Feijóo dice que el Ejército puede frenar el fuego, disuadir a los pirómanos y evacuar pueblos; y Sánchez sale al fin de La Mareta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este sábado en una entrevista a Europa Press. Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha argumentado este sábado que el despliegue del Ejército (más allá de la UME) permitiría disuadir a los pirómanos y afrontar labores esenciales de logística y vigilancia para frenar el avance de los incendios forestales que asolan media España.

Feijóo ha recordado que los batallones de ingenieros del Ejército cuentan con maquinaria pesada (como bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras) que puede ser empleada para abrir cortafuegos, proteger pueblos y crear zonas seguras, desde las que los bomberos podrían atacar el avance del fuego.

Además, ha señalado en un hilo en X, las Fuerzas Armadas tienen helicópteros de transporte de personal civil, que pueden servir para movilizar a las brigadas, evacuar a vecinos en situación de máxima emergencia e incluso para el transporte de material pesado.

3. Además, las Fuerzas Armadas tienen Helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una CCAA a otra y helicópteros para transporte de material pesado.



Si se quiere, se puede hacer mucho. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 16, 2025

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que el Gobierno ponga "todos sus medios a disposición de las comunidades autónomas para luchar contra los incendios. La situación es excepcional y la UME no es suficiente".

Y su consejero de Presidencia, Antonio Sanz Cabello, ha considerado que el Gobierno "tiene que reaccionar ya ante la gravedad de los incendios".

El Gobierno tiene que reaccionar YA ante la gravedad de los incendios en #España



Es urgente apoyar la gran labor de @UMEgob y bomberos forestales con:

✅️Unidades especializadas de ingenieros, logística y transporte de Fuerzas Armadas



Hacen falta todos los recursos disponibles pic.twitter.com/wpjvglLevN — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 15, 2025

A su juicio, es necesario reforzar la labor que realizan los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME) con "unidades especializadas de ingenieros, logística y transporte de Fuerzas Armadas. Hacen falta todos los recursos disponibles", ha escrito en X.

La Moncloa ha informado de que Pedro Sánchez interrumpirá este domingo sus vacaciones en Lanzarote para visitar dos zonas afectadas por el fuego en Orense y León. Lo hace 14 días después de que, el pasado 3 de agosto, se desatara la actual oleada de incendios que asola media España.

Sánchez ha presidido este sábado desde La Mareta, por videoconferencia, el comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD), para abordar la situación creada por los incendios.

Al término de la reunión, el Gobierno ha anunciado que el Ministerio de Interior está coordinando la llegada de medios procedentes de Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, para sumarse a las labores de extinción en las zonas más afectadas.

Además, esta tarde llegarán a la base aérea de Matacán (Salamanca), procedentes de Italia, los dos aviones-cisterna Canadair que el Ministerio del Interior solicitó el lunes a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Mañana se sumarán a las tareas de extinción "en aquellas zonas donde sea más urgente su intervención", según ha informado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Tras la reunión presidida por Pedro Sánchez, el Gobierno ha informado de que la Dirección General de Protección ha activado el sistema de observación europeo Copernicus.

Ya ha comenzado a enviar imágenes de satélite de las zonas afectadas, lo que permitirá evaluar la situación de los principales fuegos.

En estos momentos, hay 19 incendios en los que participan medios estatales.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este sábado la estación de montaña de Manzaneda, en Ourense, para supervisar los medios humanos desplegados por el Gobierno en los incendios que asolan Galicia, a los que ha agradecido "infinitamente, su trabajo, dedicación y entrega", informa Efe.

La ministra Margarita Robles ha visitado este sábado las labores que desarrolla la UME en Galicia. Delegación del Gobierno.

"Es un orgullo contar con ustedes; su profesionalidad y su presencia es una garantía y un abrazo reconfortante para los ciudadanos que les ven llegar a ayudar", ha expresado Robles, que ha estado acompañada por el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, y el capitán Omar Queipo.

Mientras tanto, el PSOE de Palacios de Sil (León) ha mostrado su "más profundo rechazo e indignación" por la visita que Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, realizaron el viernes a este municipio para conocer el avance de las labores de extinción.

Los socialistas consideran que ambos dirigentes del PP, "lejos de aportar soluciones o medidas reales ante la emergencia, convirtieron una tragedia ambiental en un escenario de propaganda".

Aunque este domingo será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien visitará la zona afectada por el fuego en la provincia de León.