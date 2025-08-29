Abascal pide "hundir" el "barco de negreros" de Open Arms y Clavijo le dice que es "un fascista y un xenófobo"

Estupor en la política española por la retórica xenófoba de Santiago Abascal. El líder de Vox ha pedido "confiscar y hundir" el buque de la ONG Open Arms por ser, a su juicio, "un barco de negreros", desatando la indignación de, entre otros, Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, que precisamente este jueves ha visitado la embarcación que rescata a los migrantes que se encuentran a la deriva en el mar.

"Es un auténtico fascista y debería medir un poco las palabras. Lo que genera es crispación, malestar y le hace un flaco favor a la democracia", ha asegurado Clavijo en unas declaraciones a los medios. "Estoy seguro que si él naufragase y el Open Arms estuviese cerca, iría a rescatarlo, cosa que no sé si él haría con el Open Arms", ha detallado.

En una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de LaSexta, Clavijo ha calificado las declaraciones del líder de la formación de extrema derecha como "absolutamente inapropiadas" y ha incidido en que es "un fascista y un xenófobo".

No puedo sino calificar de fascista a Santiago Abascal, especialmente por su reciente tuit denigrando por completo la labor que realiza @openarms_fund, salvando vidas humanas en el mar, e incitando a la crispación y al odio. pic.twitter.com/IdoDrGjbHJ — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) August 28, 2025

Abascal publicó este jueves un mensaje en redes sociales en el que afirmaba que "ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa". En un tuit posterior se reafirmó en sus comentarios: "Sí, hay que hundirlo. Y no os atrevéis a preguntar a los españoles porque la inmensa mayoría piensa lo mismo", ha insistido.

El presidente canario, que se comprometió a facilitar una base en el archipiélago para que Open Arms pudiera operar desde allí, se ha mostrado "orgulloso de la labor humanitaria que ha hecho ese barco" y la ONG porque "han salvado miles y miles de vidas".

"Esas declaraciones definen como persona indecente al señor Santiago Abascal", ha subrayado Clavijo, añadiendo que el líder de Vox "lo mejor que podría hacer por la humanidad sería ponerse un puntito en la boca". "Hay que ser un poquito decente y dejarse de ese tipo de declaraciones, que desde luego no son para nada gratificantes y lo definen como un fascista y como un xenófobo", ha añadido, recordando que hace unos años visitó el barco de Open Arms con el papa Francisco.

El comentario de Abascal coincide con la firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Canarias y Open Arms para que la ONG se despliegue en aguas del archipiélago, al menos durante dos meses, para ayudar a visibilizar y sensibilizar sobre la 'ruta atlántica' de la inmigración.

En virtud de este convenio se celebrarán jornadas de puertas abiertas -del 1 al 7 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, del 9 al 15 del mismo mes en Santa Cruz de Tenerife y del 22 al 27 de octubre en Arrecife-, charlas en colegios y se recibirán visitas de centros educativos.

Dimisión como diputado

Clavijo no ha sido el único político en cargar contra las palabras de Abascal. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha advertido que "la violencia verbal y los discursos de odio son tóxicos para la convivencia porque acaban justificando la violencia física". "Hoy contra migrantes, mañana contra quien piense distinto", ha expresado en un mensaje publicado en X.

Bolaños ha emplazado al Partido Popular a condenar "la xenofobia" y "la violencia" que, a su juicio, "supuran Vox y su líder". "Estaré atento al tuit del PP, condenando la xenofobia y la violencia que supuran Vox y su líder", ha ironizado el ministro.

El Movimiento Sumar ha requerido a Abascal que renuncie "de inmediato" a su acta de diputado después de haber pedido públicamente la confiscación y hundimiento del buque de la ONG. En un comunicado de su delegación en Galicia, la formación de Yolanda Díaz ha señalado que "estas palabras podrían ser constitutivas de un delito de incitación al terrorismo (artículo 579 del Código Penal) y de un delito de incitación al odio (artículo 510 CP)".

Por ello, Sumar ha reclamado que las instancias competentes analicen con urgencia la posible aplicación de la ley de partidos y la eventual responsabilidad penal derivada de las manifestaciones de Abascal, que "no pueden tener cabida en un sistema democrático".

La presidenta de Sumar Galicia y portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado que estas declaraciones son de "una gravedad extrema". "Estamos ante un dirigente político que llama abiertamente a la violencia contra organizaciones humanitarias que salvan vidas en el Mediterráneo. Una persona así no puede ser miembro del Congreso. Debe renunciar a su acta de inmediato", ha afirmado la líder del partido en Galicia.