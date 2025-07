Feijóo se desvincula de Montoro mientras que el PSOE le advierte de que tiene entre sus filas "al equipo" del exministro

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha destacado este domingo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene "ningún tipo de responsabilidad política" por el caso Montoro.

Desde Puertollano (Ciudad Real) ha comentado que el Partido Popular va a respetar las investigaciones judiciales y que es preciso tener en cuenta que el nivel de responsabilidad política en la lucha contra la corrupción "es siempre esencial".

La dirigente popular ha hecho hincapié en que Núñez Feijóo "no tiene ninguna responsabilidad política" en el caso Montoro, porque cuando supuestamente se produjeron los hechos que está investigando la Justicia, era presidente de la Xunta de Galicia.

"Por lo tanto, nada tenía que ver, no tiene ningún tipo de responsabilidad política en ese asunto que está investigando la Justicia y que además, ni uno solo de los imputados pertenece a nuestro partido político", ha subrayado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP.

Por su parte, el propio Feijóo asegura que en 30 años en política no ha nombrado, en sus puestos, "a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción".

Preguntado en una entrevista publicada hoy en La Voz de Galicia por si asume alguna responsabilidad por la imputación a Montoro dice que "las sospechas de corrupción tienen que tener el mismo tratamiento y, si cabe, cuando afectan a alguien que ha militado o milita en tu partido debes ser más exigente".

"No puede haber dos varas para la corrupción. Afecte a quien afecte", asevera.

La reacción del PSOE

Desde el PSOE califican las presuntas acciones delictivas del exministro de Hacienda Montoro como una "Kitchen fiscal", un caso "absolutamente gravísimo" y opinan que el PP está actuando con "tibieza, lanzando balones fuera". Además, advierten a Feijóo de que "el equipo de Montoro" aún está en las filas populares.

La secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha destacado este domingo que Cristóbal Montoro fue exministro tanto de Mariano Rajoy como de Aznar, "de quienes se rodeaba Feijóo hace unos días" en el Congreso Nacional del PP.

"El Partido Popular no muestra sorpresa, ningún tipo de shock. No piden perdón y lo tratan con distancia como si no pasase nada", ha señalado la representante socialista desde Madrid sobre la noticia de la imputación a Montoro.

López señala que el sumario le lleva a pensar que Montoro "privatizó hasta la realización de las leyes". "Los empresarios conocían las leyes antes de las Cortes Generales. Es una patrimonialización absoluta de todo", ha continuado.

La socialista ha afirmado que es un "ejemplo de lo que es el PP y de su forma de actuar desde el poder". "Montoro es el PP y nos queda claro que esa formación es la corrupción", ha sentenciado.

Por último, ha pedido conocer cuándo ocurrían los presuntos delitos de Montoro para esclarecer si coincidió cuando "pedía a la sociedad apretarse el cinturón".

"Parece ser que ponía a la venta el BOE y que hacía recortes en este caso, no a las pensiones, no a la dependencia, no a los derechos de los españoles, sino a los impuestos de las empresas más poderosas a cambio de que presuntamente pasasen por caja. Ese es el ejemplo de lo que es el Partido Popular", ha concluido.