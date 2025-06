"No hay rastro de tecnología": un perito desmonta la teoría de que los audios del 'caso Koldo' fueron creados con IA

"No hay rastro de tecnología futurista ni efectos especiales: los audios son reales, humanos y no fueron engendrados por ninguna inteligencia artificial". Así lo afirma a EL ESPAÑOL el perito Jorge Coronado.

Coronado es experto en ciberseguridad, programador y socio fundador de la firma QuantiKa14, y ha analizado el contenido de las grabaciones de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

En un informe que ha hecho llegar a este periódico, Coronado descarta categóricamente que los archivos de audio hayan sido manipulados o generados por herramientas de inteligencia artificial.

Los audios, intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la investigación del llamado caso Koldo, recogen conversaciones mantenidas entre el exasesor de Ábalos y varios altos cargos del PSOE.

En ellos se abordan supuestas exigencias de mordidas vinculadas a adjudicaciones públicas. Sin embargo, tanto Ábalos como Cerdán han afirmado que no reconocen sus voces en esas grabaciones.

Coronado explica que los audios fueron extraídos de dispositivos iPhone mediante rutas típicas del sistema operativo iOS. Además, los archivos utilizan el formato .m4a, común en las grabaciones realizadas con aplicaciones de Apple.

¿Qué significa esto? Refuerza la hipótesis de que las grabaciones fueron generadas directamente desde el teléfono, es decir, sin intervención externa.

Desde el punto de vista técnico, el perito señala que los archivos no muestran signos de edición. No se han detectado cortes, transiciones anómalas ni doble codificación. "En una revisión inicial sobre uno de los audios, no se detectan indicios evidentes de manipulación", afirma.

Coronado también aborda la posibilidad de que las voces hubieran sido creadas mediante sistemas de inteligencia artificial, como ElevenLabs, VALL-E o Resemble.AI. Aun siendo tecnologías avanzadas, "dejan rastros identificables", como la ausencia de frecuencias superiores a 20 kHz, entonaciones planas o patrones de ritmo artificiales.

En las grabaciones analizadas no se ha detectado ninguno de estos indicios.

Sin rastro de IA

Más aún: el contexto de cada archivo —ubicaciones como una cafetería o el Ministerio de Transportes— coincide con los sonidos ambientales registrados, lo que aporta un respaldo a su autenticidad, a juicio del experto.

De hecho, para alterar estas grabaciones, se requeriría una recreación minuciosa, con actores capaces de imitar voces y un conocimiento exacto de las fechas y localizaciones. "Ese escenario resulta altamente improbable", concluye el experto.

La tabla de grabaciones analizadas por la UCO incluye al menos ocho archivos, con fechas que abarcan desde 2019 hasta finales de 2023. En todos ellos aparece Koldo como interlocutor, y se mencionan reuniones presenciales con Ábalos y Cerdán.

Solo uno de los audios —el número 8, de diciembre de 2023— fue objeto de un proceso de mejora por parte de la Guardia Civil. Eso no implica una alteración del contenido.