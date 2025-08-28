Feijóo denuncia que Sánchez ha sido "excluido" de una alianza de EEUU contra el narcotráfico por estar "conchabado" con Maduro

Alberto Núñez Feijóo denuncia un nuevo episodio de aislamiento internacional al que ha sido sometido Pedro Sánchez. Tras quedarse fuera del grupo de líderes europeos que viajaron a la Casa Blanca para abordar con Donald Trump el camino hacia la paz en la guerra de Ucrania, al presidente del Gobierno ahora es "la complicidad con Maduro lo que le pasa factura", según el líder del PP.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Feijóo se ha hecho eco de una información del diario ABC que asegura que España ha sido "excluida" de una alianza militar convocada por Estados Unidos para participar en la lucha contra el narcotráfico en Venezuela.

"Sánchez, de nuevo excluido de una reunión de alto nivel internacional", ha subrayado el líder de la oposición. Según estas informaciones, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha hablado tanto con sus aliados de América del Norte -México y Canadá-, como con los Gobiernos europeos de Italia, Reino Unido y Francia para el despliegue militar en el Caribe contra el Cartel de los Soles, aunque no con España ni con el resto de los 24 países de la Unión Europea.

Sánchez, de nuevo excluido de una reunión de alto nivel internacional.



Esta vez es la complicidad con Maduro lo que pasa factura.



Esta vez es la complicidad con Maduro lo que pasa factura.

España necesita una política exterior seria y eso empieza por defender la democracia en vez de conchabar con la dictadura.

A pesar de que una de las mayores fortalezas de Pedro Sánchez en sus siete años de Gobierno ha sido la política exterior, el presidente Sánchez ha perdido pie en los últimos meses en la política europea y, sobre todo, ha quedado excluido de algunos foros internacionales, especialmente los que tienen que ver con las relaciones con Donald Trump.

"España necesita una política exterior seria y eso empieza por defender la democracia en vez de conchabar con la dictadura", ha exigido Feijóo.

Sánchez estuvo en las reuniones previas de mandatarios europeos con el presidente de Estados Unidos sobre los intentos para acabar con la guerra de Ucrania, ni en la delegación de la UE que acompañó al ucraniano Volodímir Zelenski a la Casa Blanca. El presidente del Gobierno se siente cómodo convirtiéndose en un antagonista de Trump.

Desde el Gobierno consideran que al presidente no le perjudica políticamente la ausencia en la foto con el resto de mandatarios de la UE en el Despacho Oval y han negado que esta pérdida de peso tenga que ver con el acercamiento de Sánchez a China.