Junts avisa al PSOE que tomará una decisión "estructural" sobre el futuro de la legislatura: "Los resultados no son los esperados"
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado al PSOE de que su formación tomará una decisión "estructural" sobre el futuro de la legislatura ya que consideran que los resultados del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez "no están siendo los esperados" tras dos años de su rúbrica.
"Se acerca el momento de tomar una decisión, que no será coyuntural sino estructural, porque el acuerdo de Bruselas no se está desarrollando con los resultados esperados. Nosotros hemos puesto toda nuestra voluntad, pero el balance en estos momentos no es el más positivo. Tomar decisiones quiere decir que pasarán cosas", ha asegurado en una entrevista con EFE.
Turull ha desarrollado de este modo la advertencia lanzada por el presidente de Junts, Carles Puigdemont, que el pasado martes avanzó que en otoño ocurrirán cosas "nunca vistas hasta ahora" en relación a su apoyo a Sánchez.
Virginia Barcones, la hija política de Tudanca y Marlaska casada con un militar, a la que el PP llama "pirómana"
Virginia Barcones, nacida el 6 de junio de 1976, no tiene pelos en la lengua. Quizás por eso de haber nacido en Berlanga de Duero (Soria), pueblo cercano a 900 habitantes, algo que lleva a mucha honra, es directa, sin filtros y campechana.
Sin embargo, la actual directora general de Protección Civil y Emergencias se ha convertido en el centro de todas las miradas después de hacer estallar al PP al hablar de la gestión de los incendios que asolan media España.
El Partido Popular le ha tildado de “pirómana”. Algo que ha provocado que sea ella la que se encienda. Casi como en el paso del fuego, un rito ancestral típico de su adorada provincia soriana donde vuelve siempre que puede. A Barcones le gusta lo de hacer equilibrio con las emergencias.
La pretensión de la Fiscalía de perseguir la falta de planes contra incendios choca con el vacío en las leyes autonómicas
La Fiscalía se ha propuesto perseguir "la ausencia o, en su caso, aplicación improcedente" de los planes de prevención de incendios.
Si ya se dedicaba a esta labor desde hace varios años, ahora, a raíz de este nefasto verano en materia de fuegos forestales, el Ministerio Público intensificará esta labor.
En el horizonte, atribuir posibles responsabilidades penales, así como sanciones económicas, a las Administraciones incumplidoras. Principalmente, ayuntamientos. Pero también comunidades autónomas (CCAA).
Sánchez se desplazará hoy a Asturias para conocer la evolución del incendio de Degaña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes por la mañana a Asturias para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Degaña, según han informado fuentes gubernamentales.
Será la cuarta comunidad afectada por los incendios que visite Sánchez después de haber estado estos últimos días en Galicia, Castilla y León y Extremadura.
La última visita que realizó Sánchez a territorios afectados por los incendios fue este martes en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), aunque en esta ocasión no estuvo acompañado por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Por la mañana del martes, Sánchez también realizó una visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla (Cáceres) y ahí sí que estuvo acompañado por la presidenta regional, María Guardiola.
La carta de la Xunta que prueba que Galicia se adelantó a Protección Civil para pedir ayuda contra los incendios
El 14 de agosto, la Xunta de Galicia ya solicitó apoyo al Gobierno central. Lo hizo un día antes de que el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) se pusiera en contacto con las comunidades para pedir información acerca de los medios con los que contaban para apagar los incendios,
Ese día, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, firmó y remitió una carta al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras.
En la misiva, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la consejera pide con "carácter urgente" que el Ministerio de Transportes autorice "excepcionalmente, la utilización de un mayor periodo de vuelo posible en todas aquellas aeronaves que lo precisen en Galicia".
Yolanda Díaz se echa a la calle para acusar en falso al PP de hacer negocio privado de la lucha contra el fuego
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este jueves en Vigo que es "una barbaridad" dejar la extinción de incendios "en manos privadas", como ocurre, según dijo, tanto en Galicia como en Castilla y León.
Así lo afirmó la líder de Sumar en una protesta convocada contra la gestión del PP de Alfonso Rueda en Galicia bajo el lema "La política forestal del PP quema nuestros montes, quema nuestras casas".
Sin embargo, los datos desmienten su acusación. Según fuentes de la Xunta, los 3.000 efectivos del servicio de prevención y defensa contra incendios forman parte de la Administración autonómica.
