El 58% de las españolas cree que Sánchez ha sido "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución"

Las mujeres vuelven a sentenciar al Gobierno de Pedro Sánchez, por los escándalos de prostitución que han puesto en tela de juicio el discurso feminista del PSOE: desde los audios del exministro José Luis Ábalos a las saunas que gestionaba el padre de Begoña Gómez.

Más de la mitad de los españoles, el 55,5%, se muestran convencidos de que el presidente Pedro Sánchez ha sido "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución", como sostuvo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado día 9 desde la tribuna del Congreso.

Y esa opinión se impone en todos los grupos por sexo y edad. En mayor medida entre las mujeres (58%) que entre los hombres (53,2%), según la última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Esto demuestra, como ya apuntaban los últimos sondeos de SocioMétrica, que el voto femenino (que hasta ahora era una de las fortalezas del PSOE) ha comenzado a dar la espalda a Pedro Sánchez.

Los votantes del PP (81,2%) y Vox (90%) tienen pocas dudas de que el presidente Pedro Sánchez se benefició del negocio de la prostitución al que estaba vinculado su suegro, Sabiniano Gómez.

La convicción de que el presidente del Gobierno se benefició del negocio de la prostitución de su suegro predomina en todos los grupos de edad: desde los jóvenes menores de 35 años (52%) a los mayores de 60 (58,4%).

En cambio, uno de cada tres españoles, el 32,1%, niega la acusación que Feijóo lanzó en referencia al negocio de saunas y burdeles que gestionaba el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez.

No dan crédito a esta acusación la mayoría de votantes del PSOE (66,7%), Sumar (90%), Podemos (63,8%) y los partidos nacionalistas (65,5%).

Un tío de Begoña Gómez, Enrique Gómez Serrano, figuraba oficialmente como administrador de la sociedad San Bernardo 36 SL, que explotaba varias saunas gais y burdeles, en las que se prostituían hombres (en los primeros) y mujeres (en los segundos).

Pero, como ha informado EL ESPAÑOL, dos sentencias de 2006 y 2009 identifican al padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, como la persona encargada de gestionar al menos uno de estos establecimientos, la Sauna Adán, situada en la calle San Bernardo de Madrid.

Se trata de un local en el que se ejercía de forma habitual la prostitución masculina.

Al lanzar su acusación desde la tribuna del Congreso, Feijóo aludió al hecho de que, antes de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez y Begoña Gómez vivieron en un piso de la urbanización Prado de Somosaguas de Madrid, pagado por Sabiniano Gómez.

Por otro lado, el presidente y su mujer veranearon varias veces en un apartamento en Mojácar (Almería), que Begoña Gómez compró a la sociedad San Bernardo 36 SL, cuya actividad era la explotación de las citadas saunas y burdeles.

Una gran mayoría de españoles, el 77,5%, se muestra tajante al afirmar que no votaría a un político que haya consumido o hecho negocio con la prostitución, según la encuesta de SocioMétrica.

Este porcentaje llega hasta el 87,4% de las mujeres, frente al 68,2% de los hombres.

Sostienen esta afirmación, con mayor rotundidad, los votantes de los partidos nacionalistas (87,7%), del PP (84,8%) y del PSOE (78,5%).

El Gobierno ha anunciado varias veces su intención de prohibir la prostitución, pero no lo ha conseguido por falta de apoyos parlamentarios.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, volvió a esgrimir esta idea, después de que trascendieran los audios en los que José Luis Ábalos y su asesor Koldo García comentaban las cualidades de las prostitutas a las que iban a contratar: "Carlota se enrolla que te cagas", explicaba el exministro de Transportes.

Los votantes de Sumar son los que se muestran más divididos ante esta cuestión. El 52,3% dice que dejaría de votar a un político que haya consumido o ha hecho negocio con la prostitución.

Pero otro 25,3% dice que esta circunstancia no alteraría el sentido de su voto. También lo reconoce así el 15,7% de los españoles, según el sondeo.

La tormenta estalló el pasado 9 de julio, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para hablar del caso de corrupción que ha llevado a la cárcel al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"El único aquí que tuvo amistad con un delincuente condenado es usted", dijo Sánchez dirigiéndose al líder del PP, en alusión a la foto tomada hace 30 años, que el PSOE ha esgrimido varias veces, en la que Feijóo aparece junto a Marcial Dorado.

En la réplica, Feijóo lanzó sus terribles palabras dirigidas al presidente: "Pero, ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? ¡Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución! Y ahora quiere ilegalizar su biografía..."

Respecto a la acusación lanzada por Sánchez, el 62,6% no cree que Feijóo sea "el único aquí que tuvo amistad con un delincuente condenado".

Es la opinión preponderante entre los votantes del PP (89,1%), de Vox (87,2%) y de los partidos nacionalistas (62,4%).

En cambio, un 28,8% sostiene que Feijóo sí es el "único que tuvo amistad con un delincuente condenado", por su relación de juventud con Marcial Dorado. Así lo sostiene la mayoría de votantes del PSOE (58,7%) y de Sumar (68%).

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 21 a 24 de julio de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23 y otras variables mediadoras. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral teórico por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.