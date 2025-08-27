[Sánchez da un paso más en su desdén al Parlamento y en su dependencia del separatismo: no habrá Pleno en la Diada]
[Los reproches de Robles a las CCAA y los ataques del PP a su inacción liquidan la vía del pacto de Estado contra el fuego]
-
El BOE publica el último decreto para la reubicación de menores migrantes entre autonomías: 32 por 100.000 habitantes
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades, el último paso para poner en marcha la reubicación de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre las autonomías.
El decreto entrará en vigor este jueves y permitirá que eche a andar la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivarán a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Además, los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días.
Este último decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, y que se aprobará anualmente.
-
Los reproches de Robles a las CCAA y los ataques del PP a su inacción liquidan la vía del pacto de Estado contra el fuego
La comparecencia había comenzado puntual. La ministra colocó sus papeles encima de la mesa y sorprendió a los demás senadores. “Permítanme que comience con estos vídeos”, se disculpó.
Aclaró que eran “distintos tuits” y que era importante que se vieran “por aquello de que una imagen vale más que mil palabras”.
Pero no fue una imagen, ni dos, ni veinte. En la Sala Clara Campoamor del Senado se proyectó todo el timeline de la cuenta oficial del Ministerio de Defensa, desde el 29 de julio hasta hoy.
-
Sánchez da un paso más en su desdén al Parlamento y en su dependencia del separatismo: no habrá Pleno en la Diada
El PSOE quiere que no haya Pleno en el Congreso el próximo 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada de Cataluña. De prosperar, sería la primera vez que la Cámara Baja suspende una sesión por una fiesta autonómica.
El planteamiento será defendido el martes 2 de septiembre en la Junta de Portavoces por Patxi López, portavoz de los socialistas. Después, la Mesa del Congreso deberá ratificarlo. Aunque con la mayoría de PSOE y Sumar, lo previsible es que la suspensión salga adelante.
La medida es interpretada por la oposición como un gesto de desdén al Parlamento por parte de Pedro Sánchez y una concesión directa al independentismo.
-
Montero liderará la comisión que coordinará el plan contra la corrupción que impulsó el Gobierno tras el 'caso Cerdán'
El Consejo de Ministros aprobó el martes la creación de una comisión interministerial, que estará liderada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para impulsar y coordinar el plan de lucha contra la corrupción que puso en marcha el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el estallido del caso que afecta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Así lo anunció la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que recordó que este plan de lucha contra la corrupción recoge las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comisión Europea.
En cualquier caso, la comisión interministerial liderada por la vicepresidenta primera "servirá para la coordinación política y técnica entre todos los ministerios" de las medidas contra la corrupción anunciadas por Sánchez en el Congreso, además de supervisar "las actuaciones de los distintos departamentos, así como para impulsar la elaboración de propuestas".