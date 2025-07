El PSOE expulsará del partido a los puteros tras una reforma de sus Estatutos por el 'caso Ábalos'

El PSOE expulsará a los consumidores de prostitución del partido tras una reforma de sus Estatutos. Así lo ha anunciado la formación este viernes a través de un comunicado.

La medida se ha acordado en una reunión mantenida entre el secretario general de la formación, Pedro Sánchez, y las representantes territoriales del área de Igualdad, así como las portavoces en las Cortes de esta materia.

En su comunicado, el PSOE expresa que "el sistema prostitucional" es una "expresión de violencia contra las mujeres" y es "incompatible con los derechos humanos".

Esta decisión llega poco después de que se hiciera público un audio en el que se oye al exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, y a su principal asesor, Koldo García, elegir a varias prostitutas.

No obstante, Ábalos, que también fue ministro de Transportes hasta 2021, había manifestado en televisión, ese mismo año, su desagrado por esta actividad.

Audio| Koldo y Ábalos eligiendo prostitutas: "Ésta se enrolla que te cagas". "Pues la que tú quieras. O las dos"

Ahora bien, en la grabación, publicada por EL ESPAÑOL, se escucha a ambos interlocutores valorar a qué mujer debía elegir cada uno en base a sus preferencias y a los talentos de las chicas.

"No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna", plantea Koldo. "No, sé, la Carlota se enrolla que te cagas", responde Ábalos. "Pues, la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo", sugiere su asesor.

El exministro, investigado en el caso judicial que lleva su nombre, fue interrogado en el Tribunal Supremo por este mismo asunto.

Y admitió que la publicación de este audio le hizo "daño" en el terreno personal. "Hay uno [un audio], incluso, que me ha hecho mucho daño, respecto de unas señoritas... que no acabo de entender la relevancia en la causa y en el carácter penal de la investigación", señaló el ex número tres del PSOE ante el juez Leopoldo Puente.

El propio presidente del Gobierno también lamentó públicamente el comportamiento de Ábalos, quien fue su mano derecha.

"Quiero que las mujeres sepan que los audios nos repugnan", expresó en una rueda de prensa hace dos semanas.

Tras toda esta polémica, Sánchez ha decidido reformar el Código Ético de la formación para "imponer la máxima sanción" a los militantes que "soliciten, acepten u obtengan un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración".

Ahora bien, el comunicado con el que el PSOE anuncia esta decisión no alude a la prostitución masculina, tan sólo al compromiso del partido "para la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse".

"[La prostitución] es incompatible con el modelo social que proponemos, de igualdad y de respeto a la dignidad de las personas y de defensa de los derechos humanos de las mujeres", expresa la nota de prensa.