El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ve bien que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, se reúnan para avanzar hacia la paz en Ucrania si esto implica un "alto al fuego real", pero ha advertido que no se puede decidir nada sobre este territorio sin contar con el gobierno ucraniano.

Así se ha pronunciado este lunes durante una entrevista en TVE al ser preguntado por la reunión prevista para este viernes entre el dirigente ruso su homólogo estadounidense en Alaska.

"Me parece muy positivo que cualquiera se siente con Putin a hablar de paz, a hablar de alto el fuego, pero si son simplemente palabras para esconder una violación definitiva de la soberanía ucraniana o para desproteger la seguridad europea, evidentemente me preocupará mucho, pero vamos a esperar", ha concluido.