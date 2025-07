Cerdán, por la vía de los ERE y Puigdemont: pide que el TC de Pumpido le resuelva sus problemas con la Justicia

Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez en las negociaciones con los separatistas, cumplía este miércoles un mes de prisión preventiva. El político navarro presentaba, precisamente ese mismo día un recurso de amparo ante el Constitucional para salir de la cárcel.

Al ex número dos del PSOE se le imputan varios delitos, entre ellos el de organización criminal.

Investigado por el magistrado Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo, dentro de la llamada trama Koldo Cerdán, el movimiento táctico de Cerdán se interpreta como un intento de recurrir a la vía de los condenados por los ERE y la más reciente de Carles Puigdemont, presionar a Sánchez para que el TC de Cándido Conde-Pumpido le resuelva sus problemas con la Justicia.

Y es que el escrito que presentó pidiendo amparo ante el Constitucional destaca su "proximidad al presidente del Gobierno" y cuestiona que el motivo "real" de su prisión preventiva sea el riesgo de destruir pruebas. Según argumenta, el juez utiliza la cárcel preventiva con otras "finalidades subyacentes", como "conseguir su confesión".

Esta iniciativa, según fuentes del PP, replica la estrategia seguida semanas atrás por el líder de Junts, fugado en Waterloo tras el referéndum ilegal y la declaración de independencia del 1-O. Hace apenas dos semanas, Puigdemont también llevó al TC un recurso de amparo exigiendo como medida cautelarísima, el levantamiento de su orden de detención.

Entonces, fuentes de Junts reconocieron a este periódico que la petición llevaba de fondo la exigencia política de que Pedro Sánchez asegurara la intervención del TC para beneficiar sus intereses.

"Una amenaza a Sánchez"

Desde la cúpula del PP interpretan el movimiento de Cerdán como una maniobra política, más que jurídica. "Está buscando la ayuda de Sánchez y de Pumpido”, advierten en Génova. Recuerdan que fue precisamente Cerdán quien negoció durante semanas la investidura de Sánchez con Junts en Bruselas, logrando los siete votos de Puigdemont a cambio de la Ley de Amnistía.

Pero esa ley, según los jueces del Supremo, no puede beneficiar a Puigdemont en lo que respecta al delito de malversación de fondos públicos. La redacción del texto no permite, a juicio de los magistrados, exonerar ese delito, razón por la que la orden de detención sigue vigente y el expresident de la Generalitat no puede volver a España.

Fuentes de Junts amenazan abiertamente con romper con Sánchez si éste no consigue doblegar al Constitucional. Si no logra que el TC aplique la misma "manga ancha que hubo con los ERE", no tendrá sentido sostenerle en el poder, argumentan ante la posición "prevaricadora" del Supremo.

La referencia al caso de los ERE es también relevante, porque este Constitucional, con Conde-Pumpido al frente, anuló la sentencia del mayor caso de corrupción de la historia democrática —que afectó a numerosos dirigentes del PSOE andaluz—, librando de la condena a los principales responsables políticos.

Esa jurisprudencia, aseguran en Junts, debería beneficiar ahora a Puigdemont. Y de rebote, es lo que reclama Cerdán, que busca el mismo tratamiento desde la cárcel.

Fuentes consultadas de la dirección del PP creen que detrás del recurso de Santos Cerdán hay una advertencia directa a Sánchez: "O logra que lo saquen de prisión usando la influencia sobre el TC, o avisa de que podría colaborar con la Justicia y contar lo que sabe".

Financiación irregular

En palabras de un alto cargo: "Está amenazando como Puigdemont, exige trato de favor o, si no, que Sánchez se atenga a las consecuencias".

La preocupación en el PP por el alcance real de la trama Koldo es notoria. Recuerdan que el caso, destapado hace año y medio, empezó como un esquema de contratos irregulares para el suministro de mascarillas en la pandemia. Pero la investigación "ya ha destapado una estructura que operaba desde hace más de una década", y la vinculan eventualmente a la financiación irregular del PSOE.

Los portavoces de Génova recuerdan que "ya son tres de los cuatro pasajeros del Peugeot" que acompañaron a Sánchez en 2017 por toda España —Koldo García, José Luis Ábalos y el citado Santos Cerdán— los investigados por corrupción.

Según el PP, el propio presidente "conocía" perfectamente el entramado, afirman, y "lo tapó" porque sus propias primarias se vieron favorecidas por esos recursos, como demostraría la negativa de Cerdán a revelar los donantes de su campaña al Tribunal de Cuentas.

Esa "amenaza creíble", en palabras del PP, explicaría la presión que Cerdán traslada ahora a Moncloa: o se le rescata de prisión aplicando la misma doctrina que liberó a los exdirigentes andaluces de los ERE, o está dispuesto a tirar de la manta.

A la espera de la decisión del Constitucional sobre el recurso de Cerdán, en el PP consideran que el patrón ya está trazado: "Recurren al TC como última esperanza, primero los condenados por corrupción, luego los líderes fugados por el procés, y ahora los negociadores del PSOE que se conocen todos los secretos".