En el calendario de Alberto Núñez Feijóo, el verano no es sólo tiempo de descanso. Y lo dijo, bromeando, al acabar su última intervención pública el jueves pasado: "Las vacaciones están sobrevaloradas". Mientras el grueso de la política se detiene, el presidente del Partido Popular aprovechará su veraneo en Galicia para sentar las bases de un regreso potente en septiembre.

Esta vez, el objetivo es claro: ultimar una batería de propuestas concretas "de Gobierno", articuladas en siete grandes áreas. El plan —incubado justo después de cerrar el curso político con una rueda de prensa de balance demoledor sobre la "mitad de legislatura perdida" por Pedro Sánchez— busca relanzar al PP no solo como opción de alternativa, sino como futuro inmediato e inevitable en la Moncloa.

Antes de emprender viaje, Feijóo reunió este jueves a los periodistas en Génova. Con el cierre del curso, aceleró su propuesta: "Esperar no es una opción", recalcó.