pasado día 18 en Lanzarote fue decepcionante, pues no adquirió ningún compromiso concreto en materia de inmigración.

Y lamenta que el presidente del Gobierno no haya aprovechado sus vacaciones en las Islas para visitar un centro de menores inmigrantes, con el fin de conocer su realidad de primera mano.

De niño, Fernando Clavijo soñó con ser médico. En la adolescencia se convirtió en campeón de kárate de Canarias y, tras la enseñanza obligatoria, llegó a aprobar las pruebas de acceso al Ejército del Aire, donde pretendía cumplir otro sueño: ser piloto de aviación. Todo ello le ha dado las herramientas que precisaba en su trayectoria política.

Pedro Sánchez ha prometido transferir a la Generalitat las competencias de inmigración y extranjería. ¿Cree que hay más motivos para que Canarias asuma esas competencias, o debe mantenerlas el Estado?

No creo que la promesa que Pedro Sánchez ha hecho sea posible, porque la competencia migratoria es exclusiva del Estado. No tiene sentido transferirla a una comunidad, entre otras cosas porque los inmigrantes se puede mover libremente, desde Cataluña a Andalucía. ¿Vamos a poner fronteras entre las CCAA? No tiene sentido.

Aquí el único debate que puede haber es sobre los menores extranjeros no acompañados, porque hay una concurrencia de competencias. La Ley del menor establece que son competencia de las comunidades autónomas, pero el objetivo de esa ley básicamente son los menores nacionales. Cuando se aprobó, en 2001, no se hizo pensando en el fenómeno migratorio.

En la reunión que tuvo la semana pasada con Pedro Sánchez en Lanzarote, ¿le invitó a visitar algún centro de menores inmigrantes? ¿Cree que sería bueno que el presidente hubiera aprovechado sus vacaciones en Canarias para conocer la realidad de esos centros?

Lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero eso va un poco en el carácter de la persona y sus inquietudes. Para mí sería importante. Han venido eurodiputados, una comisaria de la UE y representantes de las comunidades autónomas a visitar los centros de menores no acompañados para ver la realidad.

Si yo hubiera estado en su lugar, obviamente hubiera pedido visitarlos. Pero ya lleva bastantes años viniendo a Lanzarote y no ha querido visitar ninguno, porque viene en su periodo vacacional, cosa que yo respeto.

¿Cuál es la situación actual de esos centros?

Una de las causas por las que el Supremo emitió el auto de medidas cautelares para que el Estado se haga cargo de los menores demandantes de asilo es el hacinamiento en el que se encuentran. Lo razonable es tener entre 20 y 30 menores en cada centro, y nosotros tenemos algunos con más de 300, diez veces su capacidad, así es imposible atenderlos.

Porque no se trata de tener a un menor y darle de comer. Es el idioma, la sanidad, la educación, la integración. Muchos de ellos requieren tratamiento psicológico. Algunos empezaron el viaje con sus padres, que han muerto en el trayecto. Otros han visto cómo un hermano es arrojado por la borda, porque ha fallecido. Requieren una atención individualizada que no estamos pudiendo prestarles de ninguna manera.

Este año han llegado 2.320 menores no acompañados a Canarias, y han salido sólo 30 a la península. Es decir, desde que el Supremo dictó ese auto, se ha ido acrecentando el hacinamiento. Por eso planteé al presidente la necesidad de dar un impulso determinante, decisivo a la distribución de esos menores entre otros territorios de la península.

¿Qué coste tiene para el Gobierno canario la atención a los inmigrantes irregulares y cuánto les debe el Gobierno central por este servicio?

Atenderlos nos cuesta en torno a 185 millones de euros al año. El Gobierno se comprometió el año pasado a poner 100 millones, y sólo puso 50. Y este año no ha puesto ni un euro. En cuanto a los menores solicitantes de asilo político, lo tendría que pagar íntegramente el Estado, pero no ha pagado ni un euro.

Se lo comenté al presidente y me emplazó a una reunión con la vicepresidenta primera económica, María Jesús Montero, para resolver esa parte, independientemente de que haya una deuda anterior.

El Tribunal Supremo dio el pasado mes de marzo 10 días al Gobierno central para que se haga cargo de los más de mil menores demandantes de asilo que hay en Canarias. Varios meses después, sólo ha trasladado a 30 a la península. ¿Por qué cree que el Gobierno arrastra los pies para cumplir esta orden del Supremo?



Porque no quiere, evidentemente. El Gobierno de España está haciendo una dejación absoluta de funciones. A nosotros nadie nos pregunta. El pasado domingo llegó un nuevo cayuco con 19 menores extranjeros no acompañados. La Policía Nacional nos los entrega y nosotros nos tenemos que buscar la vida. Estemos o no saturados, estén o no estén hacinados. Nos los dan, y esos menores no se pueden quedar solos.. Por lo tanto, nos tenemos que hacer cargo.

El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

No entendemos, y así se lo trasladé al presidente, que cinco meses después de que el Supremo haya emitido un auto en el que les da diez días, todo un Gobierno de España haya sido incapaz de asumir apenas 20.

Sabemos que hay plazas en la península, porque hablamos con las oenegés y algunas se nos han brindado con cientos de plazas disponibles para que el Estado se haga cargo. Y no lo está haciendo porque no quiere.

En su reunión de la semana pasada en Lanzarote, ¿qué compromisos concretos adquirió Pedro Sánchez con usted en materia de inmigración?



Ninguno, ningún compromiso. Que iba a hablar con la ministra, que iba a hablar con el ministro Torres, que es el que coordina, para intentar cerrarlo, pero es difícil, que están teniendo dificultades, porque hay comunidades que dicen que no los quieren...

Pero los menores son traslados a la península por funcionarios de las FCSE. Y si la comunidad se niega, se pone en conocimiento de la Fiscalía y se acaban los problemas. Es indecente e inhumano lo que se está haciendo con esos niños y niñas y, por supuesto, con Canarias.

El Consejo de Ministros aprobó el martes el decreto que permitirá traslar a la Península 4.000 menores inmigrantes no acompañados que hay en Canarias. ¿Teme que lo haga al mismo ritmo que con los demandantes de asilo?

Con estos precedentes, poca confianza. Una vez declarada la contingencia migratoria, tendrían que salir al menos 2.000 menores en el plazo de ocho o doce meses como máximo, porque ya están llegando otra vez cayucos y pateras.

Han entrado este año 1.320 menores y han salido 30, el saldo es de 1.290 menores más de los que salen. Y los que cumplen la mayoría de edad, muchas veces no tienen formación, ni conocen el idioma. Estamos generando un problema a largo plazo.

Aquí hace falta determinación. La que sí mostró el Gobierno de España con los refugiados de Ucrania y Afganistán, la echo de menos con nuestros menores extranjeros no acompañados y con Canarias.

¿Le parece bien la decisión del Gobierno de repartir a estos menores entre todas las CCAA, salvo Cataluña y País Vasco? ¿O responde a la dependencia que el Gobierno tiene de Junts y PNV?

La distribución se hizo con criterios técnicos, como el PIB y la extensión de cada comunidad. El decreto define un sistema nacional de atención, en el cual se distribuyen los menores a cada región en función de su capacidad.

A partir de ahí, hay comunidades autónomas que ya han asumido esa cuota. Cataluña tiene algo más de 2.000 menores no acompañados, Euskadi tiene mil y pico. Y hay otras, el ejemplo más evidente es La Rioja, que no tiene ninguno.

"La mayoría de las CCAA han sido muy insolidarias con el problema migratorio de Canarias, nos hemos sentido muy solos”.

Si hay una cuota de menores no acompañados en España y los tenemos que distribuir, Canarias con 5.000 ya la tiene cubierta sobradamente, lo que hay que hacer es trasladarlos a otros lugares.

¿La forma en la que el Gobierno ha gestionado la crisis migratoria ha hecho que se rompa la confianza de su partido, Coalición Canaria, con el Gobierno?

No sólo con el Gobierno central, también con las comunidades autónomas. Nos hemos sentido solos. Cuando se intentó hacer la distribución de 400 menores en la Conferencia sectorial, había comunidades que no colaboraban, que no los querían.

Da la sensación de que algunos hablan del Estado solo para lo que les interesa. Si tengo que ser honesto, ni Europa ni el Estado ni las CCAA han estado a la altura de esta situación de emergencias. No todas, pero la inmensa mayoría de las CCAA han sido muy insolidarias con Canarias.

¿Se ha erosionado también la confianza en el seno de su pacto de gobierno con el PP, en Canarias, debido a que la mayoría de CCAA del PP rechaza acoger a estos menores?

No, el PP de Canarias se ha estado batiendo el cobre desde el minuto cero. Sacamos adelante un pacto migratorio en Canarias y se sumaron todas las fuerzas políticas, salvo VOX. Sí es cierto que con el PP nacional la confianza se ha resentido.

Baleares ahora está viendo algo que ya se le advirtió. La ruta migratoria puede cambiar en cualquier momento, o puede ampliarse, porque el conflicto del Sahel, las hambrunas, la guerra, la inestabilidad política, hacen que la situación en África Occidental sea muy volátil.

Hoy es Canarias y ya está ocurriendo en Baleares, pero pasado mañana puede ser Andalucía. Entonces, ¿somos un Estado o no lo somos? ¿Vamos a responder como país o esto es la ley de sálvese quien pueda, y que cada comunidad autónoma, en función de la cercanía que tengan a una frontera, apechugue? No puedes ir dando lecciones de que somos un Estado, pero para esto no, para esto Canarias fastidiate, que estás ahí.

Desde 2020, Canarias ha recibido 150.000 inmigrantes irregulares en patera. ¿Qué está fallando en la política migratoria? ¿Cree que se ha producido un efecto llamada, o no están funcionando los acuerdos con países del norte de África?



No ha habido política migratoria, ni en España ni en Europa. Por ejemplo, Europa le da a España 600 millones para atender a los inmigrantes. Pero como Europa no distingue entre menores y adultos, el Estado español distribuye esos fondos como le da la gana.

A mí me han dejado solo y tengo el agujero económico que tengo. No hay una política común sobre cómo afrontar este reto. Europa decidió suspender la misión que tenía en el Sahel con ayuda humanitaria. La colaboración con esos países para desplegar el Frontex, que salvaría muchas vidas, tampoco existe.

En este escenario, los culpables no son los migrantes. Si tú o yo viviésemos allí y el futuro que espera a tus hijos es la muerte, la hambruna, acabar en el harén de un militar o reclutado en el ejército de uno de esos dictadorzuelos, tú buscarías un futuro mejor.

La diferencia de riqueza es tan brutal entre Europa y África, y el acceso a la información es el que es, porque hoy en día todo el mundo tiene un móvil... la realidad es que todos aspiran a un futuro mejor. Esto requiere un pacto de Estado o seguiremos poniendo parches y haciéndolo mal.

¿Tiene la impresión de que Marruecos utiliza la inmigración ilegal, en momentos determinados, para presionar a España?

Yo he estado allí, en Marruecos, en Mauritania, en Gambia... Marruecos es un país de tránsito, tiene una costa de muchos kilómetros y es muy complicado cerrarla. Cuando visitamos Marruecos hubo un descenso en la salida de cayucos, su gobierno hizo un esfuerzo. Pero si eso tiene que ver con acuerdos con Europa y con España, la política exterior no la llevamos nosotros, ya nos gustaría.

¿Considera que Abascal pretende sacar rédito electoral de los problemas de la inmigración, cuando dice que hay que hundir el "barco negrero" de Open Arms?

Es indecente que se utilice el drama de la migración como arma política, me parece impensable. Y que un representante político, elegido democráticamente, se exprese en esos términos, solo refleja su falta de humanidad. Las personas que se salvan en alta mar han pasado múltiples penalidades, algunos de ellos han visto morir a su familia y compañeros durante la travesía, y como sabemos, un 10% de ellas son menores no acompañados.

Estoy seguro de que el Open Arms salvaría la vida de Santiago Abascal si estuviera en peligro, a pesar de esas declaraciones fascistas, que lo único que hace son incitar al odio y la crispación.

Tras la pandemia, el gobierno canario tuvo que alquilar hoteles cerrados al turismo, para acoger a los inmigrantes. ¿Esa situación aún se mantiene?

Eso lo hizo el gobierno anterior que presidía Ángel Víctor Torres. No tanto para menores, como para adultos. Cuando llegamos nosotros, lo cortamos de raíz. Los menores tienen que estar en centros con recursos, y de los adultos se tiene que responsabilizar del Estado, habilitando espacios en los centros de atención a inmigrantes.

¿Cree que el Gobierno está en condiciones de sacar adelante los Presupuestos de 2026? Junts y ERC dicen que no van a negociar nada, hasta que se cumplan los compromisos anteriores. Y Podemos pone condiciones imposibles, como la salida de España de la OTAN.

El Gobierno tiene la obligación constitucional de presentar los presupuestos. Y una vez los apruebe el Consejo de Ministros, se tienen que llevar a la Cámara, y en la Cámara se verá si prosperan. Pero claro, tienes que sentarte a negociar. Y hay 350 diputados que tienen que hacer su trabajo.

Si una mayoría que apoya a tu Gobierno ya está diciendo que no los van a aprobar, tienes que buscar el apoyo de otras fuerzas políticas.

"Si no tienes apoyos para gobernar, hay que dar voz al pueblo en las urnas y no tener miedo a la democracia"

Nosotros estamos en disposición de sentarnos a hablar, creemos que es importante que un país tenga unos presupuestos, porque de ahí se deriva la solución a muchos de los problemas de los ciudadanos.

¿Quiere decir que, si no le apoyan sus socios, el Gobierno debería negociarlos con otros partidos como el PP?

Debe negociar con otras fuerzas políticas, obviamente, por ejemplo con el Partido Popular. Es que da la sensación de que nos hemos instalado en la política del absurdo. Yo me sentaría con el PP y con todas las fuerzas políticas. ¿Es que parece que ahora es pecado sentarse a hablar? Nos pagan por eso, es nuestra obligación. Luego podrán salir o no, pero siéntate. Yo lo haría, vamos.

Pero eso parece impensable ahora, por la política del frentismo en el que estamos instalados.

Eso es suicida para un país. Mire, yo con Vox no tengo nada en común. Estamos en la antítesis. Si ellos están en el norte, yo en el sur. Además ellos están instalados en el populismo, el fascismo y el racismo, en el caso de los inmigrantes.

Pero yo tengo que ser consciente de que representan a una parte de los ciudadanos. Tengo dos opciones, o negarme a ver esta realidad, o respetarlos por lo que representan, aunque no comparta nada con ellos. Porque si no, entramos un juego peligroso, ellos podrán decir que no respetan la legitimidad de los votos y de la representación parlamentaria que yo tengo.

Vivimos en democracia, a mí no me gusta que esté Vox en el Congreso ni en el Parlamento de Canarias. Y haré todo lo posible para que no estén. Pero si están, los tengo que respetar.

Si el Gobierno finalmente no consigue sacar adelante sus Presupuestos de 2026, ¿cree que Pedro Sánchez debería convocar elecciones?

Yo no tengo una bolita mágica. Pero creo que ese trabajo se tiene que hacer, los Presupuestos se tienen que aprobar en el Consejo de Ministros, se tienen que negociar y buscar apoyos. Siempre he dicho que el tema no es estar para resistir, sino para gobernar. Si no se puede gobernar, hay que darle la voz al pueblo y no tenerle miedo a la democracia y a que las urnas decidan.



Continuar en 2026 con el presupuesto prorrogado de 2023, que se aprobó en unas circunstancias muy distintas, ¿no haría muy difícil cumplir compromisos como la gestión de los fondos europeos o el aumento de gasto militar?

Por supuesto. Una de las cuestiones que hablé con el presidente el otro día en Lanzarote fue los incumplimientos de varios asuntos de la agenda canaria que firmó con nosotros. Sin presupuestos no puede asumir compromisos que has adquirido en tu investidura.

Pero también hay otra parte. Yo como Comunidad autónoma, estos son los terceros Presupuestos que hago a ciegas. No sabes cuándo te llegan las transferencias, no tienes techo de gasto... hay una serie de parámetros que el Gobierno de España y el Estado tienen que darte para que tú elabores los Presupuestos y obviamente nos está lastrando a las comunidades autónomas.

El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

En Canarias hemos aprobado puntualmente todos los presupuestos en tiempo y forma, y los hemos tenido que hacer siempre a ciegas. Intentamos hacerlos siempre con unas previsiones prudentes, para no incurrir en déficit ni en problemas financieros.

Por eso somos la comunidad autónoma menos endeudada de todo el Estado. Pero claro, esa prudencia al final te lastra la gestión, porque no puedes invertir todos los recursos que te gustaría. Al cerrar el año, nos estamos viendo siempre con superávit.

¿El sistema de financiación autonómica es sostenible si el Gobierno saca a Cataluña del régimen general y le otorga un régimen similar al de País Vasco y Cataluña?

No es sostenible, en absoluto. Es legítimo que los independentistas quieran eso, han sido transparentes y lo han dicho siempre. Lo que no es correcto, bajo mi punto de vista, es que quien se presenta a las elecciones diciendo que eso no iba a ocurrir, ahora lo vaya a hacer por la puerta de atrás.

Desde Canarias vamos a estar absolutamente en contra, no sólo de la condonación de la deuda, sino también de que se rompa el sistema de financiación y de que se vaya a una negociación bilateral, dejando al resto de comunidades autónomas fuera de la ecuación.

¿Cree que sería conveniente que Puigdemont pueda regresar a España cuanto antes para hacer política desde Cataluña?

Sí, con sinceridad, creo que debería poder volver, presentarse a las elecciones y dirigir su partido. Nosotros estuvimos en contra de los indultos y de la amnistía. Pero una vez que la amnistía se aprobó y el Constitucional ha dado luz verde, nos podrá gustar más o menos, pero son las reglas de juego y las tenemos que cumplir. Al igual que hay que ser estrictamente respetuosos con las sentencias de los tribunales, porque la separación de poderes es fundamental para la democracia.

Tenemos causas judiciales abiertas que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, al fiscal general, a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE... ¿Esto responde a una ofensiva de la extrema derecha o a una persecución de determinados jueces, como sostiene el Gobierno?

Hay que dejar que la Justicia trabaje. Yo he sido objeto de muchas denuncias del PSOE en Canarias, que me ha llevado a los tribunales. Utilizaron eso como arma electoral contra mí. Entre 2019 y 2023 nos fuimos a la oposición porque muchos esgrimieron que estaba en una situación de investigado, por una denuncia de los propios dirigentes del PSOE.

Ni siquiera fui procesado, en algunos casos ni siquiera fui llamado a declarar. Nos fuimos a la oposición, y ahora volvemos a gobernar. ¿Qué hemos hecho nosotros? No pagarles con la misma moneda. Respeto absoluto a las decisiones judiciales. El origen de las denuncias podrá ser de unos u otros. Ellos son los que empezaron esa dinámica, que ahora se les vuelve en contra. Pero respeto absoluto, no vamos a entrar en ningún tema personal respecto a las decisiones judiciales.

¿Entiende que, ante una dana que dejó más de 200 muertos y ante los incendios de este mes de agosto, la respuesta del Gobierno sea decir: si necesitan ayuda, que la pidan? ¿Cree que el Gobierno podría haber hecho más o que debería haber actuado antes?



Lo que ha ocurrido en la dana y los incendios me parece de vergüenza absoluta. En una situación de emergencia no hay que mirar competencias, hay que trabajar y colaborar. Y hay que mostrar unidad política. Nosotros tuvimos hace dos años un incendio devastador en la isla de Tenerife. Reuní cada tres días a todos los portavoces parlamentarios, les informé de cómo iba el incendio, les pedí colaboración y unidad política.

"Sánchez no ha cumplido con los afectados de la Palma y eso está retrasando mucho la recuperación de la isla”

Y tengo que decir que todas las fuerzas políticas cerraron filas y colaboraron. Me llamó Su Majestad el Rey para interesarse, hablé hasta con seis siete ministros. El Gobierno nos facilitó medios aéreos, la UME y colaboración institucional

Cuando acabe la emergencia habrá tiempo de depurar responsabilidades, de decir quién lo hizo mal, quien lo hizo bien. Habrá tiempo de responder políticamente y judicialmente, si es necesario. Pero en medio de la emergencia, donde además ha habido varios fallecidos, es indecente el espectáculo que estamos viendo.

El presidente Pedro Sánchez ha quedado excluido de las reuniones decisivas para negociar la paz en Ucrania. ¿Se está agotando su influencia y su crédito internacional?

Si eso ocurre es porque la política exterior no está funcionando. En la cuarta o quinta economía de la Unión Europea, el espectáculo que estamos dando la clase política no es muy gratificante. No sé si eso influye o no, pero no es una buena noticia que no esté el presidente. Porque si no está el presidente, no está España.

Igual que el Rey no se retiró cuando les increparon en Paiporta, porque si se iba el Rey se iba el Estado, y había que estar. Me sentí orgullosísimo de mi jefe de Estado y de como actuó el Rey Felipe VI en la dana.

Junts se queja de que el Gobierno no ha cumplido sus promesas. Puigdemont no puede pisar España, la UE rechaza adoptar el catalán como lengua oficial, el traspaso de inmigración aún no ha iniciado su tramitación parlamentaria... ¿Sánchez ha prometido a sus socios cosas que no estaba en su mano cumplir, para mantenerse en el poder?

Lo primero es la transparencia. El acuerdo que Pedro Sánchez alcanzó con Condición Canaria para la investidura está publicado en nuestra página web. Es absolutamente transparente.

Pero yo no sé cuáles son los acuerdos que Pedro Sánchez ha adquirido con Bildu, con Junts o con ERC. Junts sí ha sido transparente en lo que ha pedido, y me podrá gustar más o menos. Nuestra formación política, Coalición Canaria, es nacionalista constitucionalista. No somos independentistas. Pero quien ha dicho desde el minuto cero lo que querían ha sido Junts.

Quien se ha movido y ha dicho primero no, después a lo mejor, después puede y después sí, es el PSOE. Por lo tanto, si ha adquirido compromisos que no puede cumplir o los ha engañado no lo sé, porque no he visto ese documento ni lo que se ha firmado. A Junts sí los conozco, porque además compartí Grupo con ellos en el Senado la legislatura pasada, y tengo que decir que siempre que han acordado algo conmigo lo han cumplido.

¿Pero esta situación no conduce a la legislatura a un callejón sin salida?

Ya lo estamos. Hace ya dos años no tenemos Presupuestos, la producción legislativa del Congreso de los Diputados y del Senado es la más pobre de toda la historia de la democracia, el Gobierno sufre una derrota tras otra en el Congreso. Es evidente que esta no es una legislatura fructífera. Pero aquí sólo hay tres posibilidades: convocar elecciones, cuestión de confianza o moción de censura. Y mientras ninguna de esas tres se quiera activar, es lo que tenemos.

¿El presidente Pedro Sánchez ha cumplido sus compromisos con los afectados del volcán de La Palma?

No, esa es una de las cosas que le comenté el otro día. No ha cumplido con el 60% de deducción del IRPF ni con la partida de 100 millones de euros para acabar de pagar las indemnizaciones. Eso está retrasando mucho la recuperación de la isla. Desde el Gobierno de Canarias, con las limitaciones presupuestarias que tenemos, estamos aportando e intentando adelantar las ayudas. Pero es cierto que no ha cumplido.

¿Cuántas familias afectadas por el volcán siguen viviendo en casas contenedor?

El lunes terminamos de retirar los últimos contenedores. En estos dos años hemos podido ir realojando, hemos pagado, no todas, pero la mayor parte de las indemnizaciones. Y así muchos han podido ir rehaciendo sus vidas, con el dinero que hemos puesto desde el gobierno canario. Afortunadamente desde el lunes ya no hay nadie viviendo en las casas contenedor de La Palma.