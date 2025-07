Bolaños rebaja del 75 al 28% el seguimiento de la huelga de jueces y fiscales y critica que paren y sigan cobrando

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cifrado el seguimiento del primer día de huelga de jueces y fiscales en un 28,75%, muy por debajo de la cifra del 75% que dieron ayer las cinco asociaciones judiciales convocantes.

De hecho, ha llegado a decir este miércoles que "cualquier parecido con la realidad" de la cifra que este martes aportaron los convocantes de los tres días de huelga "es pura coincidencia, al igual que los motivos de la huelga".

También ha criticado que el número de personas que les ha comunicado su participación en la huelga "ha sido exactamente de cero" y que, por tanto, quienes participaron ayer en la primera jornada de paro van a cobrar su sueldo pese a no haber trabajado.

Las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales han convocado tres días de huelga -1, 2 y 3 de julio- contra las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno. Una huelga que para el CGPJ carece de base legal y que, por tanto, da por no convocada.



El Ministerio de Justicia pidió este martes al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado los datos de las personas que han secundado el paro para detraer de su nómina la parte proporcional del sueldo, tal y como le ocurre a cualquier trabajador, pero esos datos aún no han sido remitidos.



"El derecho a huelga es un derecho fundamental que conlleva un derecho, que es parar, no trabajar, y un deber, que es la obligación que conlleva no trabajar, que es no cobrar ese día de trabajo.Y por tanto, para no cobrar hay que comunicarlo al organismo pagador, que en este caso es el Ministerio de Justicia", ha explicado en una entrevista en la Ser.

En este sentido, Bolaños ha destacado que el número de personas que les ha comunicado su participación en la huelga "ha sido exactamente de cero". "Ni el comité de huelga está en huelga porque no nos han comunicado quiénes son las personas que han secundado el paro", ha añadido.

El departamento que dirige Félix Bolaños solicitó este martes que se le informara a las 14:00 horas de los jueces y fiscales que secundaron la primera jornada de huelga para detraerles el salario correspondiente y asegurar el buen uso de los fondos públicos.



Sin embargo, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes comunicaron ayer que a las 18:00 horas, ni el CGPJ, ni la Fiscalía, ni las asociaciones han comunicado ningún dato de una persona que haya secundado el paro.

Hoy, Bolaños ha insistido en que esos datos siguen sin llegar al Ministerio de Justicia, que es organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados.



Además, fuentes de este Ministerio destacan que la única cifra oficial del seguimiento de una huelga es la de huelguistas que comunican su participación en el paro y a los que el pagador de su nómina tiene que detraer el sueldo.

