El PP ve a Sánchez "herido de muerte" y advierte: "Está dispuesto a todo para seguir en el poder, querrá morir matando"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este sábado a las filas de su formación "tener cuidado" y "no bajar la guardia" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que dice que, aunque "está en su peor momento", "querrá morir matando y es capaz de todo".

Durante un acto junto al PP castellanomanchego en la ciudad de Tomelloso, ha dicho al hilo de esta reflexión que Pedro Sánchez, que "no puede durar mucho más", es un presidente que "no tiene escrúpulos" y "está herido de muerte". Sin embargo, advierte de que "no hay nada más peligroso que un perro herido, que un Pedro herido".

"No bajemos la guardia ni un instante. (Sánchez) está dispuesto a todo. Que nadie dé al Gobierno por finiquitado, por mucho que las causas judiciales acorralen a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal", ha abundado.

Es por ello que llama a construir un Partido Popular "fuerte" para "propinarle una derrota histórica en las urnas" cuando haya oportunidad de votar.

"Debemos construir un gobierno fuerte para reconstruir este país. Nuestra misión es derrotar el sanchismo y nuestro objetivo es conseguir más escaños que el PSOE y todos sus socios juntos", ha añadido.

En un discurso en el que llama al voto femenino como respuesta a las actitudes machistas del exministro José Luis Ábalos, el secretario general de los populares pide "estar listos para conseguirlo en cualquier momento".

Pide a las filas populares estar "a pleno rendimiento" porque piensa que "el desenlace puede llegar en cualquier momento". "Lo saben sus socios y cada vez más españoles", ha sentenciado.

La "hipocresía" de Page

En clave regional, Tellado ha criticado que en Castilla-La Mancha no haya un "PSOE mejor o distinto al del resto de España" apelando directamente al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page: "Se le va la fuerza por la boca", le ha espetado.

"Son responsables de convivir con el sanchismo, con sus ataques a la igualdad y Estado de Derecho. De vez en cuando lanza alguna declaración contraria, pero se queda en palabras y nunca en hechos. No da ni medio paso para que de verdad pueda frenar al líder de su partido", continúa en su crítica.

Es por ello que piensa que Page actúa con "cinismo" e "hipocresía": "Tienen la llave para mandar a Sánchez al baúl de los recuerdos y no lo hace. Apoyan cada infamia de este Gobierno con obediencia en disciplina cuando acabar con él estaría en su mano o en la de los ocho diputados regionales en el Congreso", ha concluido.

A por el voto femenino

Tras reproducir algunos de los episodios sacados a la luz tras las investigaciones a José Luis Ábalos o Koldo García en base a su relación con las mujeres, ha asegurado que "nadaban en un océano de hipocresía".

"Decían ser feministas, y ahora se ahogan en ese océano de hipocresía, todos han descubierto su poca vergüenza y Sánchez será el presidente que dio todo el poder del PSOE a gente que se repartía mujeres como si fuesen ganado", ha abundado.

También, dice, "permitió una red que enchufaba a prostitutas en empresas públicas" dentro del Partido Socialista, por lo que el presidente "será recordado por estos ataques frontales a la dignidad de las mujeres.

"Nadie ha hecho más daño al feminismo que Pedro Sánchez y su cuadrilla. Cuando llegue el momento, serán las mujeres españolas las que les pondrán en su sitio en cuanto se atrevan a convocar las elecciones", ha aseverado.

Feijóo, "la antítesis"

En este discurso, ha dicho que su líder, Alberto Núñez Feijóo, lleva, por contra a Pedro Sánchez, "30 años sin tacha" en su trayectoria política.

Con un proyecto para "ganar ganando" y no a base de "sumar con otros", como sí ha hecho el PSOE.

"Nosotros aspiramos a ganar ganando para dar a España un Gobierno mejor. Feijóo es antagónico a Sánchez, está en sus antípodas, y será el antídoto real frente al veneno del sanchismo", ha rematado.