Un 40% cree que la gravedad de los fuegos tiene 'mucho que ver' con el cambio climático y un 94% con el descuido del bosque

Los incendios forestales que este verano han arrasado más de 360.000 hectáreas en España han abierto un debate sobre las causas de su gravedad.

Según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, la ciudadanía tiene clara una conclusión: el descuido del monte es el principal factor que explica la magnitud de los fuegos. Un 94,6% de los españoles considera que la falta de limpieza y adecuación de los bosques tiene "mucha" o "bastante" relación con la violencia de los fuegos.

El consenso es prácticamente unánime en todos los grupos de edad, sexo y orientación política. Entre los jóvenes de 17 a 35 años, la cifra llega al 99,6%, y entre los votantes del PP y Vox supera el 95%.

Incluso entre el electorado de PSOE, Sumar y Podemos —donde el debate suele centrarse más en el impacto del clima— más de nueve de cada diez señalan la gestión forestal como una de las claves del problema.

Más división genera la influencia del cambio climático. El 40,1% de los españoles cree que este factor tiene "mucha" o "bastante" relación con la gravedad de los fuegos, mientras que la mayoría, un 58%, considera que su peso es "poco" o "ninguno".

La división es claramente ideológica. Entre los votantes de partidos de izquierda, el vínculo entre emergencia climática e incendios es ampliamente aceptado: el 88,8% de los simpatizantes de Sumar y el 77,1% de los de Podemos lo creen así, mientras que en el PSOE el porcentaje baja al 72,8%.

En cambio, entre los votantes del PP y Vox, apenas un 28,6% y un 8,4% respectivamente, conceden relevancia al cambio climático en los incendios.

El sondeo también aborda la propuesta de un pacto de Estado contra el cambio climático, defendido por el Gobierno. El planteamiento despierta sospechas: un 60,9% de los españoles lo considera "inadecuado" y lo interpreta como una estrategia del PSOE para politizar los desastres naturales. Sólo el 32,1% cree que la iniciativa es apropiada.

Aun así, cuando la pregunta se formula de forma más amplia, la disposición al consenso aumenta: un 62,9% de los ciudadanos asegura que le gustaría que hubiera un gran acuerdo nacional que coordinara la respuesta frente a catástrofes naturales y los efectos del cambio climático.

Sin embargo, el escepticismo pesa más a la hora de prever su materialización: tres de cada cuatro encuestados (75,6%) creen que ese pacto nunca llegará a firmarse.

Pirómanos

Otro de los factores señalados en la encuesta es la acción de los pirómanos. El 71,8% de los encuestados opina que la intencionalidad humana tiene "mucha" o "bastante" relación con la magnitud de los fuegos.

Aunque esta percepción se matiza según el sentido del voto: en la izquierda los porcentajes oscilan entre el 35% y el 50%, mientras que entre los votantes de PP y Vox superan el 80%.

En este contexto, la propuesta lanzada por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de crear un registro nacional de pirómanos y obligarles a llevar pulseras de localización parece que ha ganado algo de terreno. El 52,6% respalda esta iniciativa, mientras que un 37% la rechaza.

Los apoyos provienen mayoritariamente de la derecha (76,4% en el PP y 89,9% en Vox), pero baja de forma drástica en la izquierda, donde del 61,3% de los votantes de Sumar y el 71,3% de los de Podemos se oponen junto al 56,1% de los simpatizantes del PSOE.

Ficha técnica

Se han realizado 1.100 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 26 a 29 de agosto de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral teórico por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.