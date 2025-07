La UE rechaza por séptima vez la petición de Sánchez de hacer oficial el catalán como había prometido a Puigdemont

Los ministros de Asuntos Europeos de la UE han rechazado por séptima vez la petición del Gobierno de Pedro Sánchez de hacer oficial el catalán en Bruselas, tal y como había prometido a Carles Puigdemont como "pago adelantado" a cambio de su apoyo a la investidura.

Al final, el reconocimiento del catalán ni siquiera se somete a votación, aunque esta posibilidad estaba prevista, eso sí, únicamente si se constataban avances.

Sin embargo, la presidencia danesa ha anunciado, incluso antes del inicio del Consejo de Asuntos Generales, que la unanimidad necesaria sigue muy lejos de alcanzarse.

De hecho, un gran número de ministros han vuelto a repetir públicamente sus reservas y dudas por el impacto operativo, financiero y jurídico de la petición de Sánchez.

"Hay muchas preocupaciones planteadas por los Estados miembros, que van desde cuestiones presupuestarias hasta aspectos legales. Por supuesto, tenemos que encontrar respuestas a todas ellas. No preveo que haya una votación hoy", ha explicado la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre.

Los socios europeos empiezan además a perder la paciencia con la obstinación del Gobierno de Sánchez de llevar una y otra vez el reconocimiento del catalán al Consejo de Asuntos Generales, pese a saber perfectamente que no saldrá adelante.

En una semana en la que la UE ha tenido muchas dificultades para aprobar nuevas sanciones contra Rusia y es incapaz de adoptar decisiones sobre Israel o un alto el fuego en Gaza "este no es, en absoluto, el momento adecuado" para plantear el reconocimiento del catalán, se ha quejado el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel.

"Entiendo perfectamente que para los españoles el multilingüismo y las tradiciones sean muy importantes, pero, desde mi punto de vista, este momento no es el adecuado, aunque no lo voy a bloquear. Se lo dije también a los colegas españoles", ha insistido Bettel, que fue primer ministro de Luxemburgo.

Los ministros de Asuntos Europeos de los 27, durante su reunión de este viernes en Bruselas Unión Europea

"Como saben, hay muchas preocupaciones entre los Estados miembros, especialmente de carácter legal, y creo que necesitan más tiempo", ha dicho el ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka.

¿Polonia necesita más tiempo?, le han preguntado. "Creo que la mayoría de los Estados miembros lo necesitan, precisamente por esas dudas legales", ha insistido Szlapka, que durante la presidencia polaca el primer semestre del año mantuvo una posición mucho más cauta e incluso incluyó el debate del catalán en el Consejo de Asuntos Generales de mayo.

"Finlandia siempre está dispuesta a discutir de forma constructiva, pero no creemos que haya habido suficientes avances. En cuanto a los servicios jurídicos, sigue habiendo cuestiones que no se han resuelto", alega su ministro de Asuntos Europeos, Joakim Strand.

Los servicios jurídicos del Consejo sostienen que el reconocimiento del catalán no puede hacerse únicamente cambiando el reglamento sobre el régimen lingüístico, sino que habría que reformar los Tratados, algo impensable en el actual contexto europeo.

"La opinión de los servicios jurídicos no ha cambiado y nos la tenemos que tomar muy en serio", alega la ministra austriaca, Claudia Plakolm. "En otras palabras, mientras haya una propuesta sobre la mesa que plantee dudas legales sin aclarar, no nos es posible dar nuestra aprobación", ha zanjado.

"Sé que es un tema muy importante para nuestros amigos españoles y lo he abordado varias veces. Tuvimos esta conversación en el anterior Consejo de Asuntos Generales en el que no se logró ningún consenso. Yo quiero que podamos continuar trabajando con nuestros amigos españoles para encontrar soluciones", ha explicado el francés Benjamin Haddad.

A la reunión no ha asistido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que sí asistió a los dos primeros Consejos de Asuntos Generales en los que se abordó la oficialidad del catalán, en septiembre y octubre de 2023, bajo presidencia española de la UE.

La solicitud española se ha discutido además en los Consejos de Asuntos Generales de noviembre y diciembre de 2023; en marzo de 2024, bajo presidencia belga de la UE; y en mayo de 2025, bajo presidencia polaca. Casi dos años de debates sin ningún avance constatable.

El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, conversa con su homólogo luxemburgués, Xavier Bettel, que ha dicho que no es el momento de debatir el reconocimiento del catalán Unión Europea

El representante español en la reunión de este viernes ha sido el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, que ha alegado que España ya ha proporcionado a sus socios toda la información necesaria y que la oficialidad del catalán está lista para aprobarse.

Sampedro ha explicado que el Gobierno de Sánchez ha añadido un nuevo artículo a su propuesta de reforma del reglamento lingüístico en el que se deja todavía más claro que España asumirá todos los costes, que Bruselas cifra en 132 millones de euros al año.

Además, la Abogacía General del Estado ha elaborado un informe jurídico que sostiene que no hace falta modificar los Tratados.

El secretario de Estado para la UE arremete contra los socios que siguen expresando dudas y preocupaciones. "Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente. Si hay cualquier Estado miembro que necesite cualquier otra cuestión de la Comisión o del Consejo, que lo pidan y espero que lo tengamos listo", ha señalado.

"Quizá hay otros motivos que explican sus posiciones. Pero desde luego no es la falta de información, no es la falta de explicaciones y no hay ningún argumento, ni económico, ni en términos legales, ni en términos de precedentes que pueda justificar retrasar esta iniciativa en un minuto", sostiene Sampedro.

¿Y qué son, motivos políticos?, le han preguntado. "Pregúnteselo a ellos", ha respondido el secretario de Estado para la UE.