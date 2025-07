La mayoría cree que el 'caso Montoro' es tan grave como el 'caso Cerdán', pero sólo un 23,6% responsabiliza a Feijóo

Una mayoría de españoles, el 44,4%, considera que el caso Montoro es "igual de grave" que la trama de corrupción que ha llevado a la cárcel al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Pero una mayoría aún más amplia, el 69,4%, considera que Feijóo no tiene ninguna responsabilidad política en el caso de corrupción que salpica al exministro de Hacienda de Rajoy.

Cuando sucedieron los hechos que investiga un juez de Tarragona, Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia (desde abril de 2009) y, por tanto, era ajeno a las decisiones que tomaba el Ministerio de Hacienda.

Uno de cada tres españoles, el 31,8%, dice que el caso Montoro es "más grave" que la red montada, presuntamente, por Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos para cobrar comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas.

Y un porcentaje inferior, el 21,4%, otorga mayor gravedad a la trama que ha llevado a prisión a Santos Cerdán, según la última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, dictó el pasado 19 de junio un auto en el que acuerda investigar al exministro Cristóbal Montoro y a otras 27 personas por presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Según la investigación, grandes empresas de sectores como el gas, las energías renovables o el juego online pagaron importantes sumas a la consultora que Montoro había fundado en 2006, Equipo Económico, para intentar obtener del Gobierno de Rajoy una regulación más favorable.

Cristóbal Montoro había vendido sus acciones de la consultora en 2008 por 18.000 euros, dos años antes de incorporarse al Ejecutivo de Rajoy como ministro de Hacienda.

Pero los investigadores sospechan que pudo mantener el control de la sociedad (y por tanto, participar en sus beneficios), a través de testaferros.

El PSOE y varios ministros han exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dé explicaciones y asuma responsabilidades por este escándalo de corrupción.

Pero sólo el 23,6% de los encuestados por SocioMétrica dice que Feijóo debe responder políticamente por lo que hizo el ministro de Rajoy.

La segmentación por partidos ofrece un dato especialmente relevante.

El 49,4% de los votantes del PSOE cree que Feijóo no tiene responsabilidad política por la actuación de Montoro, frente a un 39,5% que sí le exige responsabilidades.

Lo mismo ocurre entre los votantes de Podemos: algo más de la mitad, el 50,8%, no cree que Feijóo (en aquellos momentos en Galicia) sea responsable de lo que hizo Montoro. El 44,6% cree que el líder del PP sí debe asumir responsabilidades.

Sólo entre los votantes de Sumar (53,3%) y los partidos nacionalistas (56,7%) se impone la tesis de que Feijóo debe responder de lo que hizo Montoro, en su etapa como ministro de Hacienda de Rajoy.

Un muy mayoritario 88,9% de los votantes del PP y el 85,2% de los de Vox eximen de cualquier responsabilidad al líder popular en este asunto.

La investigación judicial ha sacado a la luz que, siendo Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro recibió en su correo electrónico oficial expedientes tributarios y declaraciones de Hacienda de personalidades como Rodrigo Rato, Juan Carlos Monedero, Esperanza Aguirre, Carmen Thyssen, Mauricio Casals o Rafa Nadal.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha culpado públicamente a Montoro de la filtración de su declaración de la renta a la prensa.

Sin embargo, el juez instructor, Rubén Rus, ha determinado en una resolución que lo ocurrido no constituye ningún delito, pues su cargo como ministro de Hacienda hacía competente a Motoro para conocer los datos en poder de la Agencia Tributaria.

El 44,4% de los encuestados por SocioMétrica considera que el caso Montoro es "igual de grave" que el de Santos Cerdán.

Así lo entienden el 44,6% de los votantes del PP y el 49,3% de los de Vox. Esta opinión también es la predominante, incluso, entre los votantes de Podemos (53%) y de los partidos nacionalistas e independentistas (46,4%).

Otro 31,8% ve más grave el caso de Montoro que el del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Así lo ven de forma mayoritaria los votantes de los dos partidos que forman la coalición de Gobierno: PSOE (58,9%) y Sumar (77,4%).

También los más jóvenes, de 17 a 35 años, creen de forma mayoritaria (48,7%) que el escándalo protagonizado por el exministro de Hacienda es más grave que el caso Cerdán.

Con todo, más de la mitad de los españoles, el 52,3% considera que el caso Montoro "no es comparable" con el que ha llevado a prisión a Santos Cerdán.

Pero la izquierda cree que, al salir a la luz el caso que salpica Montoro, el PSOE ha logrado empatar en corrupción con el PP.

La mayoría de votantes del PSOE (56%), Sumar (59,7%), Podemos (57,5%) y los partidos nacionalistas (58,7%) señala que el caso Montoro es "comparable" al de Cerdán.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 21 a 24 de julio de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23 y otras variables mediadoras. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral teórico por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.