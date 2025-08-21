Alfonso Rueda desmiente a la directora de Protección Civil: "No dice la verdad y encima se expresa de malas maneras"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha acusado este jueves a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, de "no decir la verdad" y de expresarse "con muy malas maneras" al hablar de la gestión de la ola de incendios.

La reacción del mandatario gallego llega tras las críticas de Barcones, que acusó este miércoles a las comunidades del PP asoladas por el fuego —Galicia, Castilla y León y Extremadura— de solicitar "imposibles" durante la emergencia.

Rueda, en una entrevista en la Cadena Cope, ha afirmado que no él pidió "una carta a los Reyes Magos", sino refuerzos "realistas" para la comunidad que preside.

Ha insistido en que nunca planteó exigencias inasumibles. "No puedo admitir que se diga que todo lo que pedimos se nos dio, porque no es verdad. A lo mejor se nos dio todo lo que habia pero todo lo que pedimos no".

Barcones, militante socialista, fue concejal entre 2007 y 2015, procuradora en las Cortes de Castilla y León entre 2015 y 2021 y delegada del Gobierno en esa comunidad de 2021 a 2023. Desde diciembre de 2023 ocupa la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

"No tengo el gusto de conocer a esta señora, y con eso ya digo mucho, porque es la máxima responsable de Protección Civil", ha señalado Rueda, que ha ironizado con que "algún ministro se habrá cansado de dar caña todo el verano y le habrán pasado el testigo".