El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este lunes que el Gobierno realizará esta semana dos nuevos traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península. Además, ha acusado al PP de "poner palos en las ruedas".

"Y adelanto que esta semana tendremos dos derivaciones más. Y por eso apelo a aquellas administraciones que, a donde lleguen esos niños, les reciban también con lo mejor que tengan. Y no con pancartas. Y no con muros. Y no con afirmaciones de 'aquí no los quiero', porque eso es lo que está ocurriendo", ha señalado Torres en rueda de prensa en Lanzarote.

Así lo ha puesto de manifiesto después de la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en Lanzarote para abordar diferentes cuestiones de la agenda canaria.