Noelia Núñez acusa a Puente de "disfrutar con mi dolor" porque "no es buena persona" y censura que Ábalos sea aún diputado

Noelia Núñez, que dimitió este miércoles como diputada y vicesecretaria del PP tras admitir que dio "información incorrecta" sobre sus estudios en el Congreso, considera que el ministro Óscar Puente, que fue quien cuestionó en redes sus títulos, "está disfrutando con mi dolor" porque "no es buena persona, ni él ni nadie del Gobierno".

Al borde del llanto, ha admitido que "han sido días muy duros" y que lamenta "mucho" el dolor por el que están pasando sus padres y sus hermanos por el "señalamiento" que ha sufrido tras reconocer que no era licenciada en ninguna de las tres carreras universitarias que dijo tener.

Eso sí, ha dejado claro que ella ya ha asumido su "responsabilidad" tras anunciar su dimisión y que no va a aceptar "lecciones" del PSOE después de que su exministro José Luis Ábalos "siga sentado en el Congreso" y su exsecretario de Organización, Santos Cerdán, "leyera el informe de la UCO que le implica en una trama corrupta desde su escaño".

"Lecciones no voy a tolerar ninguna", ha afirmado este jueves en una entrevista en En Boca de Todos, de Cuatro, donde colaborará como tertuliana tras dejar su acta de diputada y sus cargos en el PP y en el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid).

"No me voy a callar"

Núñez, una de las apuestas de Feijóo para rejuvenecer su cúpula directiva, también afirma que pese a su dimisión seguirá "activamente intentando que caiga este Gobierno".

"Voy a señalar la hipocresía de quienes han pedido mi escaño cuando han hecho lo mismo o han mentido a los españoles", ha dicho

Y ha apuntado directamente a Óscar Puente, Patxi López y a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, por haber "falseado" datos académicos.

"El señor Óscar Puente pone en su CV que tiene un máster por una universidad que resulta ser una escuela del PSOE y antes de una licenciatura. Y luego Patxi López dice que estudió una ingeniería. Yo ahora tengo la duda de saber si efectivamente estudió o no. Yo sí me he matriculado y sí tengo asignaturas cursadas y tengo un expediente académico. Me gustaría que el señor Patxi López, si pone que estudió, pues que muestre la suya", ha dicho.

Y ha recordado que "yo he dado todas las explicaciones, quizá deberían darlas ellos, y he aceptado las consecuencias y he asumido las responsabilidades".

"Yo no sé si (Óscar Puente) ha ido a cazarme, pero es una actitud muy del PSOE el señalar a quienes hacemos oposición. Pero yo no me voy a callar", ha insistido.

Así se lo contó a Feijóo

Núñez también ha explicado que habló con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el pleno del Congreso del pasado martes, horas después de que comenzara la polémica.