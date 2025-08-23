El PP ve una "indignidad" la marcha por los presos de ETA: pide prohibir los indultos por terrorismo y corrupción

El PP ha cargado este sábado contra la decisión de la Audiencia Nacional de no prohibir la marcha en favor de los presos de ETA, celebrada este viernes en Bilbao. "La indignidad tomó las calles", ha sostenido la popular Cuca Gamarra.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en Logroño, donde ha anunciado que su partido ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para prohibir el indulto a personas condenadas por delitos de terrorismo, corrupción, ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional o cometidos contra menores.

Según Gamarra, esta iniciativa pretende reformar "instrumentos que, en manos del sanchismo, pueden ser utilizados para la indignidad".

La popular ha apostado por "blindar el sistema constitucional", para evitar que "quede en manos de políticos que no tienen ni principios ni moral y que lo utilicen en beneficio propio y en perjuicio de la democracia".

En cuanto a la marcha por los presos de ETA, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP señaló que "la indignidad tomó las calles, mientras las víctimas del terrorismo tienen que aguantar".

"En una democracia, esto es una vergüenza. En una democracia plena, un gobierno garantiza la dignidad de las víctimas del terrorismo, y el Gobierno de España, en manos de Bildu, antepone estar en el poder a la dignidad y la protección de las víctimas del terrorismo", agregó.

También ha aludido a la manifestación en apoyo a los presos de ETA convocada por la asociación Sare y las comparsas bilbaínas celebrada este viernes en Bilbao.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha recalcado que en una democracia plena un Gobierno no tiene como socios a los testaferros de los terroristas, garantiza la dignidad de las víctimas del terrorismo y evita su humillación.

Asimismo, ha recordado que el PP ha planteado la reforma de leyes para que los jueces tengan instrumentos suficientes que garanticen que la vergüenza no se hace con las calles, pero después se bloquean en el Congreso.

"Pedro Sánchez, con tal de seguir en el poder, ha entregado la memoria democrática de España a Bildu, por ahí no vamos a pasar los demócratas", ha subrayado.

Por ello, el PP ha planteado la derogación de esa ley, que se sustituya por una ley de concordia que sea escrita y ratificada por los demócratas, ha agregado.

"Abandono" de Sánchez

La popular también ha arremetido contra el Gobierno de Sánchez, ya que "ha abandonado" el Sistema Nacional de Prevención de Protección Civil desde hace siete años y ha reducido las capacidades y medios aéreos para la extinción de incendios.

"Por eso fracasa cuando más hace falta, es una muestra de la incompetencia absoluta de un Gobierno que solo busca la confrontación, polarización y crispación", ha añadido.

Tras el anuncio ayer del presidente del Gobierno sobre la puesta en marcha de una Comisión Interministerial que definirá el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, Gamarra asegura que éste es un planteamiento que "ya existe".

"Ayer lo anunció cuando él mismo (Pedro Sánchez) le cambió el nombre en 2018", declaró.

Además, para el PP "lo único que hace Sánchez es presentar cortinas de humo para tapar su incompetencia. La incompetencia de un Gobierno que no ha hecho sus deberes durante los últimos siete años", ha indicado.