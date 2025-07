Ya hay un 69% que cree que Sánchez debe dimitir, incluido el 35% de votantes del PSOE

El porcentaje de españoles que sostiene que Pedro Sánchez debe dimitir como presidente del Gobierno se eleva ya al 68.9%, dos puntos y medio más que en la anterior encuesta de SocioMétrica publicada por EL ESPAÑOL el pasado mes de junio.

Una mayoría de los españoles (el 43,3%) considera que Sánchez debería convocar elecciones este mismo año, al considerar inviable la continuidad del Gobierno.

Pero un porcentaje mayor, el 49,7%, cree que cumplirá su propósito de agotar la legislatura hasta 2027.

Casos de corrupción como el que ha llevado a la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos y sus principales leyes, han conducido al Gobierno a una situación de parálisis.

El último episodio se produjo el pasado martes en el Pleno del Congreso, el último del curso político.

El Gobierno pretendía someter a votación dos de sus medidas estrella: la reducción de la jornada laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y la reforma judicial del ministro Félix Bolaños (que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de jueces y fiscales).

Pero tuvo que desistir, porque sus socios le han dado la espalda. Tampoco pudo aprobar su decreto antiapagones, ya que Junts, Podemos y BNG se aliaron con el PP y Vox para tumbarlo: La "mayoría de investidura" ya resulta inviable.

Los votantes del PP (93%) y Vox (97%) piden de forma abrumadora que Sánchez tire la toalla y dimita.

También de forma muy significativa los jóvenes de hasta 35 años (el 75,5%) e incluso uno de cada tres votantes del PSOE (el 35,2%).

Este último dato denota el rechazo de un amplio sector de votantes socialistas ante las constantes cesiones del Gobierno a los partidos independentistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, abandera este sector del partido.

El 30,5% de los encuestados considera que Sánchez no debe dimitir. Es la opinión mayoritaria entre los votantes del PSOE (64,3%), Podemos (56%) y los partidos nacionalistas (58,8%).

Los votantes de Sumar (un partido cuyo futuro es incierto si se convocan elecciones) son los más partidarios de que Sánchez siga adelante: así se lo pide el 76,2%.

Si finalmente Sánchez dimite, el 82,1% de los encuestados por SocioMétrica cree que debería convocar elecciones.

Sólo un 15,2% de los encuestados es partidario de que, en ese supuesto, otro candidato del PSOE se someta a la investidura en el Congreso, para intentar recomponer la maltrecha "mayoría progresista".

Y únicamente los votantes de Sumar (54,6%) respaldan de forma mayoritaria esta última opción, mientras que el 64,7% de los del PSOE preferiría convocar elecciones.

Como ha informado EL ESPAÑOL, Juanma Moreno y otros barones del PP adelantarán sus elecciones autonómicas, para hacerlas coincidir con las generales, si el presidente Pedro Sánchez se ve forzado a convocarlas en los próximos nueve meses.

Lo harían con un doble objetivo: ampliar la mayoría de gobierno en sus respectivas regiones, aprovechando la previsible debacle del PSOE; y reforzar las expectativas de Feijóo para llegar a la Moncloa.

Barajan esta opción Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, Marga Prohens en Baleares, María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón.

Sólo el 36,2% de los españoles apoya el compromiso del presidente Pedro Sánchez de agotar la legislatura hasta el primer semestre de 2027. Entre ellos se encuentra la mayoría de votantes del PSOE (69%) y los partidos nacionalistas (69,4%).

También, en mayor medida, los votantes de Podemos (86,6%) y Sumar (88,8%), que no ven claro el futuro de sus formaciones si se produce una cita inminente en las urnas.

Pero la mayoría de los españoles, el 43,3%, pide a Sánchez que convoque elecciones ya, para celebrarlas antes de que concluya el año. Es la opción favorita de los votantes del PP (64,7%) y Vox (71,7%).

Aunque el margen es cada vez más estrecho, pues hay que convocar los comicios con 56 días de antelación, de acuerdo con la Ley electoral.

Otro 10,5% de los encuestados por SocioMétrica vería aceptable demorar las elecciones generales hasta el primer semestre de 2026, cuando están previstas también las autonómicas de Andalucía y Castilla y León.

Pese a que el deseo mayoritario de los encuestados es que haya elecciones cuanto antes, los españoles son conscientes de que Sánchez va a intentar prolongar su mandato lo más posible, aunque carezca de mayoría para aprobar los Presupuestos del Estado y sus principales leyes.

El Gobierno se mantiene hoy con los Presupuestos prorrogados de 2023, y es consciente de la dificultad que supondría sacar adelante los de 2026.

Podemos ya ha puesto dos condiciones inasumibles: que España salga de la OTAN y el Gobierno revierta el incremento del gasto militar.

Junts ni siquiera quiere sentarse a negociar, hasta que Sánchez cumpla lo firmado por Santos Cerdán (hoy en prisión) en las negociaciones de Bruselas en Suiza: desde el traspaso integral de las competencias de inmigración, a la "amnistía plena" para que Puigdemont pueda regresar a España.

Casi la mitad de los españoles, el 49,7%, da por hecho que Sánchez no convocará elecciones hasta el primer trimestre de 2027.

No sólo piensan así la mayoría de los votantes del PSOE (61%), Sumar (74,8%), Podemos (82,8%) y los partidos nacionalistas (57%).

También uno de cada tres votantes del PP (31%) y de Vox (35%).

Sólo el 12,4% cree que Sánchez se verá abocado a celebrar elecciones antes de que concluya este año, espoleado por los casos de corrupción que asedian a su partido y la deslealtad de sus socios.

La mayoría de los votantes del PP (32%) y uno de cada cinco españoles (el 21,5%) abriga la esperanza de que las elecciones se celebren finalmente en el primer semestre de 2026, coincidiendo con las autonómicas andaluzas y de Castilla y León.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 21 a 24 de julio de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23 y otras variables mediadoras. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral teórico por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.