Armengol ahora recuerda: "No conozco a Aldama, era asesor de Air Europa y pudo haber venido a una reunión con Hidalgo"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, reconoce ahora que sí pudo reunirse con el empresario y conseguidor Víctor de Aldama después de haberlo negado.

"Me reuní con Pepe Hidalgo, que era presidente de Air Europa. Comprobé mi agenda con mi secretaria y lo único que nos cuadra es que Aldama viniera Hidalgo", ha afirmado la expresidenta de Baleares en la Comisión de Investigación por el caso Koldo en el Senado.

Dicha reunión se produjo el 17 de noviembre de 2020, según ha afirmado la propia Armengol, y el objeto de dicha cita fue la fusión que en ese momento estaba negociando Air Europa con IAG y que finalmente no salió adelante.

"Aldama era asesor de Air Europa y pudo haber venido con Hidalgo", ha reconocido la expresidenta de Baleares. "No sé si son conscientes de las personas con las que se reúne una presidenta de una comunidad autónoma; es imposible recordar a todas ellas", ha añadido.

En su anterior comparecencia en esta comisión en el Senado, Armengol negó haber mantenido ninguna reunión con Aldama, aunque ahora la versión cambia.

"No he mentido ni he ocultado información", ha defendido la presidenta del Congreso. Asegura que cuando hizo esas declaraciones, Aldama ya era una persona conocida en los medios de comunicación y ella no recordaba haber mantenido ninguna cita con él.

La reunión, ha insistido, se produjo con Hidalgo, aunque ahora concede que Aldama sí pudo estar presente. La presidenta del Congreso les ha detallado a los comparecientes en la comisión: "Ahora podemos estar aquí dos horas y puedo no recordar los nombres de todos ustedes".

"No me he whatsapeado nunca con Víctor de Aldama. No tengo su contacto, no he hablado con él. Puede ser que mandara mensajes a muchas personas [para comprar material sanitario durante la pandemia], pero a Aldama no", ha explicado.

Con todo, la presidenta del Senado insiste en que nunca ha hablado con Pedro Sánchez sobre Víctor de Aldama. "Tengo la conciencia muy tranquila. En mi Gobierno nadie ha robado, no hay nadie investigado", ha aseverado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.