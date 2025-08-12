[Alemania también excluye a Sánchez de los 11 líderes que decidirán sobre Ucrania, y el PP estalla: "Somos irrelevantes"]
[Leire ofreció el "aval de las más altas instituciones" y "apoyo del Gobierno" a los fiscales a los que pidió datos para ayudar al PSOE]
-
La Junta de Andalucía defiende su "gestión excelente" del Cabildo en la Mezquita-Catedral de Córdoba
La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha defendido este martes la "gestión excelente" del Cabildo Catedral de la Mezquita de Córdoba tras el debate abierto sobre los planes de autoprotección del monumento. La Junta ha asegurado que gracias a que el plan de autoprotección "funcionó bien" la Mezquita-Catedral se ha librado de "una catástrofe".
En una entrevista en Canal Sur Radio, Del Pozo ha pedido ser "muy prudentes" en relación con las causas del fuego, que, en las primeras horas del incendio, se barajó que pudiera haberse producido por una máquina barredora —que estaba cargándose— almacenada en una sala contigua a la capilla que acabó ardiendo y en la que se guardaban sillas de madera plegables para las misas y oficios.
"Ese lugar —ha explicado la consejera— se utilizaba de almacenamiento desde hacía muchísimos años. Era conocido y estaba recogido dentro del plan de autoprotección; es decir, se conocían perfectamente los lugares: el espacio de almacenamiento, los sitios más sensibles, las capillas... Absolutamente todas las capillas cuentan con ópticos térmicos en dos tecnologías para cubrir el mayor espectro de fuego posible".
-
Sánchez reitera el apoyo de España a Ucrania y afirma que la prioridad es una paz justa y duradera
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que la prioridad en Ucrania es "poner fin a la guerra" y "lograr una paz y una seguridad justas y duraderas" para ese país.
Horas después del Consejo Extraordinario de Asuntos Exteriores de la UE, en el que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, abogó por mantener la presión sobre Rusia para que "inicie unas negociaciones creíbles", Sánchez ha empleado la red social X para subrayar que "el pueblo ucraniano cuenta con el apoyo de España y de la Unión Europea".
"Unidos en favor de una solución diplomática que proteja los intereses vitales de seguridad de Ucrania y de Europa", ha escrito el jefe del Ejecutivo español.
La prioridad es poner fin a la guerra. Lograr una paz y una seguridad justas y duraderas para Ucrania.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025
El pueblo ucraniano cuenta con el apoyo de España y de la Unión Europea. Unidos en favor de una solución diplomática que proteja los intereses vitales de seguridad de Ucrania y…
En la cumbre comunitaria de Exteriores de este lunes, Albares insistió también en que lo que se decida sobre Ucrania afecta a Europa, por lo que los europeos deben participar en unas negociaciones que han de estar precedidas por “un alto el fuego incondicional y verificable como primer paso hacia una paz justa y duradera".