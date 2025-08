Las trampas del currículum de Puigdemont: ni "licenciado en Periodismo" ni en Filología Catalana, sólo tiene Bachillerato

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no es ni licenciado en Periodismo ni en Filología Catalana. Sólo completó los estudios de Bachillerato.

La memoria del Parlament de la IX Legislatura (2010-2012) presentaba a Carles Puigdemont como "licenciado en Periodismo" y destacaba su trayectoria profesional en distintos medios de comunicación, como impulsor de la Agència Catalana de Notícies (AGC).

Sin embargo, en un burofax remitido al programa de TeleMadrid El análisis: Diario de Noticias, el líder de Junts ha reconocido que no tiene ese título oficial.

Puigdemont aparece identificado como "Licenciado en Periodismo" en la memoria del Parlament. Parlament de Cataluña

No obstante, la ley no exige ser Licenciado en Periodismo para ejercer esta profesión.

Puigdemont trabajó durante 12 años en la redacción de Gerona del diario regional El Punt (entre 1982 y 1994), que luego se fusionaría con la cabecera independentista Avui.

📨 Nos escribió Puigdemont (@KRLS)

No para conceder entrevista (faltaría), sino para enviarnos un burofax indignado

Dice que jamás ha mentido sobre su título de Periodismo...

En #ElAnalisisDN hemos hecho justo lo que nos pedía: mostrar las pruebas👇 pic.twitter.com/8gMDl8rtVi — El análisis: Diario de la Noche (@analisisDN) July 31, 2025

En 1998 participó en la fundación de la Agència Catalana de Notícies (ACN), que depende de la Generalitat a través de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación (CCMC) y fue su director durante cuatro años.

Tras dirigir durante un breve período la Casa de Cultura de Gerona, en 2004 fundó otro medio, Catalonia Today, publicado en inglés y con una línea editorial independentista. Llegó a difundir 15.000 ejemplares.

En su perfil de Linkedin, Carles Puigdemont aclara que no completó los estudios de Filología Catalana. Linkedin

En su perfil de Linkedin, Carles Puigdemont asegura que cursó durante cinco años (1981-1986) la carrera de Filología Catalana en la Universidad de Gerona, pero aclara que se trata de "estudios no finalizados".

Por tanto, el líder de Junts sólo tiene completados los estudios oficiales de Bachillerato.

La polémica sobre los títulos falsos de los políticos ya se ha cobrado tres dimisiones en apenas una semana.

La diputada y vicesecretaria del PP Noelia Núñez renunció el pasado 23 de julio a todos sus cargos "orgánicos e institucionales", después de que se atribuyera en su currículum un doble grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED, así como un grado de Estudios Ingleses, que nunca completó.

Por su parte, José María Ángel dimitió este jueves como comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, al trascender que se valió de un título falso (una Diplomatura de Archivística y Biblioteconomía que en realidad no tiene) para acceder a su puesto de funcionario en la Diputación de Valencia.

Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude indica que utilizó un título "presumiblemente falso" para promocionar como funcionario de la Diputación de Valencia.

La ministra de Universidades, Diana Morant, restó el jueves cualquier trascendencia al hecho de que el alto cargo socialista falsificara su título universitario.

"No me arrepiento de haber hecho presidente a José María Ángel y no voy a renunciar a él", señaló Morant este jueves, "Su hoja de servicios le avala como político y no podemos estar más orgullosos de haber podido contar con él".

La ministra de Universidades ha utilizado este viernes la dimisión de Ángel para cargar contra el presidente de la Generalitat Valenciana: "se puede tener título universitario y estar de parranda mientras la gente se está muriendo".

Y por último (de momento) este viernes Ignacio Higuero ha dimitido como consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, al trascender que se atribuía una licenciatura en Marketing, que en realidad no tiene.

Ignacio Higuero fue elegido por las listas de Vox, pero se desvinculó de su partido y se mantuvo como miembro del Ejecutivo de María Guardiola, cuando la dirección de la calle Bambú ordenó romper todos los pactos de gobierno con el PP en las CCAA.