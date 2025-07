El PSOE exige a Noelia Núñez su dimisión por "mentir" y hacer el "ridículo" tras admitir que no ha acabado sus estudios

La diputada del PP Noelia Núñez no terminó la carrera de Derecho. Tampoco la de Filología Inglesa ni Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Tras admitir que no tiene ninguno de estos títulos universitarios, pese a lo que ella envió al Congreso, el PSOE ha exigido su dimisión por haber "mentido de forma reiterada" sobre su formación académica.

"No es un error menor ni una exageración: es una falsedad consciente y reiterada que vulnera los propios estatutos del Partido Popular, donde falsear el currículum se considera motivo de sanción o expulsión", apuntan fuentes socialistas, que consideran "insostenible" que Núñez mantenga su cargo "tras haber engañado sobre su trayectoria académica".

El PSOE cree que su continuidad como diputada por Madrid y vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP "desprestigia a las instituciones" y lanza "un mensaje inaceptable a la ciudadanía", por lo que le reclaman "su dimisión inmediata".

"Lo contrario sólo evidenciaría que en el PP se permite mentir sin consecuencias", añaden.

Este martes a última hora Noelia Núñez, de 33 años, admitió una "equivocación" y explicó que no ha acabado ni Derecho, ni Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas ni el Grado en Estudios Ingleses como consta en su ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre sus estudios.

Eso sí, dejó claro que "nunca he tenido intención de engañar a nadie" y que pretende retomarlos en un mensaje en redes sociales con el que pretendía aclarar su formación académica después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicara un mensaje en X expresando dudas sobre su currículum.

Hoy, tras admitir que no terminó ninguna de las tres carreras universitarias, el propio Óscar Puente le ha enviado un mensaje junto a un vídeo en el que Noelia Núñez no niega que sea triple licenciada y en el que dice "me gusta estudiar, me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes".

"Para mentir bien hay que tener buena memoria. El problema es que cuando se miente tanto, no hay memoria que lo arregle", ha escrito el ministro en redes.

Para mentir bien hay que tener buena memoria. El problema es que cuando se miente tanto, no hay memoria que lo arregle. https://t.co/g6KEW2tqlm — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 23, 2025

La propia Núñez ha asegurado que continuará con su labor parlamentaria sin dejarse "amedrentar por la izquierda ni aceptar lecciones" de quienes, en sus palabras, forman parte del partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Patxi López: "Es todo ridículo"

El primer dirigente socialista en alzar la voz ha sido su portavoz en el Congreso, Patxi López, que ha señalado este miércoles que "lo de Núñez no es sólo una equivocación, es que ha repetido varias veces en los medios lo que ha estudiado".

"Es todo ridículo y más cuando a estas alturas se intenta engañar a la gente cuando luego todo se sabe", ha afirmado en La Hora de La 1 de TVE.

"Esta forma de hacer política engañando es muy del PP", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada y secretario de Turismo del PSOE, Javier Ayala, ha exigido la dimisión de Noelia Núñez tras "mentir" en su currículum y cree que tiene "complejo" de ser de esta ciudad del sur madrileño y de "no tener titulación universitaria".

Ayala ha recalcado que no hay que "avergonzarse por no tener una licenciatura y estar en política", pero sí "de mentir". "Se te va de las manos cuando pretendes codearte con los del barrio de Salamanca pero tienes complejo por ser de Fuenlabrada y no tener titulación universitaria", ha lanzado a Núñez en un mensaje en redes sociales.

"No solo incumples los estatutos de tu partido, es que si mientes en algo así, no puedes seguir ni un minuto más en tus puestos. Y el señor Feijóo ¿qué pensará de todo esto?", remata el regidor de Fuenlabrada.

La explicación de Noelia Núñez

En varios mensajes en redes sociales, Núñez ha explicado que decidió estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y trasladar luego el expediente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde después empezó el Grado en Estudios Ingleses.

En 2019 cambió el Grado de Derecho por un Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED, estudios que admite no haber terminado, aunque asegura que pretende retomar.

Justifica el retraso en terminarlos en que su carrera política, con responsabilidades en el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 2015, en la Asamblea de Madrid (2021-2023) y ahora en el Congreso de los Diputados y el Comité de Dirección del PP, ha ocupado su "tiempo y esfuerzo".

Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie.



El PP en el que creo actúa con total transparencia y yo también quiero hacerlo. — Noelia Núñez (@noelia_n) July 22, 2025

En los últimos tiempos, la diputada del PP ha dado varias versiones sobre su currículum con información contradictoria sobre los lugares en los que había estudiado y las titulaciones que tenía.

Por ejemplo, en su currículum de Ayuntamiento de Fuenlabrada ponía que empezó a estudiar Derecho en la UCM, pero luego cambió a Filología Inglesa en la UNED, un dato que no aparecía en la información oficial del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, otra biografía de la Universidad Francisco Marroquín, en la que Núñez ha colaborado como profesora, ponía que era "licenciada en Derecho" por la Universidad Central de Missouri. Este último dato fue rectificado por la propia universidad.

Según informó El País, la institución explicó que había corregido la interpretación de las siglas UCM, que inicialmente había identificado como Universidad Central de Missouri, cuando en realidad correspondían a la Universidad Complutense de Madrid.

Núñez es rostro habitual en tertulias televisivas. Su ascenso dentro del PP ha sido respaldado por la dirección nacional y por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con quien mantiene una estrecha sintonía.

El propio Alberto Núñez Feijóo la ratificó hace unas semanas como vicesecretaria nacional en el último Congreso del partido.