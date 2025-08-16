La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al Gobierno central que despliegue al ejército y que pida más medios aéreos al mecanismo europeo ante los incendios.

Lo ha hecho a través de su cuenta en la red social 'X', donde ha expuesto que, "dadas las circunstancias, la gravedad de la situación en toda España, el Gobierno debería desplegar el ejército, maquinaria pesada y solicitar más medios aéreos al mecanismo europeo".

Estamos enviando nuestros recursos a zonas alejadas, más allá de lo previsto, comprometiendo los… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 15, 2025

"Estamos enviando nuestros recursos a zonas alejadas, más allá de lo previsto, comprometiendo los de Madrid. No se da abasto", ha asegurado.