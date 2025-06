Feijóo por encima de Sánchez en todas las valoraciones: un 37,4% frente a un 33,1% cree que será el próximo presidente

Las tornas han cambiado. Por primera vez en toda la legislatura, el popular Alberto Núñez Feijóo hoy supera a Pedro Sánchez en todos los indicadores de valoración y popularidad de líderes políticos, así como en la preferencia para ser el nuevo presidente del Gobierno.

Haya o no adelanto electoral, el 37,4% de los españoles cree que Feijóo será el nuevo presidente, frente al 33,1% que se muestra convencido de que Sánchez revalidará el cargo, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Todo ha cambiado en apenas 10 días, después de que salieran a la luz las grabaciones (que la UCO ha depositado en el Tribunal Supremo) en las que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García pactaban el reparto de comisiones, por la adjudicación de obras públicas.

La UCO ha hallado una escritura que acredita que Santos Cerdán (que el pasado mes de diciembre fue ratificado como secretario de Organización del PSOE) posee el 45% de las acciones de la constructora Servinabar 2000 SL, a la que el Gobierno central y el de Navarra adjudicaron contratos millonarios.

En sus dos últimas comparecencias en Ferraz, el presidente Pedro Sánchez ha pedido "perdón" a los españoles por haber confiado en Santos Cerdán del que, dijo, nunca hubiera sospechado que tuviera tales comportamientos.

Sánchez calificó de "anécdota" la trama corrupta que, aseguró, ha afectado al partido, pero no al Gobierno (pese a que el Supremo ya aprecia indicios de criminalidad en la expresidenta de Adif Isabel Partido de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero).

Esta reacción ha sido insuficiente para parar el golpe. La popularidad del presidente del Gobierno ha caído del 30,4%, que registraba en el anterior sondeo del mes de mayo, al 27,2%.

Se sitúa ahora por debajo de Feijóo (28,3%) y de la vicepresidenta Yolanda Díaz (28,1%).

Cierran la tabla el presidente de Vox, Santiago Abascal (23%), la candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno Irene Montero (14,5%) y el activista Alvise Pérez (9,3%), cuya agrupación de electores Se Acabó La Fiesta no lograría entrar en el Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta Yolanda Díaz encabeza la valoración de líderes políticos, con un 3,3 en la escala del 0 al 10.

Le siguen Feijóo (3 puntos), Pedro Sánchez (2,9), Santiago Abascal (2,5), Ione Belarra (2) y cierra de nuevo Alvise (1,6). Eso sí, todos suspenden, al quedar por debajo de los cinco puntos.

Y un dato especialmente significativo: Pedro Sánchez hoy es el líder político peor valorado por sus propios votantes: le otorgan un 6,3 (en la escala del 0 al 10).

Es decir, comienzan a calar las voces críticas que, en el seno del partido, reclaman un cambio de rumbo (o de liderazgo) para evitar un cataclismo electoral en los próximos comicios, debido a los escándalos de corrupción.

A diferencia de lo que ocurría desde el mes de marzo, Alberto Núñez Feijóo es hoy el favorito para convertirse en el próximo presidente del Gobierno: apuestan por él el 21% de los españoles.

Supera en 1,2 puntos a Pedro Sánchez (18,8%), seguido por Santiago Abascal (12%) y Yolanda Díaz (11,3). Sólo un 2,5% apostaría por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

De nuevo, cuando la elección se reduce a los líderes de los dos grandes partidos, se impone Feijóo con el apoyo del 38% de los españoles, muy por delante de Sánchez (34,7%).

Ficha técnica:

Se han realizado 1.150 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 18 a 21 de mayo de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.