Bolaños, sobre los prostíbulos: "El PP no tiene proyecto" y "persigue de forma despiadada" a Sánchez "sin líneas rojas"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado este viernes que la "persecución por tierra, mar y aire" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno personal familiar por parte de la derecha responde a una "mezcla de factores": la "ansiedad" del PP por llegar al Gobierno, su "desesperación por no conseguirla" y su "falta de proyecto alternativo".

"El PP no tiene un proyecto alternativo para España y creo que tiene una ansiedad absoluta y eso le lleva a esta persecución despiadada al presidente del Gobierno, superando todas las líneas rojas", ha denunciado en referencia al asunto de los negocios de "prostíbulos-saunas" del padre de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, que los populares han sacado a la palestra.

En una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE, el titular de Justicia ha acusado al PP y en especial a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de "querer que la política se convierta una montaña de basura en la que estemos todos", una estrategia que no sólo no comparte sino en la que se niega a participar.

"Intentemos superar esta bajeza en la que el PP quiere sumergir la política", ha pedido, al tiempo que ha defendido que la "política tiene que ser otra cosa" y que él prefiere hablar de becas, pensiones o salario mínimo.

Bolaños se ha mostrado convencido de que el Gobierno salió reforzado el miércoles tras las explicaciones de Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso. "Hubo una imagen de fortaleza de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno y de fortaleza del presidente tras pedir disculpas a la ciudadanía y explicar el plan estatal contra la corrupción. Feijóo, en cambio, salió embarrado y por eso el PP quiere que hablemos de lupanares", ha reprochado.

"Nosotros vamos a hablar de lo que le interesa a la gente y de la porquería que hable el PP", ha sentenciado.

"Es un modus operandi de la derecha extrema y la extrema derecha, la realidad es una pero vamos a decir otra cosa para incendiar los ánimos de la ciudadanía e instalar la idea de que todos somos iguales. Los argumentos de la izquierda son diferentes, queremos el bienestar y el progreso de la mayoría de ciudadanos de este país", ha subrayado Bolaños.

"No somos todos iguales"

En su argumentación de que "no todos somos iguales", el ministro ha puesto como ejemplo la colaboración del PSOE con la Justicia desde que se conoció el informe de la UCO sobre su exsecretario de Organización, Santos Cerdán, algo que "debería ser normal", ha dicho, pero que "no ha sucedido en el pasado".

"Hemos tenido unos indicios que han sido graves como el informe de la UCO o hace meses con el suministro Ábalos. Se ha actuado en tiempo récord, apartándoles del PSOE, pidiendo perdón y colaborando", ha explicado.

"Esto no ha sido lo normal en tiempos no muy lejanos donde ha habido tesoreros con 50 millones en Suiza y al que se le pagó un millón de euros desde que se conocieron esos indicios, me imagino que para comprar ese silencio. Nosotros colaboramos con la Justicia, otros no sólo la obstruían sino que se dedicaban a destruir pruebas incluso a martillazos", ha añadido.

Preguntado sobre los comentarios machistas contenidos en los audios filtrados de Ábalos y Koldo, el ministro ha calificado estas conversaciones como "repugnantes" y que no se puede achacar y extender esos comportamientos machistas y "presuntamente corruptos" a todo un partido o a un Gobierno.

"Somos un Gobierno que ha avanzado mucho en los derechos de las mujeres frente a una derecha que recurre estos derechos en el Constitucional para intentar frenarlos", ha defendido.

"Somos los primeros traicionados por los comportamientos machistas y presuntamente corruptos de estos señores", ha sentenciado.