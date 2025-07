Santos Cerdán insiste en la línea de la 'fontanera': pide datos para demostrar que Koldo era un 'topo' de la Guardia Civil

Santos Cerdán insiste en seguir la línea trazada por Leire Díez durante los últimos meses. El ex secretario de Organización del PSOE ha pedido conocer todas las colaboraciones de Koldo García con la Guardia Civil entre 2018 y 2024.

La defensa de Cerdán, en la que ya se encuentra oficialmente el abogado de las cloacas del PSOE Jacobo Teijelo, ha pedido una batería de diligencias al Tribunal Supremo encaminadas a argumentar que el exasesor de José Luis Ábalos era en realidad un topo de la Guardia Civil.

La fontanera de las cloacas y su equipo de colaboradores ya han deslizado durante las últimas semanas una teoría de la conspiración para intentar salvar a Cerdán y al PSOE: Koldo estaba infiltrado en el partido y trabajaba realmente para la Unidad Central Operativa (UCO).

Esta tesis, que no tiene ninguna base fundamentada, es la que siguen Benat Salellas y Jacobo Teijelo en el escrito presentado este lunes al juez Leopoldo Puente.

Los abogados del ex número tres del PSOE insisten en que la Guardia Civil puede estar detrás de la incautación interesada o incluso de la propia grabación de los audios en los que Koldo García captó conversaciones sobre mordidas con Cerdán y Ábalos.

Esta línea de defensa de Cerdán ya ha sido descartada anteriormente por el magistrado del Tribunal Supremo.

Leire Díez, Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset llevan desde la primavera de 2024 buscando información contra la UCO y datos que pudieran servir para pedir las anulaciones de las causas judiciales contra miembros del PSOE y familiares de Pedro Sánchez.

La periodista Patricia López, colaboradora de las cloacas del PSOE, acusó hace un mes a Koldo García, a través de sus redes sociales, de ser un "topo de la Guardia Civil".

"Pues a mí me da la sensación de que Koldo era un topo dentro del PSOE patrocinado por la Guardia Civil, si no, no se entiende que se haya tirado años grabando a Ábalos y Cerdán. Villarejo era policía, pero a este la Guardia Civil le sacó de un puticlub y le condecoró", afirmó el 16 de junio.

La validez de los audios

Este post muestra cómo Cerdán ha decidido continuar con la estrategia y el discurso planteado por la fontanera del PSOE y sus colaboradores más estrechos.

Ya desde la propia declaración de Cerdán ante el juez Puente, el abogado Benet Salellas planteó la posible vulneración del derecho a no incriminarse.

Esto, de ser aceptado, daría al traste con la validez de los audios, principal elemento de cargo contra el exdirigente del PSOE.

Salellas se basa en alguna sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo según la cual ese derecho fundamental se vulnera cuando un confidente policial, por encargo de los responsables de la investigación, "asume la tarea de obtener la confesión" de otros implicados.

O cuando los investigadores policiales le encargan que provoque una confesión y la registre en un sistema de grabación clandestino previamente preparado.

La defensa de Cerdán alega que pide datos de las colaboraciones de la Guardia Civil "a efectos de poder determinar las circunstancias concretas y los objetivos que perseguía la realización de las pretendidas grabaciones por parte de Koldo".

Colaborador de Antiterrorismo

La información solicitada por el ex número tres del PSOE es confidencial, ya que Koldo García colaboró, sobre todo, con la unidad de Antiterrorismo de la Guardia Civil.

Previsiblemente, la defensa de Koldo García se opondrá a que se revelen estos datos, ya que podrían poner en riesgo la integridad física del exasesor de José Luis Ábalos.

Los abogados de Cerdán insisten en que quieren conocer la totalidad de los audios y no solo aquellos que han sido seleccionados por la UCO para sus informes.

Podría tratarse de "30.000 ficheros de audio" que, a una media de cinco minutos de duración cada uno, alcanzarían las 2.500 horas de grabación, dice la defensa.

En las reuniones de las cloacas del PSOE con imputados en casos de hidrocarburos siempre estuvo Jacobo Teijelo junto a Leire Díez.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, Díez y Teijelo intentaron comprar al exdueño del Badajoz para atacar a la UCO. Para lograr su objetivo, le dijeron que informaban a Sánchez y que el fiscal general del Estado era su "aliado".

Los audios de aquella cita junto al empresario Joaquín Parra revelan que las cloacas del PSOE se reunieron en el despacho del que hoy es abogado de Cerdán para lograr datos para atacar a guardias civiles, jueces y fiscales incómodos para Ferraz y el Gobierno.