El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado al PSOE de que su formación tomará una decisión "estructural" sobre el futuro de la legislatura ya que consideran que los resultados del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez "no están siendo los esperados" tras dos años de su rúbrica.

"Se acerca el momento de tomar una decisión, que no será coyuntural sino estructural, porque el acuerdo de Bruselas no se está desarrollando con los resultados esperados. Nosotros hemos puesto toda nuestra voluntad, pero el balance en estos momentos no es el más positivo. Tomar decisiones quiere decir que pasarán cosas", ha asegurado en una entrevista con EFE.

Turull ha desarrollado de este modo la advertencia lanzada por el presidente de Junts, Carles Puigdemont, que el pasado martes avanzó que en otoño ocurrirán cosas "nunca vistas hasta ahora" en relación a su apoyo a Sánchez.