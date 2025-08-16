Ya hay 27 detenidos y 83 investigados desde junio como presuntos autores de la ola de incendios forestales

Medios aéreos y terrestres en Orense, donde el fuego ya ha devorado más de 40.000 hectáreas. Europa Press

Un total de 27 personas han sido detenidas y otras están 83 investigadas desde el 1 de junio, como presuntos autores de los incendios forestales que asolan a media España, según ha informado este sábado el Ministerio del Interior.

La Policía Nacional ha detenido a siete personas y ha investigado a otras dos. Por su parte, la Guardia Civil ha arrestado a 20 personas e investigado a 81 sospechosos, informa Europa Press.

En Galicia, una de las regiones más afectadas por el fuego, que mantiene interrumpida la circulación del AVE desde hace tres días, han sido detenidas tres personas y otras 22 investigadas, según ha indicado el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.

En Zamora, un hombre fue detenido como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia al provocar el incendio forestal originado en Puercas de Aliste, que ha arrasado más de 4.500 hectáreas y ha afectado a ocho municipios.

Un joven de 28 años fue detenido el martes, como autor de varios incendios forestales en la provincia. Fue localizado por un helicóptero de la Policía Nacional y varios drones de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Xunta, cuando estaba iniciando un fuego.

Otro hombre de 55 años, que trabajaba todos los veranos como forestal, ha sido detenido por la Guardia Civil como autor del incendio que ha calcinado 2.200 hectáreas en el Valle del Tiétar (Ávila). Según los vecinos, inició el fuego porque quería que este año le vuelvan a contratar.

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Teba (Málaga) acusado de provocar otros seis incendios que, entre el 19 de julio y el 3 de agosto, quemaron cuatro hectáreas de terrenos, algunos de ellos muy próximos a viviendas.