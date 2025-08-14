El PP muestra un documento en el que el Gobierno dice que no contrata más aviones contra el fuego por falta de Presupuestos

El PP ha desvelado este jueves un documento del Ministerio para la Transición Ecológica en el que el propio Gobierno admite que "la falta de Presupuestos Generales del Estado" le impide contratar más aviones para luchar contra los incendios.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha denunciado ante la sede de Génova que el Gobierno contrató sólo "42 aeronaves" destinadas a apagar fuegos este verano, "cinco menos de las que hasta la fecha se venían contratando".

El PP ha solicitado ya la comparecencia urgente en la Diputación Permanente del Congreso de la ministra, Sara Aagesen, para que explique cuáles son los medios con los que cuenta España para la lucha contra incendios y las razones de por qué no se han contratado las aeronaves que faltan.

La dirigente del PP ha criticado que "es el propio ministerio el que nos dice el motivo: un factor muy importante que impide tener medios es la falta de Presupuestos Generales del Estado".

Esta carencia presupuestaria, según Fúnez, demuestra que "la debilidad política y parlamentaria de Sánchez no sólo lastra al PSOE, lastra a todos los españoles", ha sentenciado.

En este sentido, la vicesecretaria popular ha reivindicado que "ha tenido que pasar una semana desde que empezaran los incendios para que el Gobierno haya hablado con Europa y que desde Francia recibamos dos aeronaves", después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo reclamara en el día de ayer.

Fúnez ha criticado al presidente del Gobierno por no haber sacado adelante nuevos presupuestos en los últimos tres años: "Pedro Sánchez lleva tres años sin presupuestos, con las cuentas de 2023 no se puede responder a las necesidades de 2025", ha señalado.

Desde Génova ha lamentado que la "debilidad parlamentaria" del Ejecutivo conlleva a la "inseguridad" que, en su opinión, sufren los ciudadanos frente a la situación de emergencia actual.

La responsable de Sanidad y Política Social del Partido Popular ha calificado a Sánchez como "un presidente a la fuga" mientras la mayoría de los españoles están "espeluznados e impresionados" por las "imágenes terribles" que se ven en los incendios en toda España.

"Un presidente aislado de los españoles, que se protege por los casos de corrupción y eso hace que se aísle completamente en un momento tan grave y tan complejo como el que estamos viviendo en nuestro país", ha indicado.

También se ha referido al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha acusado de emplear una "mala ironía" en los últimos días a través de sus mensajes de X sobre los incendios.

Así, ha afeado al ministro que este miércoles se reafirmara en sus declaraciones públicas "atacando al dolor que muchos españoles están sufriendo" en estos momentos.