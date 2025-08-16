-
Ayuso reclama al Gobierno que despliegue al ejército y que pida medios aéreos al mecanismo europeo ante los incendios
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al Gobierno central que despliegue al ejército y que pida más medios aéreos al mecanismo europeo ante los incendios.
Lo ha hecho a través de su cuenta en la red social 'X', donde ha expuesto que, "dadas las circunstancias, la gravedad de la situación en toda España, el Gobierno debería desplegar el ejército, maquinaria pesada y solicitar más medios aéreos al mecanismo europeo".
Dadas las circunstancias, la gravedad de la situación en toda España, el Gobierno debería desplegar el Ejército, maquinaria pesada y solicitar más medios aéreos al mecanismo europeo.— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 15, 2025
Estamos enviando nuestros recursos a zonas alejadas, más allá de lo previsto, comprometiendo los…
"Estamos enviando nuestros recursos a zonas alejadas, más allá de lo previsto, comprometiendo los de Madrid. No se da abasto", ha asegurado.
-
Feijóo pide no dejar fuera a Ucrania en el camino a la paz y critica a Sánchez por ser "excluido" de reuniones previas
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que se cuente con Ucrania en el camino hacia la paz ante la reunión que han mantenido este viernes en Alaska el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al tiempo que ha criticado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haber sido "excluido" de reuniones previas para tratar este asunto que han mantenido líderes de las grandes potencias europeas.
"Ha habido dos reuniones entre los Estados Unidos y los países europeos para posicionarnos ante la invasión rusa de Ucrania. A España se le ha excluido de esos contactos. No es que ya sea la acreditación de una política internacional irrelevante, es que es la constatación de que los aliados no se fían de nosotros", ha declarado Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press.
-
Marlaska dice que no está sobre la mesa declarar la emergencia nacional por los incendios
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional y asumir la gestión de los incendios que están asolando Galicia, Castilla y León y Extremadura, ya que la actuación de las comunidades ha sido la "adecuada".
En una entrevista este sábado con el diario El País, Grande-Marlaska califica de "robusto" el sistema de protección civil de España y achaca los incendios en parte al cambio climático, pero no quiere olvidar las necesarias políticas de prevención, que a su juicio deben ser prioritarias para los responsables públicos.
Reconoce que habrá que "valorar, discutir y analizar" si se han tomado medidas en materia de prevención en los últimos años, pero en cuanto a los presupuestos destinados por el Gobierno en ese aspecto, Marlaska afirma que no solo no se han reducido, sino que el gasto ha aumentado un 16 por ciento.
-
Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá este sábado, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España.
Sánchez será quien presida este sábado la reunión de este comité, en lugar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien lo ha encabezado este viernes.
Tras la reunión de este viernes, Marlaska ha señalado que las ayudas a las zonas quemadas en los incendios van a ser "inmediatas" para que los afectados "puedan volver a una vida mínimamente en condiciones de normalidad".
Política