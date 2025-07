El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este sábado perdón ante el Comité Federal de su partido por depositar su confianza en personas que no lo merecían, en una declaración en la que no hizo referencia a los ex secretarios de Organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos.



"Quiero pediros perdón y lo quiero hacer, una vez más, a vosotros y el conjunto de los españoles, porque me equivoqué al depositar mi confianza en personas que no la merecían. Me equivoqué", subrayó.

Y agregó: "Con las misma convicción os digo que no vamos a fallar a la hora de lograr esa regeneracion democrática que persigue nuesgro país desde hace décadas, porque nosotros no somos como los otros, no somos como la derecha o la ultraderecha (...) ni somos como los corruptos que han manchado nuestras siglas".