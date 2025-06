Felipe González anuncia que no votará al PSOE de Sánchez por "participar en la barrabasada" de la ley de amnistía

El expresidente del Gobierno e histórico dirigente socialista Felipe González ha anunciado este jueves que no votará al PSOE de Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales por "participar en la barrabasada" de la ley de amnistía. Y ha añadido que "nunca" apoyará a ningún partido en las urnas que haya respaldado la controvertida norma para amnistiar a los participantes del procés.

"Se trata de una autoamnistía que es una vergüenza para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier votante o militante del PSOE", ha valorado González en una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero. El expresidente ha calificado la ponencia del Tribunal Constitucional de "batata" y "bazofia" y ha añadido que la amnistía "no se ajusta al Estado de derecho".

"Si esto se consolida, tal y como ha predicho el presidente del Gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada, y no perdonarlos", ha prometido, asegurando que "es el Estado el que se somete".

González ha criticado duramente a Sánchez por "aferrarse a un poder que ha perdido en las urnas", pero no ha confirmado si dará su voto al PP. "No veo que planteen un proyecto de país", ha lamentado. "Le tengo cierto aprecio a Feijóo, pero viéndole hacer figura con Mazón o Abascal... ¿Por qué no le pide la mayoría a los ciudadanos?", se ha preguntado.

El exdirigente socialista, a la pregunta de si la ley de amnistía es "corrupción política", ha sido claro en su respuesta: "Absolutamente, en el peor sentido de la palabra. El comienzo del comienzo. Y el negociador era Santos Cerdán, un gran especialista en materia constitucional, como se sabe muy bien.

Sobre el caso de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios generales del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, González ha considerado que "es un problema de Gobierno, no de partido": "Estamos viviendo una situación dramática".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.