Puigdemont presume un año después de su fuga que si no llega a escapar de los Mossos "hoy aún estaría en la cárcel"

El expresident catalán Carles Puigdemont ha afirmado este viernes, día en el que se cumple un año de su repentina aparición en el centro de Barcelona, que si no se llega a escapar de los Mossos d'Esquadra "hoy aún estaría en la cárcel".

En un largo mensaje publicado en las redes sociales, el líder de Junts ha recordado que pronto se cumplirán ocho años desde que está "en el exilio, mal que les pese a algunos", y ha añadido: "Si ellos me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es intentar hacer exactamente lo contrario".

El 8 de agosto de 2024, coincidiendo con el debate de investidura de Salvador Illa en el Parlament, Puigdemont regresó de incógnito, con una orden de detención contra él pese a estar ya la ley de amnistía en vigor, e irrumpió en un acto de bienvenida junto al Arco de Triunfo de Barcelona, pero tras un breve discurso volvió a huir, sin que los Mossos d'Esquadra lograran detenerlo.

Avui fa un any que compareixia públicament a Barcelona, després de gairebé set anys de no haver posat els peus al Principat de Catalunya. Ho vaig fer en el lloc i a l’hora anunciats, amb la intenció d’assistir tot seguit al debat d’investidura del President de la Generalitat que… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 8, 2025

En su mensaje, Puigdemont explica las razones que le llevaron a ejecutar aquella operación y carga contra la "normalidad" que reivindica el Govern de Salvador Illa.

"Si la propaganda y los propagandistas no pierden ocasión para predicar el evangelio de la mentira más bonita de la 'normalidad', nuestro deber es desenmascararlos siempre que tengamos ocasión. Mantener la posición no siempre es cómodo ni agradable. Pero es una actitud fundamental que no deberíamos abandonar nunca, por más enfadados, decepcionados o desanimados que estemos", añade.

El expresident ha explicado que su intención era acudir al Parlament como diputado para asistir a la votación de investidura, pero que, debido a la orden de detención en vigor, cualquier intento de acceder al recinto habría supuesto "una entrega voluntaria", algo que ha asegurado que nunca ha contemplado.

Ha justificado su regreso alegando "una razón democrática fundamental", ya que había sido elegido diputado y consideraba que tenía el derecho y el deber de participar en la sesión, y también ha defendido que la Ley de Amnistía ya estaba en vigor y que el Tribunal Supremo "no tiene base legal para ignorarla".

Según Puigdemont, su acción buscaba "denunciar una anomalía democrática grave" y romper los "planes represivos del Estado español",, al tiempo que ha criticado la pasividad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la estrategia de normalidad que, en sus palabras, promueve Illa. Asimismo, ha arremetido contra "la actitud golpista del Supremo".