La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha defendido este martes la "gestión excelente" del Cabildo Catedral de la Mezquita de Córdoba tras el debate abierto sobre los planes de autoprotección del monumento. La Junta ha asegurado que gracias a que el plan de autoprotección "funcionó bien" la Mezquita-Catedral se ha librado de "una catástrofe".

En una entrevista en Canal Sur Radio, Del Pozo ha pedido ser "muy prudentes" en relación con las causas del fuego, que, en las primeras horas del incendio, se barajó que pudiera haberse producido por una máquina barredora —que estaba cargándose— almacenada en una sala contigua a la capilla que acabó ardiendo y en la que se guardaban sillas de madera plegables para las misas y oficios.

"Ese lugar —ha explicado la consejera— se utilizaba de almacenamiento desde hacía muchísimos años. Era conocido y estaba recogido dentro del plan de autoprotección; es decir, se conocían perfectamente los lugares: el espacio de almacenamiento, los sitios más sensibles, las capillas... Absolutamente todas las capillas cuentan con ópticos térmicos en dos tecnologías para cubrir el mayor espectro de fuego posible".