Albares ve "muy positiva" la reunión entre Trump y Putin pero advierte de que "no se puede decidir sin Ucrania"
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ve bien que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, se reúnan para avanzar hacia la paz en Ucrania si esto implica un "alto al fuego real", pero ha advertido que no se puede decidir nada sobre este territorio sin contar con el gobierno ucraniano.
Así se ha pronunciado este lunes durante una entrevista en TVE al ser preguntado por la reunión prevista para este viernes entre el dirigente ruso su homólogo estadounidense en Alaska.
"Me parece muy positivo que cualquiera se siente con Putin a hablar de paz, a hablar de alto el fuego, pero si son simplemente palabras para esconder una violación definitiva de la soberanía ucraniana o para desproteger la seguridad europea, evidentemente me preocupará mucho, pero vamos a esperar", ha concluido.
El PSOE recauda 24 millones de fuentes privadas y triplica los ingresos del PP por esa vía
El grueso de la financiación de los partidos políticos tiene origen público, subvenciones que reciben para cubrir sus gastos de funcionamiento de acuerdo a sus resultados electorales, pero las formaciones recaudan millones de fuentes privadas y con grandes diferencias: el PSOE, por ejemplo, prácticamente triplica el dinero que ingresa el PP por esa vía.
En 2024 el PSOE recaudó 24 millones de euros de origen privado, mientras que el PP logró 8,1 millones y Vox, 4, según las memorias anuales que han remitido recientemente al Tribunal de Cuentas, junto a sus respectivas auditorías e informes de control interno.
Por delante de Vox se sitúan el PNV (5,1 millones) y EH Bildu (4,2), mientras que las formaciones catalanas arrojan cifras inferiores a las del País Vasco: ERC registró 2,3 millones de euros de origen privado y Junts, 1,2.
El PP pide a Bruselas que evalúe las consecuencias de seguridad derivadas del contrato del Gobierno con Huawei
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo (PPE) en el Parlamento y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior que evalúen las implicaciones de seguridad derivadas de la decisión del Gobierno de adjudicar a Huawei el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.
La eurodiputada considera que esta contratación plantea "un serio problema de coherencia" con las recomendaciones europeas en materia de seguridad tecnológica y de protección de datos sensibles, además de comprometer la fiabilidad de España como socio dentro de la cooperación de inteligencia europea y transatlántica.
"Estamos hablando de un sistema que gestiona escuchas con autorización judicial sobre terrorismo, crimen organizado y espionaje. Si esa información termina almacenada en tecnología vinculada a la inteligencia china, el riesgo para nosotros y nuestros aliados es real", ha advertido Montserrat, a través de un comunicado.
En una pregunta parlamentaria, Dolors Montserrat ha advertido del riesgo de filtración o monitorización indirecta por parte de terceros países sobre investigaciones judiciales que puedan incluir información compartida en el marco de la cooperación OTAN-UE, "lo que podría conducir a una pérdida de confianza por parte de socios estratégicos como Estados Unidos o Reino Unido".