El PP pone en la picota la TVE de Sánchez: pregunta por qué Javier Ruiz respaldó a su pareja, que llamó 'idiotas' a sus votantes

El PP ha registrado 12 preguntas en el Congreso a raíz de que una tertuliana de TVE, Sarah Santaolalla, "insultase" a los votantes del Partido Popular y de Vox.

El pasado martes, Santaolalla participó en una conexión en directo con el programa Mañaneros 360, presentado por quien es su pareja, Javier Ruiz.

Y éste, tal y como se queja el PP, lejos de reprocharle sus palabras, despidió la conexión con "un abrazo".

En directo, la tertuliana comentó lo siguiente: "Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular o a Vox".

En ese momento, bajo la imagen de Ruiz, en pantalla, un rótulo rezaba lo siguiente: "Incendios PP: ¿estrategia Dana 2.0?".

En sus preguntas parlamentarias, el Grupo Parlamentario Popular se queja tanto de que Ruiz no afease sus palabras a la tertuliana como del texto de dicho rótulo, que cree que incumple "los principios de imparcialidad y rigor exigidos a una televisión pública financiada con fondos de todos los españoles".

"¿Por qué motivo el presentador de Mañaneros del 26 de agosto de 2025 [Javier Ruiz] respondió al insulto de 'idiotas' a millones de españoles por parte de Sarah Santaolalla con: 'un abrazo, hasta luego', en lugar de reprobar de inmediato el comentario?", expresa el PP.

A raíz de estos "insultos contra millones de españoles", el Grupo Parlamentario Popular pregunta si RTVE rescindirá "cualquier tipo de colaboración" con la tertuliana.

"¿Ha solicitado RTVE a la colaboradora Sarah Santaolalla algún tipo de rectificación o disculpa pública por los comentarios ofensivos dirigidos a millones de españoles emitidos en el programa Mañaneros del 26 de agosto de 2025?", indica otras de las preguntas.

El partido presidido por Alberto Núñez Feijóo también ha solicitado el listado desglosado de los emolumentos cobrados por Santaolalla de TVE durante este mismo año. "Especificando el nombre de cada espacio y la duración de su intervención", solicita.

En su escrito, también se queja de que se haya "intensificado" la "propaganda" en algunos programas de RTVE para "tratar de que no se hable" de la "corrupción" del PSOE y de la "inoperancia" del Gobierno.

José Pablo López

La formación también ha registrado preguntas directas hacia el presidente de RTVE, José Pablo López.

"¿Piensa el presidente de RTVE [José Pablo López] adoptar medidas disciplinarias o de corrección de contenidos tras la emisión del programa Mañaneros del 26 de agosto de 2025, en el que se produjeron los insultos a millones de españoles?", reza otra de sus preguntas.

"¿Qué garantías ofrece RTVE a los ciudadanos para que no vuelvan a producirse expresiones ofensivas como las de la colaboradora Sarah Santaolalla el 26 de agosto hacia los españoles en programas emitidos por la televisión pública?", indica otra.

"¿Cómo justifica el presidente de RTVE que en el programa Mañaneros se emitan contenidos intolerables que vulneran el Mandato Marco, la Ley de RTVE y el Manual de Estilo de la Corporación en una televisión pública financiada con dinero de todos los españoles?", plantea otra de ellas.

"¿Va a asumir alguna responsabilidad el presidente de RTVE por permitir que en el programa Malas Lenguas, emitido el 26 de agosto, la colaboradora Sarah Santaolalla profiriera insultos contra el Partido Popular, calificándolo de 'inútiles mentales y laborales' en un servicio público financiado con dinero de todos los españoles?", reza la duodécima de las preguntas.