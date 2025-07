El PP se aleja de la imputación a Montoro: "Sánchez responderá de su equipo, como hace Feijóo hoy y de sus 13 años en la Xunta"

El Partido Popular se ha desmarcado categóricamente de cualquier relación con el presunto caso de corrupción por el que Cristóbal Montoro fue imputado este miércoles, junto a una parte de su equipo en Hacienda durante los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy.

Según fuentes oficiales de la cúpula de Alberto Núñez Feijóo, el actual presidente del PP "responderá por su equipo del mismo modo que Pedro Sánchez ha de responder por el suyo", en referencia a las imputaciones de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, además de las de la esposa y el hermano del presidente.

"Que el PSOE busque con Montoro empatar tras las diferentes tramas de corrupción que le afectan, dice muy poco de los estrategas de Ferraz", afirman estas fuentes.

"Feijóo responderá por su equipo del mismo modo que Sánchez ha de responder por el suyo", añaden. "Ningún consejero de Feijóo durante sus 13 años como presidente autonómico se ha visto envuelto nunca en una trama de corrupción. Tampoco sus dos secretarios generales en PP de Galicia".

Un juez de Tarragona levantó este miércoles el secreto de un sumario que, después de siete años de investigación, atribuye una serie de delitos económicos al exministro de Hacienda y a su equipo.

El juez les imputa haber creado, supuestamente, una "red de influencias" que impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasistas a cambio de "importantes pagos" a la sociedad Equipo Económico (EE), de la que Montoro fue socio fundador y presidente.

El PSOE no ha tardado en hacerse eco del escándalo y, entre otros, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha exigido a Feijóo que "rinda cuentas" de la investigación a Montoro y sobre lo que está ocurriendo "con tantísimos altos cargos" populares.



Montero, que ha hecho extensiva esa reclamación de explicaciones al presidente andaluz (y su rival autonómico), Juanma Moreno, ha subrayado que Montoro es "un ministro más" de todos los que se han conocido de los gobiernos de Aznar "que tiene que dar respuesta en los tribunales".

"Es mentira"

Es más, el propio Partido Socialista ha llegado a vincular a uno de los imputados por el juez, Miguel Ferré, de formar parte del equipo de asesores de Feijóo "desde hace dos años". Ferré fue secretario de Estado de Hacienda entre los años 2011 y 2016, cuando se produjo presuntamente uno de los dos presuntos pagos ilícitos que ha encontrado el instructor.

Las mismas fuentes oficiales del Partido Popular desmienten categóricamente esto. "Es mentira", afirman desde el entorno de Feijóo. "Es que no sabemos ni quién es esa persona".

Según fuentes oficiales del PSOE, el PP no ha tomado "ni una medida, ni una condena, sólo la impotencia del que no hace nunca nada y sólo se dedica a dar lecciones". Y se preguntan si Feijóo va a abrir expediente de expulsión a Montoro. Preguntado expresamente por esto, un portavoz del PP no ha querido dar respuesta.

Eso sí, en Génova han reaccionado con virulencia al intento del PSOE de enfangar la disputa política con una investigación judicial que nada tiene que ver con la cúpula popular actual.

"El partido del marido de Begoña Gómez, del yerno de Sabiniano Gómez, del hermano de David Azagra, del jefe en el Gobierno de Ábalos y del jefe en el PSOE de Cerdán", argumentan estas fuentes, "se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de siete años y que no tiene vinculación laboral con el equipo de Feijóo ni con el PP actual".

Para el PP, el sanchismo está "desesperado" por tratar de vincular al PP actual con casos del pasado. "En nuestro ánimo de no hacer el ridículo no se nos ocurriría culpar a Pedro Sánchez ni de Filesa ni de la crisis económica que hubo durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero".

Y con cierta mofa, desde Génova se permiten darle consejos al Partido Socialista actual: "Sería bueno que el PSOE tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular a Feijóo con supuestos de hace casi diez años por personas con las que no ha compartido responsabilidades institucionales".