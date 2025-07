La ministra Alegría da "plantón" a las CCAA en la reunión para reformar la ley que permite los partidos España-País Vasco

Tarde tensa este martes en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, donde debía celebrarse la Conferencia Sectorial de Deporte. La reunión estaba marcada en rojo para las Comunidades Autónomas del Partido Popular, que habían exigido abordar la reforma urgente de la Ley del Deporte, para evitar partidos oficiales entre selecciones autonómicas y la de España.

La ministra Pilar Alegría no asistió a la cita y su ausencia, conocida por los consejeros autonómicos al llegar al Ministerio, fue calificada como un "plantón" en bloque por los representantes del PP.

El secretario de Estado, José Manuel Rodríguez Uribes, justificó su ausencia por "causas de fuerza mayor". Sin embargo, en ese mismo momento, la titular de Deportes compartía en sus redes sociales imágenes de un acto institucional.

El tuit, publicado poco después del arranque de la reunión, mostraba a la ministra Alegría en una recepción pública y generó "indignación" entre los consejeros del PP.

Los 14 titulares de Deportes autonómicos populares denunciaron, además, que su principal reivindicación "volvía a quedar fuera del orden del día", pese a que la sectorial sólo se había convocado tras una carta conjunta de todos ellos, que incluía ese punto como principal dentro de los que querían abordar.

La polémica se centra en el reciente escándalo que ha rodeado a la Federación de Pelota y la celebración por primera vez de un partido oficial entre España y la selección vasca. Un hecho que sólo ha sido posible "gracias a los acuerdos del PSOE con los partidos nacionalistas" para la investidura de Pedro Sánchez.

Así, el artículo 48.2 de la Ley del Deporte, permite ahora la participación de selecciones autonómicas en competiciones internacionales, "en modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social" en la región, o si la federación autonómica "ya formaba parte de una federación internacional antes de la creación de la federación española correspondiente".

El malestar de los consejeros del PP quedó patente desde el inicio de la Conferencia Sectorial. Se quejan de que el Ministerio "ni siquiera ha incluido todos los puntos solicitados" por más de un tercio de las autonomías en el orden del día, requisito básico del propio Reglamento de la Conferencia Sectorial.

"Parálisis ministerial"

Tras la carta conjunta enviada por las 14 regiones gobernadas por el Partido Popular, la convocatoria llegó, pero sin la inclusión de su principal exigencia.

Entre las demandas no atendidas figuran otras cuestiones clave. Los consejeros recordaron ante el CSD que el Reglamento de desarrollo de la Ley del Deporte, aprobada en 2022, sigue sin haberse impulsado, a pesar de que la normativa imponía un plazo de seis meses para ello.

Más de dos años después, denuncian, el Ministerio sigue "en parálisis, incumpliendo sus propias obligaciones legislativas más básicas" mientras la Conferencia Sectorial se convoca solo bajo presión de las CCAA populares.

En el terreno de la financiación, los responsables autonómicos del PP cargaron contra la ejecución "deficitaria" de los fondos del INJUVE, con una utilización inferior al 30% en los dos últimos ejercicios. Tras una negociación dura, lograron incluir la participación necesaria de las CCAA en el reparto de fondos deportivos dirigidos a jóvenes, condición que consideran "imprescindible" para asegurar la ejecución de esos recursos.

Otra de las quejas recurrentes fue la falta de desarrollo de la regulación del seguro obligatorio deportivo, un aspecto que, recuerdan los populares, sigue sin abordar el Ministerio y que limita la capacidad de actuación de las autonomías y la protección de los propios deportistas.

La versión del Ministerio

Fuentes del Ministerio de Educación y Deporte restan importancia a la ausencia de Alegría. Aseguran a EL ESPAÑOL que "no siempre los ministros acuden a este tipo de sectoriales".

En esta ocasión, fue Rodríguez Uribes, presidente del CSD, quien encabezó la delegación ministerial. Insisten en que la ministra tenía "otra agenda pública y reuniones de preparación de fin de temporada".

Es más, achacan la denuncia popular al interés del PP "por crear un problema donde no lo hay". Recuerdan, además, que la asistencia presencial no era obligatoria y algunos consejeros participaron telemáticamente o incluso no acudieron.

Proposición de ley

Pero para las CCAA populares, la gravedad trasciende el mero protocolo. Según confirman a este diario, la indignación deriva de que la ministra "eludió sus responsabilidades, estando presente en redes durante la reunión y desoyendo las demandas básicas" de la mayoría autonómica.

Consideran que la negativa del Gobierno a llevar a debate la reforma de la ley del Deporte evidencia que "la integridad de las selecciones nacionales está supeditada a la aritmética parlamentaria de Sánchez y sus pactos con el nacionalismo vasco".

De hecho, el Grupo Popular ya llevó este asunto al Congreso. El pasado mes de abril, registraron una Proposición de Ley destinada a impedir los partidos oficiales entre la selección española y selecciones autonómicas, como en el caso vasco de la pelota.

El Gobierno, hasta hoy, ha optado por rechazar siquiera debatir la iniciativa, cerrando filas en torno a sus acuerdos previos con el PNV para facilitar la investidura.