El Tribunal Constitucional da inicio este lunes a un pleno histórico de cinco días, centrado en exclusiva en la ley de amnistía, con una ponencia que propone avalar la norma en líneas generales y que augura un debate intenso entre sus magistrados.



Se trata de un pleno monográfico para que el se ha habilitado toda la semana, de lunes a viernes, aunque a priori la intención es votar el jueves, si no hay imprevistos o dilaciones, si bien hay que esperar a cómo vaya transcurriendo el debate, informan a Efe fuentes jurídicas.



Los magistrados estudiarán el recurso del PP contra la ley que acordó borrar la 30 recursos que se están tramitando en el tribunal y que no se verán hasta después del verano.



Sobre la mesa, el borrador de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que, entre otras cosas, defiende que la amnistía encaja en la Constitución, que no es arbitraria ni responde a un capricho y que el porqué de la ley es "jurídicamente indiferente".

A priori, todo apunta a que la mayoría progresista respaldará el borrador que avala la amnistía frente al rechazo de la minoría conservadora.